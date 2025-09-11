Все разделы
Суд назначил залог детективу НАБУ, у которого обнаружили дорогостоящую квартиру

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 сентября 2025, 15:17
Суд назначил залог детективу НАБУ, у которого обнаружили дорогостоящую квартиру
фото из зала суда (с) ЦПК

Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому в декларировании недостоверной информации детективу НАБУ Виталию Тебекину меру пресечения в виде залога в размере почти 3 миллионов гривен и отстранил его от должности.

Источник: Центр противодействия коррупции, ОГП

Детали: Отмечается, что следственный судья Печерского суда Олег Белоцерковец на заседании 11 сентября частично удовлетворил ходатайство прокурора и применил к Тебекину меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 997 тысяч грн (прокуратура просила применить залог в размере 4,3 млн грн).

Также на детектива НАБУ возложили ряд обязанностей, таких как: прибывать по вызову к следователю, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства/работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт.

Офис генпрокурора, ГБР и СБУ подозревают Тебекина во внесении ложных сведений в свою декларацию на сумму 4,3 млн грн.

Как утверждает следствие, он вместе с женой в 2023 году приобрел квартиру в Ужгороде за 98,5 тысяч долларов и оформил ее на другое лицо, при этом его родственники продолжили жить в ней.

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что проведет служебное расследование в отношении своего сотрудника, которому объявлено подозрение в декларировании недостоверной информации на сумму более 4 миллионов гривен. По данным Бюро, внутренняя проверка при приеме детектива на должность в 2024 году фактов недостоверного декларирования не выявила.

