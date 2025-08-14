Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вбивство підлітка на фунікулері: генпрокурор хоче позбавлення ліцензії для адвоката обвинуваченого

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 серпня 2025, 16:01
Вбивство підлітка на фунікулері: генпрокурор хоче позбавлення ліцензії для адвоката обвинуваченого
сторона обвинувачення на чолі з генпрокурором у суді. фото з Facebook Кравченка

Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернеться до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, щоб подати скаргу на адвоката підозрюваного Артема Косова у вбивстві 10-класника Максима Матерухіна на станції київського фунікулера.

Джерело: Кравченко після закінчення судового засідання 14 серпня, цитує hromadske, генпрокурор у соцмережах

Деталі: Засідання у справі вбивства юнака на фунікулері у четвер вкотре затримувалось через адвокатів. Пізніше стало відомо, що захисники підозрюваного Артема Косова Дмитро Земницький та Богдан Кушнір не прийдуть до суду: перший розірвав контракт, а інший — вийшов зі справи "через завантаженість".

Реклама:

"Ми вже порахували, що це шосте зловживання права на захист, шостий зрив судового засідання, захисник відмовився захищати обвинуваченого. Ми вважаємо, що це зловживання права, це порушення права на захист. Ми будемо звертатись до дисциплінарної комісії захисників, щоб його покарали й позбавили свідоцтва на право зайняття адвокатської діяльності", — сказав генпрокурор.

Руслан Кравченко прийшов на засідання Шевченківського районного суду 14 серпня особисто представляти справу.

Після того як адвокати підозрюваного Артема Косова вийшли зі справи, йому призначили нового безплатного адвоката, який просив про домашній арешт для підзахисного.

РЕКЛАМА:

Водночас генпрокурор просив суд продовжити підозрюваному тримання під вартою на 2 місяці без визначення застави. Зрештою суд вирішив залишити Косова під вартою до 11 жовтня.

Під час перерви обвинувачений відповідав на запитання родичів загиблого підлітка, активістів та журналістів. Зокрема, Косов перепросив у матері загиблого, але, заявив, що провину свою не визнає.

Передісторія:

  • 7 квітня 2024 року неповнолітній хлопець загинув на станції фунікулера через смертельну рану шиї. Того ж дня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті юнака.
  • Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві відстороненому співробітнику Управління державної охорони, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера.
  • 9 квітня радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону повідомила, що звинувачений у вбивстві підлітка не визнає своєї провини, експертиза показала, що на момент злочину він був напідпитку.

вбивствоКиївОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУкраїна повернула з РФ ще 84 людини, дехто був у полоні з 2014 року
Комбат "Маґури", який критикував командування за "дебільні задачі" на Курщині, залишив посаду
У Росії назвали час зустрічі Трампа і Путіна і хто ще з РФ полетить на Аляску
Сили оборони уразили завод "Лукойла" у Волгограді: виникли сильні пожежі
Засудженого ексзаступника голови МВС Криму звільнили для обміну в Росію
фото, доповнено Писали "бандерівські гасла": у Польщі затримали 2 українських підлітків
Усі новини...
вбивство
Зловмисник, якого розшукували за подвійне вбивство, застрелився під час перемовин з КОРД – поліція  
У центрі Нью-Йорка чоловік з гвинтівкою влаштував стрілянину: 4 вбитих, нападник застрелився
Силовики, які втекли від режиму Лукашенка, вважають, що він і КДБ причетні до вбивства Шеремета
Останні новини
16:02
футбол"Пакш" – "Полісся": прев'ю матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій
16:01
Вбивство підлітка на фунікулері: генпрокурор хоче позбавлення ліцензії для адвоката обвинуваченого
15:59
Безпілотник РФ атакував авто біля Куп’янська: загинули двоє людей, ще одна жінка поранена
15:50
"Жив у постійній тривозі": з окупації на підконтрольну Україні територію повернули 17-річного юнака
15:44
Дубілет фігурант: ВАКС розгляне справу про виведення 8,2 мільярда з "ПриватБанку"
15:12
Уряд виділив майже 780 мільйонів на харчування школярів: для кого воно буде безкоштовним
15:10
У водосховищах України зафіксовано найменші запаси води за десятиріччя
15:04
ДБР завершило розслідування щодо Шабуніна і повернуло йому вилучені гаджети
15:00
Російська нафта знову приваблює Індію через зростання знижок
14:58
В Англії стартує новий футбольний чемпіонат. Анонс сезону АПЛ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: