Польща підтвердила напад РФ: влада закликала людей не виходити з дому

Іван Д'яконовСереда, 10 вересня 2025, 05:07
Польща підтвердила напад РФ: влада закликала людей не виходити з дому
Ілюстративне фото: Getty Images

Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома.

Джерело: ОК ЗСП в соцмережі Х, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик

Дослівно: "Зверніть увагу, що під час сьогоднішнього нападу Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу безпілотник.

Триває операція, метою якої є ідентифікація та нейтралізація об'єктів. За наказом Командувача Оперативного штабу ЗС було застосовано озброєння, тривають дії служб, спрямовані на пошук збитих об'єктів.

Підкреслюємо, що військова операція триває, і закликаємо залишатися вдома. У найбільшій небезпеці перебувають Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства.

Оперативне командування ЗСП моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування".

Деталі: За словами Томчика, президент і прем'єр-міністр вже проінформовані.

"Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень Польської армії та поліції", – закликав він.

Що передувало: 

  • Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Політик наголосив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.

Передісторія: 

  • Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі. 
  • Через імовірне вторгнення дронів у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.
  • В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".
  • Польське оперативне командування повідомило, що в повітря були підняті не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності було приведено наземні сили ППО.
  • Дані сервісу Flightradar свідчать, що у польському повітряному просторі неподалік кордону з Україною перебуває літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) Saab 340 AEW&C. Його тривале патрулювання відбувається на тлі нічної масованої атаки російських дронів проти України.

