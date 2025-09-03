Усі розділи
Путін подякував Кім Чен Ину за участь КНДР "у боротьбі з сучасним неонацизмом"

Ірина БалачукСереда, 3 вересня 2025, 11:03
Путін подякував Кім Чен Ину за участь КНДР у боротьбі з сучасним неонацизмом
Путін і Кім. Фото РБК

Правитель РФ на зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином згадав загиблих у його війні проти України північнокорейських військових і заявив, що Росія "ніколи не забуде участі КНДР в боротьбі з сучасним неонацизмом".

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Путін заявив, що з ініціативи Кім Чен Ина північнокорейські спецпідрозділи взяли участь у бойових діях у Курській області РФ "у повній відповідності з нашим новим договором".

"Хочу зазначити, що ми ніколи не забудемо тих жертв, яких зазнали ваші збройні сили та сім'ї ваших військовослужбовців. Я хочу від імені російського народу подякувати вам за цю участь у спільній боротьбі з сучасним неонацизмом. Прошу передати найтепліші слова подяки всьому народу КНДР", – заявив Путін.

Довідково: Росія у 2024 році залучила близько 12 тисяч солдатів з КНДР для участі у своїй війні проти України. 

У квітні 2025 року Кім Чен Ин і Путін підтвердили направлення північнокорейських військ до Росії для війни проти України. Вони заявляли, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.  

Передісторія:

