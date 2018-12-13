Чумацкий шлях. Как Гриценко меняет свой избирательный штаб

Українська політика страшенно забобонна. Половина депутатів й інших чиновників на повному серйозі носять червону нитку як оберіг від негативу, інша половина шукає предмети, що приносять фарт, на кшталт підков чи амулетів.

Є ще окрема каста чиновників, які надягають великі хрести чи персні з написом "спаси і сохрани".

Поняття фарту дуже важливе для українських політиків. У приватних розмовах вони часом так і характеризують одне одного – "фартовий" чи "нефартовий".

Кого точно можна назвати "фартовим", то це Петра Порошенка. У 2013 році він міг лише мріяти про мерство в Києві, а в 2014 році виграв президентські вибори одразу в першому турі. Правда, до того, у нього була ціла серія політичних невдач, коли він отримував посади, які не відповідали його амбіціям.

Раніше "нефартовим" називали Анатолія Гриценка. Він міг бути за крок до успіху, але буквально на останніх сантиметрах "зашпортатися".

Гриценко двічі програвав президентські вибори, у 2014 році мав серйозні шанси завести власну фракцію у парламент, але на виході його партія набрала лише 3,1% голосів.

Тепер лідер "Громадянської позиції" намагається вийти за межі лінії невдач і завзято готується до президентських виборів. Гриценко нарешті визначився з керівником свого виборчого штабу. Ним став не Віктор Балога… А нардеп Віктор Чумак.

У штабі Анатолія Степановича є й інші перестановки.

"Українська правда" продовжує стежити за підготовкою до виборів ключових кандидатів у президенти і з'ясовувати, що відбувається у штабі Анатолія Гриценка.

До команди Гриценка (справа) Чумак (зліва) приєднався не сам, а разом зі своїм громадським рухом "Хвиля" фото: unian

Зловили "Хвилю"

"Я обіцяв, що від мене країна почує, а не від якихось фейкових джерел, про кадрові призначення, які відбудуться у нашому штабі. Тому я повідомляю: начальником штабу з підготовки президентських виборів буде Віктор Чумак", – військовим тоном виголошував Гриценко перед кількома камерами та десятками партійців.

За президією одного з конференц-залів Києва поруч з кандидатом на головну посаду в державі сидів новопризначений керівник штабу. Чумак виглядав напрочуд задоволеним і говорив набагато живіше, ніж його формальний начальник.

До команди Гриценка він приєднався не сам, а разом зі своїм громадським рухом "Хвиля".

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За даними УП, на парламентських виборах "Хвиля" Чумака зможе претендувати на 10% списку "Громадянської позиції".

Однак у розмові з УП новопризначений начальник штабу спростовує цю інформацію. "Та перестаньте, які квоти? Нам треба виборами президента займатися, а вже потім про парламентські поговоримо", – усміхнено відмахувався Чумак.

Станом на листопад рейтинг "Хвилі" коливався у межах всього лише 0,1% серед тих, хто визначився зі своїм вибором, при похибці не більше 1%.

Але навіть попри такі цифри соціологів, Чумак, м'яко кажучи, завищує свою значимість. У розмовах з журналістами він переконує, що об'єднання з Гриценком додасть кандидату в президенти 3-5% підтримки.

У 2016-му Чумак вийшов з фракції БПП, почав брати участь у антикорупційних форумах Міхеіла Саакашвілі фото: day.kiev.ua

Під час представлення начальника штабу Анатолій Степанович не розповів всієї історії цього призначення.

"Українська правда" раніше писала, що на початку осені у штабі кандидата в президенти часто з'являвся колишній голова секретаріату Ющенка, а нині нардеп Віктор Балога.

У вересні він із запалом допомагав Гриценку організовувати регіональні штаби, вів переговори з місцевими елітами, кілька разів брав участь у ситуативних нарадах кандидата в президенти.

Версія оточення Балоги така: начебто у вересні-жовтні Гриценко наполегливо вмовляв його керувати виборчою кампанією. Але нардеп нібито відмовлявся, бо вважав, що без об'єднання з Андрієм Садовим і Святославом Вакарчуком працювати у штабі немає сенсу.

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Цілком протилежне говорять у команді кандидата в президенти. За словами кількох співрозмовників, можливість призначення Балоги керівником штабу викликала невдоволення серед партійців "Громадянської позиції". Мовляв, колишній секретар Ющенка несе для них репутаційні втрати, і саме через це Гриценко не наважився продовжувати працювати з Балогою.

УП намагалася напряму розпитати лідера "Громадянської позиції" про розрив з Балогою, але кандидат у президенти категорично не захотів говорити на цю тему.

"Нам країну треба рятувати, а не хто буде ким. Я про це вже казав. Крапка, все", – емоційно відбивався Гриценко.

З другої половини жовтня виборчим штабом тимчасово керував член партії "Громадянська позиція" Олександр Канівець, але його робота закінчилася з приходом Чумака.

Новий глава штабу Гриценка не займався раніше президентськими виборами і не має досвіду проведення всеукраїнських виборчих кампаній.

На початку 2000-х Чумак працював на керівних посадах в Державній прикордонній службі, очолював управління правового забезпечення.

У велику політику Чумак потрапив у 2012 році, коли виграв вибори до парламенту на 214 окрузі Києва під патронатом партії "УДАР". Фактично це чи не найбільша його перемога, адже конкурентом на окрузі тоді був скандальний соратник Леоніда Черновецького Олесь Довгий. Чумак тоді не відступив і мужньо захистив свій результат від махінацій.

Після Революції Гідності він пройшов у Раду за цим же округом, але вже за підтримки "Блоку Петра Порошенка".

У 2016-му Чумак вийшов з фракції БПП, почав брати участь у антикорупційних форумах Міхеіла Саакашвілі. Коли в екс-президента Грузії забрали українське громадянство – разом з групою інших депутатів їхав у Польщу допомагати йому перетнути кордон.

Минулого року Чумак створив громадський рух "Хвиля", який тепер приєднався до "Громадянської позиції".

Домовилися домовлятися

Разом з Гриценком і Чумаком на прес-конференції міг сидіти ще один політик.

За кілька годин до початку заходу народний депутат Мустафа Найєм у своєму телеграм-каналі анонсував, що Анатолія Степановича підтримають не один, а два потенційні кандидати в президенти.

"Відразу два потенційні кандидати в президенти виступлять з підтримкою Анатолія Гриценка. Прізвища називати не стану – коректно дочекатися заяв самих кандидатів", – написав Найєм.

Як виявилося, другим, хто мав тоді прийти на конференцію був Роман Безсмертний.

Безсмертний: за одним столом мають сидіти не лише Чумак і Гриценко, а ще як мінімум троє людей – Безсмертний, Вакарчук і Садовий

Завдяки своєму досвіду та організаційним здібностям Безсмертний став би Гриценку в пригоді. Але, як переконують у "Громадянській позиції", в останній момент політик не захотів вийти в люди з Чумаком і Гриценком.

У коментарі "Українській правді" Безсмертний підтвердив, що вів переговори з Анатолієм Степановичем.

"Моя позиція така: за одним столом мають сидіти не лише Чумак і Гриценко, а ще як мінімум троє людей – Безсмертний, Вакарчук і Садовий. Якщо подивитися на соціологію, це працює. Все інше - просто марна трата часу", – вважає Безсмертний.

Його позиція дуже нагадує думки Віктора Балоги про об'єднання Садового, Гриценка і Вакарчука.



"Я брав на себе зобов'язання підготувати для цього всі необхідні документи, вести переговори з одним, другим, третім… Я розумію переможну формулу 5-ти. Мені кажуть – давай поки втрьох. Тому сталося те, що сталося – на брифінг вийшли двоє – Гриценко і Чумак", – переконує політик, додаючи, що не перестав працювати над своєю ідеєю.

Натомість до команди Гриценка може приєднатися інший досвідчений політик, колишній народний депутат – Микола Томенко. За даними УП, йому готові довірити київський штаб.

Ми намагалися зв'язатися з Томенком напряму, але він не підняв слухавки та не відповів на наше запитання у месенджері, хоч його і прочитав.

Безсмертний і Томенко були б корисними для Гриценка не тільки як організатори, але і як досвідчені технологи.

За даними УП, близько місяця тому з кандидатом у президенти перестав працювати політтехнолог Віктор Котигоренко, який до цього займався стратегією виборчої кампанії.

"Він просто втомився", – скупо пояснюють відхід Котигоренка у штабі Гриценка.

Функції Котигоренка наразі перейняв на себе 31-річний Денис Каплунов, який приєднався до команди Анатолія Гриценка разом з екс-нардепом Єгором Фірсовим.

Колись Каплунов був членом партії "Батьківщина" на Донеччині, у 2012 році за підтримки "УДАРу" балотувався до Ради по мажоритарному округу №46 Донецької області, де переміг втікач Сергій Клюєв. Кілька років тому він допомагав реєструвати партію Валентина Наливайченка "Справедливість" та навіть координував антикорупційний рух Наливайченка.

Зараз Каплунов працює над новими меседжами для різної аудиторії та бордами Гриценка.

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Вони ще не затверджені, але точно відомо, що стосуватимуться проблем корупції, війни та економіки.

Втім, після старту кампанії Гриценку і його команді буде не так важливо, якого кольору його банери чи слогани. Йому буде важлива підтримка сильних конкурентів, щоб отримати можливість потрапити у другий тур виборів.

У "Громадянській позиції" продовжують свято вірити, що до лютого наступного року, тобто до кінця терміну реєстрації кандидатів у президенти, Андрій Садовий не подасть заяву до ЦВК і допоможе Гриценку.

Натомість команда "Громадянської позиції" готова пропонувати меру Львова будь-які посади і конфігурації на парламентських виборах.

Однак підтримка Гриценка може занадто дорого коштувати для Садового. Адже такий хід означатиме загрозу втрати суб'єктності партії "Самопоміч" напередодні парламентських виборів.

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Менше ніж за місяць до старту виборчої кампанії в Анатолія Гриценка залишаються ті самі проблеми, що і були на початку осені.

У нього немає перевірених людей по регіонах, які захищатимуть його голоси на місцях, немає серйозного медіа-ресурсу для агітації, у нього і близько немає таких бюджетів, як у Петра Порошенка, Юлії Тимошенко чи Юрія Бойка.

Та найбільша проблема Гриценка – відсутність рецепту перемоги, який би не залежав від підтримки Садового чи Вакарчука.

Він може безліч разів повторювати, що не бачить собі конкурентів у другому турі. Лишень спершу треба туди потрапити.

А для цього самого лише задирання голови не досить. Тут потрібно дуже акуратно організувати роботу по всіх регіонах, реально оцінювати ризики, оперативно шукати відповіді на виклики і об'єктивно зважувати свої можливості.

І червона ниточка, підкова чи інший оберіг "фартовості" точно не допоможуть.

Роман Кравець