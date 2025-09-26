Все разделы
Генштаб: Афипский НПЗ в России поражен Силами беспилотных систем

Валентина РоманенкоПятница, 26 сентября 2025, 14:09
Генштаб: Афипский НПЗ в России поражен Силами беспилотных систем
иллюстрация Генштаба

В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок топлива и боеприпасов к воинским частям оккупантов в ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода в РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что этот НПЗ находится в Краснодарском крае РФ и в основном производит бензин, дизель и авиатопливо. Годовой объем переработки составляет около 6,25 млн тонн/год. Завод задействован в обеспечении оккупационной российской армии.

Генштаб подтверждает попадание и пожар.

Степень и детали поражения уточняются.

Что предшествовало: Российские паблики и оперативный штаб сообщили, что в ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, вызвав возгорание на одной из установок.

Силы обороны неоднократно атаковали Афипский НПЗ: в 2023, 2024 и 2025 году.

ГенштаббеспилотникивойнаРосcия
