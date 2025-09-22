Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Убийство подростка на столичном фуникулере: обвиняемый получил пожизненное

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 сентября 2025, 15:36
Убийство подростка на столичном фуникулере: обвиняемый получил пожизненное
Косов в зале суда. Фото: «Суспільне»

Шевченковский районный суд Киева признал виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова за убийство 16-летнего Максима Матерухина на фуникулере в Киеве в апреле 2024 года.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде", "Укринформ"

Дословно: "Шевченковский районный суд города Киева вынес приговор по делу бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в совершении умышленного убийства по хулиганским мотивам несовершеннолетнего Максима Матерухина на верхней станции Киевского фуникулера в апреле 2024 года.

Реклама:

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Апелляционная жалоба может быть подана в установленный законодательством срок.

Отметим, что генеральный прокурор подчеркнул, что собрано достаточно доказательств, которые, по убеждению стороны обвинения, четко показывают — Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения умышленно, из хулиганских побуждений, убил Максима Матерухина".

РЕКЛАМА:

Детали: Как сообщает "Укринформ", после оглашения приговора родители погибшего Максима Матерухина в комментарии журналистам сказали, что довольны наказанием для убийцы их сына.

"Мы этого долго ждали, и этот день настал. Это (приговор – ред.) будет лучший подарок Максиму на его день рождения. Завтра ему должно было исполниться 18 лет", – сказала мать погибшего подростка.

Со своей стороны отец отметил, что убийца их сына получил приговор, которого заслуживает. "Сегодня у нас эйфория, но впереди много работы: мы понимаем, что будет подана апелляция и, возможно, кассация, поэтому будем делать все, чтобы приговор остался таким, какой сегодня объявил суд", – добавил отец Александр Матерухин.

Предыстория:

  • 7 апреля 2024 года несовершеннолетний парень погиб на станции фуникулера из-за смертельной раны шеи. В тот же день Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смерти юноши.
  • Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве отстраненному сотруднику Управления государственной охраны, который толкнул подростка на станции киевского фуникулера.
  • 9 апреля советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона сообщила, что обвиняемый в убийстве подростка не признает своей вины, экспертиза показала, что на момент преступления он был пьян.
  • 14 августа 2025 года генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что обратится в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, чтобы подать жалобу на адвоката подозреваемого Артема Косова в убийстве 10-классника Максима Матерухина на станции киевского фуникулера. 
  • Прокуроры требовали назначить Косову пожизненное лишение свободы. Косов "раскаялся" в содеянном только перед тем, как судьи удалились в совещательную комнату.

убийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоАэропорты Дании и Норвегии приостанавливали работу из-за появления "больших дронов"
обновлено, фотоРоссийские войска сбросили на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
В Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Франция признала государство Палестина
"ТЦК сделал предложение": Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали
Все новости...
убийство
Убийство на столичном фуникулере: перед вынесением приговора подозреваемый "раскаялся"
Пограничники опровергли заявления, что отца убитой в США Заруцкой не выпустили из Украины
Убийство подростка на фуникулере: прокуроры просят пожизненное заключение для обвиняемого
Последние новости
09:01
Встреча с Трампом и выступление в Совбезе ООН: стала известна программа Зеленского в Нью-Йорке
08:27
Латвия хочет восстановить болота для защиты границы с РФ
08:22
фото Из-за российского обстрела задерживаются 5 поездов – УЗ
08:16
На фронте 179 боев: россияне увеличили штурмы на Покровском и Новопавловском направлениях
08:12
интервьюАндрей Садовый – о "прослушке" в кабинете, странной реакции СБУ, Порошенко и Зеленского
08:11
Премьер Испании: Запад посылает неправильный сигнал увеличением расходов на оборону
08:01
Силы обороны за сутки отминусовали более тысячи оккупантов, 2 самолета и вертолет
07:53
Зеленский встретился с Келлогом: говорили о ситуации на фронте и закупке оружия у США
07:43
Эрдоган: Не верю, что война в Украине может быстро закончиться
07:29
Еврокомиссия инициирует создание международной группы доноров для восстановления Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: