Польща підтвердила напад РФ: влада закликала людей не виходити з дому

Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома.

Джерело: ОК ЗСП в соцмережі Х, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик

Дослівно: "Зверніть увагу, що під час сьогоднішнього нападу Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу безпілотник.

Триває операція, метою якої є ідентифікація та нейтралізація об'єктів. За наказом Командувача Оперативного штабу ЗС було застосовано озброєння, тривають дії служб, спрямовані на пошук збитих об'єктів.

Підкреслюємо, що військова операція триває, і закликаємо залишатися вдома. У найбільшій небезпеці перебувають Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства.

Оперативне командування ЗСП моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування".

Деталі: За словами Томчика, президент і прем'єр-міністр вже проінформовані.

"Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень Польської армії та поліції", – закликав він.

Що передувало:

Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Політик наголосив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.

Передісторія: