Вбивство підлітка на столичному фунікулері: обвинувачений отримав довічне

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 вересня 2025, 15:36
Вбивство підлітка на столичному фунікулері: обвинувачений отримав довічне
Косов у залі суду. фото: "Суспільне"

Шевченківський районний суд Києва визнав винним і засудив до довічного позбавлення волі колишнього працівника Управління державної охорони Артема Косова за убивство 16-річного Максима Матерухіна на фунікулері в Києві у квітні 2024 року.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора у коментарі "Українській правді", "Укрінформ"

Дослівно: "Шевченківський районний суд міста Києва ухвали вирок у справі щодо колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова, обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства з хуліганських мотивів неповнолітнього Максима Матерухіна на верхній станції Київського фунікулера в квітні 2024 року.

Суд визнав його винним та призначив покарання у виді довічного позбавлення волі.

Апеляційна скарга може бути подана у визначений законодавством термін.

Зазначимо, що генеральний прокурор наголосив, що зібрано достатньо доказів, які, на переконання сторони обвинувачення, чітко показують — Косов в стані алкогольного та наркотичного спʼяніння умисно, з хуліганських мотивів, вбив Максима Матерухіна".

Деталі: Як повідомляє "Укрінформ", після оголошення вироку батьки загиблого Максима Матерухіна у коментарі журналістам сказали, що задоволені покаранням для убивці їхнього сина.

"Ми цього довго чекали, і цей день настав. Це (вирок – ред.) буде найкращий подарунок Максиму на його день народження. Завтра йому мало б виповнитися 18 років", – сказала мати загиблого підлітка.

Зі свого боку батько зазначив, що убивця їхнього сина отримав вирок, на який заслуговує. "Сьогодні у нас ейфорія, але попереду багато роботи: ми розуміємо, що буде подана апеляція і, можливо, касація, тому будемо робити все, щоб вирок залишився таким, який сьогодні оголосив суд", – додав батько Олександр Матерухін.

Передісторія:

  • 7 квітня 2024 року неповнолітній хлопець загинув на станції фунікулера через смертельну рану шиї. Того ж дня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті юнака.
  • Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві відстороненому співробітнику Управління державної охорони, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера.
  • 9 квітня радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону повідомила, що звинувачений у вбивстві підлітка не визнає своєї провини, експертиза показала, що на момент злочину він був напідпитку.
  • 14 серпня 2025 року генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що звернеться до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, щоб подати скаргу на адвоката підозрюваного Артема Косова у вбивстві 10-класника Максима Матерухіна на станції київського фунікулера.
  • Прокурори вимагали призначити Косову довічне позбавлення волі. Косов "покаявся" у скоєному лише перед тим, як судді пішли до нарадчої кімнати.

