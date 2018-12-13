Чумацкий шлях. Как Гриценко меняет свой избирательный штаб

Українська політика страшенно забобонна. Половина депутатів й інших чиновників на повному серйозі носять червону нитку як оберіг від негативу, інша половина шукає предмети, що приносять фарт, на кшталт підков чи амулетів.

Є ще окрема каста чиновників, які надягають великі хрести чи персні з написом "спаси і сохрани".

Поняття фарту дуже важливе для українських політиків. У приватних розмовах вони часом так і характеризують одне одного – "фартовий" чи "нефартовий".

Кого точно можна назвати "фартовим", то це Петра Порошенка. У 2013 році він міг лише мріяти про мерство в Києві, а в 2014 році виграв президентські вибори одразу в першому турі. Правда, до того, у нього була ціла серія політичних невдач, коли він отримував посади, які не відповідали його амбіціям.

Раніше "нефартовим" називали Анатолія Гриценка. Він міг бути за крок до успіху, але буквально на останніх сантиметрах "зашпортатися".

Гриценко двічі програвав президентські вибори, у 2014 році мав серйозні шанси завести власну фракцію у парламент, але на виході його партія набрала лише 3,1% голосів.

Тепер лідер "Громадянської позиції" намагається вийти за межі лінії невдач і завзято готується до президентських виборів. Гриценко нарешті визначився з керівником свого виборчого штабу. Ним став не Віктор Балога… А нардеп Віктор Чумак.

У штабі Анатолія Степановича є й інші перестановки.

"Українська правда" продовжує стежити за підготовкою до виборів ключових кандидатів у президенти і з'ясовувати, що відбувається у штабі Анатолія Гриценка.

До команди Гриценка (справа) Чумак (зліва) приєднався не сам, а разом зі своїм громадським рухом "Хвиля" фото: unian

Зловили "Хвилю"

"Я обіцяв, що від мене країна почує, а не від якихось фейкових джерел, про кадрові призначення, які відбудуться у нашому штабі. Тому я повідомляю: начальником штабу з підготовки президентських виборів буде Віктор Чумак", – військовим тоном виголошував Гриценко перед кількома камерами та десятками партійців.

За президією одного з конференц-залів Києва поруч з кандидатом на головну посаду в державі сидів новопризначений керівник штабу. Чумак виглядав напрочуд задоволеним і говорив набагато живіше, ніж його формальний начальник.

До команди Гриценка він приєднався не сам, а разом зі своїм громадським рухом "Хвиля".

За даними УП, на парламентських виборах "Хвиля" Чумака зможе претендувати на 10% списку "Громадянської позиції".

Однак у розмові з УП новопризначений начальник штабу спростовує цю інформацію. "Та перестаньте, які квоти? Нам треба виборами президента займатися, а вже потім про парламентські поговоримо", – усміхнено відмахувався Чумак.

Станом на листопад рейтинг "Хвилі" коливався у межах всього лише 0,1% серед тих, хто визначився зі своїм вибором, при похибці не більше 1%.

Але навіть попри такі цифри соціологів, Чумак, м'яко кажучи, завищує свою значимість. У розмовах з журналістами він переконує, що об'єднання з Гриценком додасть кандидату в президенти 3-5% підтримки.

У 2016-му Чумак вийшов з фракції БПП, почав брати участь у антикорупційних форумах Міхеіла Саакашвілі фото: day.kiev.ua

Під час представлення начальника штабу Анатолій Степанович не розповів всієї історії цього призначення.

"Українська правда" раніше писала, що на початку осені у штабі кандидата в президенти часто з'являвся колишній голова секретаріату Ющенка, а нині нардеп Віктор Балога.

У вересні він із запалом допомагав Гриценку організовувати регіональні штаби, вів переговори з місцевими елітами, кілька разів брав участь у ситуативних нарадах кандидата в президенти.

Версія оточення Балоги така: начебто у вересні-жовтні Гриценко наполегливо вмовляв його керувати виборчою кампанією. Але нардеп нібито відмовлявся, бо вважав, що без об'єднання з Андрієм Садовим і Святославом Вакарчуком працювати у штабі немає сенсу.