Генштаб: Афіпський НПЗ в Росії уразили Сил безпілотних систем

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 вересня 2025, 14:09
Генштаб: Афіпський НПЗ в Росії уразили Сил безпілотних систем
ілюстрація Генштабу

В рамках зниження  наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів у ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що цей НПЗ знаходиться у Краснодарському краї РФ та в основному виробляє бензини, дизель та авіагас. Річний об’єм переробки складає близько  6.25 млн тонн/рік. Завод задіяний у забезпеченні окупаційної російської армії.

Генштаб підтверджує влучання та пожежу.

Ступінь  та деталі ураження уточнюються.

Що передувало: Російські пабліки та оперативний штаб повідомили, що в ніч на 26 вересня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, спричинивши загоряння на одній з установок.

Сили оборони неодноразово атакували Афіпський НПЗ: в 2023, 2024 і 2025 році.

ГенштаббезпілотникивійнаРосія
