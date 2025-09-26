Генштаб: Афіпський НПЗ в Росії уразили Сил безпілотних систем

В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів у ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що цей НПЗ знаходиться у Краснодарському краї РФ та в основному виробляє бензини, дизель та авіагас. Річний об’єм переробки складає близько 6.25 млн тонн/рік. Завод задіяний у забезпеченні окупаційної російської армії.

Генштаб підтверджує влучання та пожежу.

Ступінь та деталі ураження уточнюються.

Що передувало: Російські пабліки та оперативний штаб повідомили, що в ніч на 26 вересня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, спричинивши загоряння на одній з установок.

Сили оборони неодноразово атакували Афіпський НПЗ: в 2023, 2024 і 2025 році.