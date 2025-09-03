Донька Фаріон вимагає від підозрюваного 15 мільйонів грн моральної компенсації
Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа подала позов проти підозрюваного у вбивстві цієї громадської діячки В'ячеслава Зінченка на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 млн грн.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: 3 вересня у Шевченківському районному суді міста Львова продовжили розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон.
Засідання розпочали із допиту потерпілої — Софії Особи. Їй ставили запитання адвокат Зінченка Ігор Сулима та сам обвинувачений. Жінка розповіла, що Ірина Фаріон упродовж усього свого життя утверджувала українську мову та дбала за національні пріоритети держави. Її професійна і громадська діяльність були спрямовані захист української мови та державності.
Софія Особа зазначила, що вимагає довічного позбавлення волі для ув'язненого. Крім того, вона подала позов проти В'ячеслава Зінченка на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.
Пряма мова: "15 мільйонів гривень моральної компенсації, які я хочу, це перш за все компенсація мені як її доньці і її внукам, які втратили найдорожче — бабусю, яка їх любила і цінувала. І коли вони бачили в соцмережах фотографії, як вбили їхню бабусю, то я навіть ворогу не побажаю такого. Тому 15 мільйонів, які я від вас вимагаю, я вже 100 разів про це говорила, всі кошти будуть скеровані для ЗСУ. І ви маєте бути теж зацікавлені, бо ваш батько воює і захищає Україну".
Деталі: Наступне засідання суду відбудеться 18 вересня о 14:00. Тоді мають продовжити запобіжний захід для Зінченка.
Що передувало: На попередньому засіданні 22 серпня у суді заслухали запис розмови обвинуваченого і його співкамерника, де Зінченко визнає, що вбив Фаріон через особисту неприязнь. Під час засідання він заявив, що сказав це під тиском.
Передісторія:
- Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Слідство схилялося до думки, що стрілець - лише виконавець.
- 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю.
- 26 грудня фігуранту у справі про вбивство змінили кваліфікацію злочину: його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.