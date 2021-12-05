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Подкаст "Кляті питання"

Співвласник бару "Хвильовий" про напад на заклад: Це конфлікт з бандитами, які подають його як ідеологічний

Федір Попадюк — Неділя, 5 грудня 2021, 01:30

26 листопада в п’ятницю кілька десятків невідомих розтрощили приміщення бару "Хвильовий", розташованому на столичному Подолі, побивши охоронців та заливши відвідувачів сльозогінним газом.

Це сталося після того, як на початку листопада, на одному з телеграм-каналів "культурних консерваторів" оголосили "Хрестовий похід проти наркоманів". У листопаді праворадикальні рухи "Основи майбутнього" (колишня С14) та "Національний супротив" (колишня "Традиція і порядок") вже пробували блокувати бар "Хвильовий" та клуби Closer та K41, розташованих на Подолі.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", ми говоримо зі співвласником бару "Хвильовий" Андрієм Янковським про те, чому відбуваються ці напади, чи дійсно нападники борються з наркотиками, і чи можна їх вважати ультраправими, до чого тут Подільське районне управління поліції та як подільська спільнота намагається боротись з цим тиском.

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Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

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