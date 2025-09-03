Путін подякував Кім Чен Ину за участь КНДР "у боротьбі з сучасним неонацизмом"
Правитель РФ на зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином згадав загиблих у його війні проти України північнокорейських військових і заявив, що Росія "ніколи не забуде участі КНДР в боротьбі з сучасним неонацизмом".
Джерело: російський "Інтерфакс"
Деталі: Путін заявив, що з ініціативи Кім Чен Ина північнокорейські спецпідрозділи взяли участь у бойових діях у Курській області РФ "у повній відповідності з нашим новим договором".
"Хочу зазначити, що ми ніколи не забудемо тих жертв, яких зазнали ваші збройні сили та сім'ї ваших військовослужбовців. Я хочу від імені російського народу подякувати вам за цю участь у спільній боротьбі з сучасним неонацизмом. Прошу передати найтепліші слова подяки всьому народу КНДР", – заявив Путін.
Довідково: Росія у 2024 році залучила близько 12 тисяч солдатів з КНДР для участі у своїй війні проти України.
У квітні 2025 року Кім Чен Ин і Путін підтвердили направлення північнокорейських військ до Росії для війни проти України. Вони заявляли, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.
Передісторія:
- Наприкінці квітня 2025 року південнокорейський законодавець з посиланням на дані розвідки заявляв, що близько 600 північнокорейців загинули у війні Росії проти України, зокрема, беручи участь у військових діях у Курській області РФ.
- У червні державні ЗМІ Північної Кореї показали кадри, на яких лідер країни Кім Чен Ин оплакує своїх солдатів, які, як повідомляють, загинули під час війни Росії проти України.
- У серпні Кім Чен Ин нагородив солдат і командирів своєї армії, які брали участь у боях у Курській області на стороні російських загарбників, та зустрівся з сім’ями загиблих.
- 2 вересня законодавці Південної Кореї з посилання на дані розвідки повідомили, що вже загинули близько 2000 північнокорейських військовослужбовців, яких відправляли до Росії для участі в бойових діях в Україні.