Вбивство підлітка на фунікулері: генпрокурор хоче позбавлення ліцензії для адвоката обвинуваченого
Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернеться до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, щоб подати скаргу на адвоката підозрюваного Артема Косова у вбивстві 10-класника Максима Матерухіна на станції київського фунікулера.
Джерело: Кравченко після закінчення судового засідання 14 серпня, цитує hromadske, генпрокурор у соцмережах
Деталі: Засідання у справі вбивства юнака на фунікулері у четвер вкотре затримувалось через адвокатів. Пізніше стало відомо, що захисники підозрюваного Артема Косова Дмитро Земницький та Богдан Кушнір не прийдуть до суду: перший розірвав контракт, а інший — вийшов зі справи "через завантаженість".
"Ми вже порахували, що це шосте зловживання права на захист, шостий зрив судового засідання, захисник відмовився захищати обвинуваченого. Ми вважаємо, що це зловживання права, це порушення права на захист. Ми будемо звертатись до дисциплінарної комісії захисників, щоб його покарали й позбавили свідоцтва на право зайняття адвокатської діяльності", — сказав генпрокурор.
Руслан Кравченко прийшов на засідання Шевченківського районного суду 14 серпня особисто представляти справу.
Після того як адвокати підозрюваного Артема Косова вийшли зі справи, йому призначили нового безплатного адвоката, який просив про домашній арешт для підзахисного.
Водночас генпрокурор просив суд продовжити підозрюваному тримання під вартою на 2 місяці без визначення застави. Зрештою суд вирішив залишити Косова під вартою до 11 жовтня.
Під час перерви обвинувачений відповідав на запитання родичів загиблого підлітка, активістів та журналістів. Зокрема, Косов перепросив у матері загиблого, але, заявив, що провину свою не визнає.
Підозрюваний у вбивстві підлітка на київському фунікулері закликає до «неупередженого розгляду справи» — передає із зали суду наша журналістка— hromadske (@HromadskeUA) August 14, 2025
Відео: Ірина Сітнікова / hromadske pic.twitter.com/kJc2inD9vm
Передісторія:
- 7 квітня 2024 року неповнолітній хлопець загинув на станції фунікулера через смертельну рану шиї. Того ж дня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті юнака.
- Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві відстороненому співробітнику Управління державної охорони, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера.
- 9 квітня радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону повідомила, що звинувачений у вбивстві підлітка не визнає своєї провини, експертиза показала, що на момент злочину він був напідпитку.