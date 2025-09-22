Убийство подростка на столичном фуникулере: обвиняемый получил пожизненное

Шевченковский районный суд Киева признал виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова за убийство 16-летнего Максима Матерухина на фуникулере в Киеве в апреле 2024 года.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде", "Укринформ"

Дословно: "Шевченковский районный суд города Киева вынес приговор по делу бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в совершении умышленного убийства по хулиганским мотивам несовершеннолетнего Максима Матерухина на верхней станции Киевского фуникулера в апреле 2024 года.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Апелляционная жалоба может быть подана в установленный законодательством срок.

Отметим, что генеральный прокурор подчеркнул, что собрано достаточно доказательств, которые, по убеждению стороны обвинения, четко показывают — Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения умышленно, из хулиганских побуждений, убил Максима Матерухина".

Детали: Как сообщает "Укринформ", после оглашения приговора родители погибшего Максима Матерухина в комментарии журналистам сказали, что довольны наказанием для убийцы их сына.

"Мы этого долго ждали, и этот день настал. Это (приговор – ред.) будет лучший подарок Максиму на его день рождения. Завтра ему должно было исполниться 18 лет", – сказала мать погибшего подростка.

Со своей стороны отец отметил, что убийца их сына получил приговор, которого заслуживает. "Сегодня у нас эйфория, но впереди много работы: мы понимаем, что будет подана апелляция и, возможно, кассация, поэтому будем делать все, чтобы приговор остался таким, какой сегодня объявил суд", – добавил отец Александр Матерухин.

Предыстория: