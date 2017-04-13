Хроника 13 апреля. Лопаты Азарова и начало АТО

Найцікавіше: 2010. Український уран їде до Росії 2011. Азаров закликав не скиглити 2013. Луценко напророчив Майдан та визнав його недоцільним 2014. Україна починає АТО

2001, п'ятниця – Світовий банк відніс Україну до категорії найбідніших країн світу. Річний прибуток на душу населення в країні вперше опустився нижче відмітки у $750. – Нацрада з питань телебачення і радіомовлення відібрала ліцензію у радіо "Континент". ВВС назвала це ударом по всіх незалежних ЗМІ. При Кучмі радіостанція й далі стикатиметься з проблемами. "Континент" надавав свій ефір для мовлення кільком західним радіостанціям, і в 2004 оголосив, що дасть майданчик і переслідуваній владою радіостанції "Свобода". Після цього в "Континенту" вилучили обладнання. Керівник радіостанції Сергій Шолох виїхав з України. 2002, субота – Президент Леонід Кучма брав участь у плануванні поставок до Іраку високотехнологічних радарних систем "Кольчуга", розповів Великому Журі в Сан-Франциско майор Микола Мельниченко. Кучма стверджує, що Україна завзято дотримується заборони ООН на продаж військового обладнання в Ірак. – У блоці "Наша Україна" існує два підходи щодо створення коаліції, розповів член блоку Микола Поровський. Перший: можливість співпраці з провладним блоком (окрім СДПУ(о)). Другий: необхідність встати на сторону опозиції, оскільки восени чекають важкі економічні часи і постане необхідність ухвалювати непопулярні рішення. 2003, неділя У Києві поховали телеоператора агентства Reuters, українського журналіста Тараса Процюка, який трагічно загинув 8 квітня в Багдаді. 2004, вівторок – Екс-прем'єр Павло Лазаренко залишився винен президентові Леоніду Кучмі 50 мільйонів доларів, заявив у середу на перехресному допиті в суді в Сан-Франциско головний свідок обвинувачення у справі Лазаренка Петро Кириченко. – Новим міністром палива й енергетики призначений глава НАЕК "Енергоатом" Сергій Тулуб, колишній заступник Януковича у Донецькій обладміністрації. При цьому Тулуб також планує залишитися керівником "Енергоатому". – Меморандум забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України навряд вплине на двосторонні відносини між Москвою і Києвом, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. В МЗС України підкреслили, що меморандум вирішує технічні питання доставки на територію країни підрозділів країн НАТО для проведення навчань. 2005, середа До Києва для надання свідчень по справі Гонгадзе прибули голова "Фонду громадянських свобод" Алекс Гольфарб та історик Юрій Фельштинський. Вони привезли "плівки Мельниченка", апаратуру, якою той користувався, та оригінали актів американської експертизи щодо плівок. "На думку наших юристів, цих матеріалів досить, щоб "розмови Кучми" могли бути залучені до кримінальної справи та використані як докази", – сказав Гольфарб. 2006, четвер Демократичні сили нарешті підписали документ, який передбачає створення коаліції між "Нашою Україною", БЮТ та СПУ. Це нібито мало б означати завершення кризи і продемонструвати, що демсили змогли домовитися, однак у реальності коаліціада-2006 тільки починається.

2007, п'ятниця

– Прем'єр Віктор Янукович продовжує заперечувати, що перевибори у парламент, які мають відбутися згідно указу президента Віктора Ющенка, пройдуть найближчим часом.

– Світовий банк прогнозує економічне зростання України. Умови: поступове послаблення впливу зовнішнього середовища та уповільнення стрімкого зростання внутрішнього попиту.

2009, понеділок

ЦИТАТА ДНЯ: "Медведчук – фахівець із конституційних проблем. Зараз він допомагає БЮТ працювати над проектом змін до Конституції".

Перший президент України Леонід Кравчук розповідає про зв'язки колишнього голови АП та діючого прем'єра Юлії Тимошенко.

2010, вівторок

– Український високозбагачений уран буде вивезено до Росії. Раніше президент Віктор Янукович домовився з президентом США Бараком Обамою, що Україна позбавиться останніх запасів, які використовувалися для досліджень та створення медичних ізотопів.

"Ми сподіваємося, що ви нас підтримаєте у прийнятті високозбагаченого урану, переробки його", – висловив надію президент Віктор Янукович під час зустрічі з російським президентом Дмитром Медведєвим.

– Дніпродзержинськ знову з Брежнєвим. Депутати Дніпродзержинської міськради присвоїли ім'я колишнього генсека КПРС місцевому Палацу культури.

2011, середа

– ВІДЕО ДНЯ: Азаров закликає українців не скиглити.

– У грудні 2010 – лютому 2011 року НАК "Нафтогаз України" повернув RosUkrEnergo 11 мільярдів кубометрів газу, який був вилучений у 2009-му після підписання прямого контракту між НАК і російським "Газпромом". За рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, "Нафтогаз" має повернути ще 1,1 млрд кубометрів у якості неустойки.

– Кабмін затвердив мирову угоду з компанією Vanco Prykerchenska Ltd.

У 2007 році Кабмін і компанія Vanco International підписали угоду про розподіл продукції на Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря. Компанія передала всі права і зобов'язання Vanco Prykerchenska. Це стало основною причиною розриву з боку уряду Юлії Тимошенко угоди і початку міжнародного розгляду, позивачем у якому виступила Vanco Prykerchenska.

– Петро Порошенко та президент UMH Борис Ложкін придбали акції KP media, до якої входять журнал "Кореспондент" і сайт korrespondent.net.

– У справі Юлії Тимошенко щодо укладання газових контрактів у 2009 році допитають Володимира Путіна. Про це заявив адвокат Богдан Ференц. За його словами, без цього допиту неможливо передати цю справу до суду. ГПУ заперечила такі наміри.

2012, п’ятниця

– У ніч з четверга на п’ятницю депутати прийняли новий Кримінально-процесуальний кодекс.

КПК запроваджує суд присяжних і домашній арешт. Крім того, тепер захищати у суді можуть лише професійні адвокати. Новий Кодекс скасовує додаткове слідство і дає можливість досягнення домовленості з прокурором.

– Гендиректор ТВі Микола Княжицький заявив про тиск на телеканал з боку податкових органів. Він очікує блокування нормальної діяльності каналу.

2013, субота

– ЦИТАТА ДНЯ: "Уявімо фантастику: сьогодні на Майдан вийде мільйон, ми скинемо Януковича, захопимо Банкову і... Поки що в нас немає навіть єдиного кандидата від опозиції. Немає злагодженої команди, немає спільного бачення. Одного разу ми вже так президента обрали. Дякую, більше так не хочу".

Екс-глава МВС Юрій Луценко готується влаштувати масштабну акцію до річниці Помаранчевої революції, але вона не буде підготовкою до повалення влади.

– На 5 діб арештували голову "Демальянсу" Василя Гацька за організацію "походу на Межигір’я". Активісти хотіли передати Януковичу вимогу навести лад з дорогами.

2014, неділя

– Рада нацбезпеки та оборони розпочинає широкомасштабну Антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Росія назвала цей наказ злочинним. В.о. президента України Олександр Турчинов оголосив терористам ультиматум: вони зможуть уникнути покарання, якщо здадуть зброю і залишать захоплені будівлі до ранку.

Операція почалася зі Слов’янська. Ввечері вже було відомо про одного вбитого та дев’ять поранених. До оборони міста залучили резервний батальйон Нацгвардії. Мер Слов'янська Неллі Штепа втекла з міста.

Міську раду без бою захопили у Макіївці. Сепаратисти обрали "народного мера". Залишаються захопленими будівлі у Краматорську. Після мітингу під стінами Маріупольської міської ради сепаратисти захопили будівлю. Очевидці пишуть, що на сходах біля захопленої Харцизької міськради виступає нардеп Владислав Лук'янов.

На територію міської ради прорвалися й у Харкові. Але мер міста Геннадій Кернес переконав протестуючих залишити подвір’я, пообіцявши посприяти амністії осіб, яких затримали за штурм облради раніше.

Екс-президент-втікач Віктор Янукович виступив в Ростові-на-Дону, закликавши СБУ та МВС "не виконувати злочинних наказів" і "не стріляти в народ".

2015, понеділок

– Президент Петро Порошенко розповів канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, що бойовики не виконують домовленостей, не відвели важку техніку і продовжують обстрілювати українські позиції.

– Росія не буде подовжувати контракт з Україною на транзит газу, який діє до 2019 року, заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак. Газ європейським споживачам планують доставляти за допомогою газотранспортної системи на кордоні Туреччини та Греції, яку планують до того часу побудувати.

– Російський диверсант і колишній лідер сепаратистів Олександр Бородай розповів, що помічник президента РФ Владислав Сурков досі курує зону ведення конфлікту на Донбасі, надаючи деяку допомогу "становленню республік". А колишнього ватажка бойовиків Ігоря Стрєлкова він назвав людиною, що втратила психічне здоров’я.

2016, середа

– Голова окупаційної "прокуратури Криму" Наталія Поклонська призупинила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Вона послалася на російський закон про протидію екстремістській діяльності. Призупинення діє до рішення нелегітимного "Верховного суду" Криму, який розглядає питання про припинення діяльності Меджлісу.

– Коаліція підтримала кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

– 3,6 млн грн сукупного доходу отримав голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров у 2015 році, йдеться у його декларації. Члени його родини заробили 2,69 млн грн.

Раніше Насіров скаржився на маленьку зарплатню у відомстві. За його словами, йому треба працювати 9 років, щоб заробити ті гроші, які керівник великої державної компанії отримує за місяць. У 2017 році дружина Насірова внесла за нього заставу у 100 мільйонів гривень.

Рустем Халілов, для УП