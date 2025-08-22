Усі розділи
Зінченко зізнався співкамернику у вбивстві Фаріон, але в суді заявив про тиск

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 15:32
Зінченко зізнався співкамернику у вбивстві Фаріон, але в суді заявив про тиск
Зінченко в суді. фото: "Суспільне"

На засіданні суду у справі вбивства Фаріон 22 серпня заслухали запис розмови обвинуваченого В'ячеслава Зінченка і його співкамерника, де Зінченко визнав, що вбив Фаріон через особисту неприязнь. Водночас у судовій залі він заявив, що сказав це під тиском.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: 22 серпня, після місячної перерви, у Шевченківському районному суді міста Львова продовжили розгляд справи

До суду доправили обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Минулого разу він підключався онлайн.

На засідання прийшли: донька Ірини Фаріон Софія Особа, її адвокатка Наталія Романик, прокурори Олена Данилів та Дмитро Петльований. А також адвокати В'ячеслава Зінченка Ігор Сулима і Володимир Вороняк.

Натомість прокурор повідомив, що впродовж засідання досліджуватимуть протокол негласних слідчих розшукових дій.

Прокурор Петльований зачитав з протоколу текст розмови невідомої особи — співкамерника та обвинуваченого. В оригіналі вона звучала російською. Співкамерник звертається до В'ячеслава Зінченка:

— Малий, ти скажи, ти щось отримав з цього?

—Ні.

— Так, а на*** ти сидиш, на*** ти підписувався на це все, якщо навіть не отримав грошей? Ну зробили роботу, вбили людину, я зрозумів, ну касу дали чи ви там на ґрунті патріотизму це зробили?

— На ґрунті особистої неприязні.

— На ґрунті особистої неприязні? Та ну на*** б****. — Це ж наскільки треба бути... Ти ж навіть з нею не був знайомий

— Ну так.

— Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така точка зору в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь?

— Конкретно до неї погано ставився.

— А чому? Що вона тобі поганого зробила?

— Вона висловлювалась погано.

— Висловлювалась погано про кого, що?

— На мою адресу.

— На твою адресу?

— Не конкретно на мою.

— А на чию?

— Російськомовних.

— А хто тобі взагалі дав право забирати в когось життя? Якщо так розібратися, ти міг облити її зеленкою, не знаю, облити бензином, зламати руку, ногу, але не забирати життя, розумієш?

— Ага.

Після того, як прокурор зачитав розмову, слово взяв Зінченко. Він заявив, що цей доказ не можна брати до уваги.

"Цей доказ недопустимий. Оскільки принижували мою честь і гідність, спонукали визнати свою провину, а після того, як я казав щось, щоб від мене відчепились, тиск зменшувався. Те, що там сказано, не є правдою, я казав, щоб від мене відчепились і не тиснули", — сказав Зінченко.

Адвокат обвинуваченого заявив, що Зінченко мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом.

Після цього мали перейти до допиту потерпілих. Сторона захисту попросила про додатковий час, щоб підготуватися до допиту. Колегія суддів призначила перерву у судовому засідання. Наступні засідання відбудуться 2 і 3 вересня о 10:30.

Донька Фаріон Софія Особа прокоментувала нинішнє засідання:

Пряма мова: "Сьогоднішнє судове засідання було доволі цікавим. Ми побачили розмови Зінченка зі співкамерниками, де він зізнався, що він вбив Ірину Фаріон. Ось і все, що треба було довести. Вона, на його думку і в його нотатках, як він казав, розколювала суспільство на російськомовних і україномовних, він чітко сказав, що вона зневажала російськомовних і за це він її вбив. І за це жодної копійки він не отримав. Це була просто неприязнь. Але я хочу сказати, що ніхто не має права забирати людське життя. Вбивці мають сидіти за ґратами довічно".

Читайте також: Вбивство Ірини Фаріон. Деталі замаху, версії слідства та чим була відома львівська професорка

Передісторія:

  • Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
  • 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Слідство схилялося до думки, що стрілець - лише виконавець
  • 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю. 
  • 26 грудня фігуранту у справі про вбивство змінили кваліфікацію злочину: його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.

