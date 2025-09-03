Донька Фаріон вимагає від підозрюваного 15 мільйонів грн моральної компенсації

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа подала позов проти підозрюваного у вбивстві цієї громадської діячки В'ячеслава Зінченка на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 млн грн.

Деталі: 3 вересня у Шевченківському районному суді міста Львова продовжили розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон.

Засідання розпочали із допиту потерпілої — Софії Особи. Їй ставили запитання адвокат Зінченка Ігор Сулима та сам обвинувачений. Жінка розповіла, що Ірина Фаріон упродовж усього свого життя утверджувала українську мову та дбала за національні пріоритети держави. Її професійна і громадська діяльність були спрямовані захист української мови та державності.

Софія Особа зазначила, що вимагає довічного позбавлення волі для ув'язненого. Крім того, вона подала позов проти В'ячеслава Зінченка на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

Пряма мова: "15 мільйонів гривень моральної компенсації, які я хочу, це перш за все компенсація мені як її доньці і її внукам, які втратили найдорожче — бабусю, яка їх любила і цінувала. І коли вони бачили в соцмережах фотографії, як вбили їхню бабусю, то я навіть ворогу не побажаю такого. Тому 15 мільйонів, які я від вас вимагаю, я вже 100 разів про це говорила, всі кошти будуть скеровані для ЗСУ. І ви маєте бути теж зацікавлені, бо ваш батько воює і захищає Україну".

Деталі: Наступне засідання суду відбудеться 18 вересня о 14:00. Тоді мають продовжити запобіжний захід для Зінченка.

Що передувало: На попередньому засіданні 22 серпня у суді заслухали запис розмови обвинуваченого і його співкамерника, де Зінченко визнає, що вбив Фаріон через особисту неприязнь. Під час засідання він заявив, що сказав це під тиском.

