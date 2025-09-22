Убийство подростка на столичном фуникулере: обвиняемый получил пожизненное
Шевченковский районный суд Киева признал виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова за убийство 16-летнего Максима Матерухина на фуникулере в Киеве в апреле 2024 года.
Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде", "Укринформ"
Дословно: "Шевченковский районный суд города Киева вынес приговор по делу бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в совершении умышленного убийства по хулиганским мотивам несовершеннолетнего Максима Матерухина на верхней станции Киевского фуникулера в апреле 2024 года.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Апелляционная жалоба может быть подана в установленный законодательством срок.
Отметим, что генеральный прокурор подчеркнул, что собрано достаточно доказательств, которые, по убеждению стороны обвинения, четко показывают — Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения умышленно, из хулиганских побуждений, убил Максима Матерухина".
Детали: Как сообщает "Укринформ", после оглашения приговора родители погибшего Максима Матерухина в комментарии журналистам сказали, что довольны наказанием для убийцы их сына.
"Мы этого долго ждали, и этот день настал. Это (приговор – ред.) будет лучший подарок Максиму на его день рождения. Завтра ему должно было исполниться 18 лет", – сказала мать погибшего подростка.
Со своей стороны отец отметил, что убийца их сына получил приговор, которого заслуживает. "Сегодня у нас эйфория, но впереди много работы: мы понимаем, что будет подана апелляция и, возможно, кассация, поэтому будем делать все, чтобы приговор остался таким, какой сегодня объявил суд", – добавил отец Александр Матерухин.
Предыстория:
- 7 апреля 2024 года несовершеннолетний парень погиб на станции фуникулера из-за смертельной раны шеи. В тот же день Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смерти юноши.
- Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве отстраненному сотруднику Управления государственной охраны, который толкнул подростка на станции киевского фуникулера.
- 9 апреля советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона сообщила, что обвиняемый в убийстве подростка не признает своей вины, экспертиза показала, что на момент преступления он был пьян.
- 14 августа 2025 года генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что обратится в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, чтобы подать жалобу на адвоката подозреваемого Артема Косова в убийстве 10-классника Максима Матерухина на станции киевского фуникулера.
- Прокуроры требовали назначить Косову пожизненное лишение свободы. Косов "раскаялся" в содеянном только перед тем, как судьи удалились в совещательную комнату.