Скованные одной цепью

Через каких-нибудь десять дней нам будет известен состав Верховной Рады IX созыва. Определится отечественный политический пейзаж ближайших лет.

Впрочем, уже сейчас социологи единодушны относительно тройки лидеров: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность". Партия нынешнего украинского президента, партия бывшего украинского президента, партия кума российского президента.

Украина получает как минимум двух оппозиционных вожаков с зашкаливающим антирейтингом.

К пламенному патриоту Петру Порошенко негативно относятся более 70% опрошенных украинцев, к верному другу Москвы Виктору Медведчуку – свыше 55%.

При этом два идейных антипода фактически скованы одной цепью и взаимовыгодно дополняют друг друга.

Реваншистские эскапады "ОПЗЖ" играют на руку "Европейской Солидарности". Радикальные национальные месседжи "ЕС" играют на руку "Оппозиционной платформе – За жизнь".

Ситуативная связка Порошенко-Медведчук сформировалась еще до президентских выборов – которые ПАП мечтал выиграть у пророссийского спарринг-партнера – и существование этой связки ни для кого не является секретом.

Президент Зеленский, атакуемый с обеих сторон, уже успел разродиться эмоциональной речью: "И так называемые проевропейские, и так называемые пророссийские политики, все они прекрасно и мирно живут один с другим по соседству в известном селе под Киевом". Что ж, это правда.

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Но правда и то, что у Владимира Зеленского есть шансы встроиться в этот ситуативный альянс. Превратить своих публичных оппонентов в источник личной выгоды. Оценить преимущества причудливого политического симбиоза

По сравнению с Петром Алексеевичем и Виктором Владимировичем действующий президент – образец всенародной любви. Во всяком случае, сейчас. Однако низкий антирейтинг Зе компенсируется качеством этого антирейтинга.

Среди ненавистников нового гаранта преобладают пассионарные украинцы, способные на уличный протест. Причем часть из них Зеленский не сможет умилостивить никогда, какой бы курс он ни выбрал.

Ненависть к "клоуну и малороссу" зачастую лежит в плоскости психологического и эстетического, а не политического. Стоит президенту Зе просто улыбнуться, как у тысяч пассионариев выключается рацио и включается возмущенное эмоцио.

Это создает риск массовых протестных выступлений. Риск внутренней дестабилизации. Потенциальный риск нового Майдана.

Да, имеющихся противников Зе для этого явно недостаточно. Но реальная угроза возникнет, если к нынешним обличителям Зеленского присоединятся остальные пассионарии. Если новый президент, подобно Януковичу, объединит против себя активную часть украинского общества.

И тут на выручку Зе!команде приходит Петр Порошенко со своей "Европейской Солидарностью".

Бывший глава государства не просто обладает рекордным антирейтингом, но и раскалывает пассионарных граждан на два непримиримых лагеря. Для одних он – непревзойденный украинский лидер, для других – презираемый барыга и скрепоносец.

Последние годы правления Порошенко фактически разрушили прежнее гражданское общество. А Петр Алексеевич в роли главного оппозиционера-патриота – это гарантия того, что в ближайшей перспективе разрушенное единство не восстановится.

Одни продолжат оплакивать проигрыш Порошенко на президентских выборах и требовать покаяния от вчерашних "зрадофилов".

Другие будут готовы закрыть глаза на художества новой власти, лишь бы не подыграть Порошенко и компании.

Любую критику президента Зеленского можно будет объявить "порохоботством".

Любое протестное выступление – реваншем коррупционеров, отодвинутых от кормушки.

Любая оппозиционная акция заведомо оттолкнет значительную часть бывших сторонников Майдана и не сможет перерасти в новый Майдан.

Причем самого Петра Алексеевича такое положение дел вполне устроит. Для личного политического выживания ему не требуется консолидированное гражданское общество – бывшему гаранту достаточно ограниченного, но верного фан-клуба.

Итак, Петр Порошенко как лидер патриотической оппозиции объективно выгоден президенту Зеленскому. А выгоден ли ему одиозный лидер прокремлевской оппозиции Виктор Медведчук?

Вплоть до 21 июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" останется для Зеленского и его партии источником проблем. Слуги Москвы теснят "Слугу народа" на Юго-Востоке и портят кровь новой команде. Но уже после выборов все может измениться.

Прокремлевская оппозиция в Раде – это фон, на котором президент Зе поневоле будет выглядеть патриотом.

Это возможность играть на контрасте. Возможность успокоить более умеренную и либеральную часть украинских пассионариев: Зеленский – не чужой, потому что чужой у нас – Медведчук.

Прокремлевская оппозиция в Раде – это возможность маневрировать.

Возможность продвигать повестку "компромисса", отождествляя повестку "капитуляции" с Медведчуком.

Возможность надавить на патриотическую общественность, представ добрым следователем: на роль злого следователя идеально подходит кум Путина.

Прокремлевская оппозиция в Раде вкупе с порошенковской оппозицией в той же Раде – это возможность занять красивую позу над схваткой двух крайностей.

Возможность противопоставить себя, рассудительного и мыслящего по-новому, дерущимся политиканам из прошлого.

Вряд ли Владимир Зеленский задумывается обо всем вышеперечисленном.

Действующий президент – новичок, неискушенный в хитрых схемах и далекий от изощренных многоходовок.

Но в том и штука, что к парадоксальному политическому симбиозу можно прийти интуитивно. Не предвидеть, но почувствовать взаимную выгоду. Не искать, но найти друг друга.

В теории Владимир Александрович, Петр Алексеевич и Виктор Владимирович способны образовать такое же органичное трио, как оруэлловские Океания, Евразия и Остазия. "Покуда они враждуют, они подпирают друг друга, подобно трем снопам". И к этой взаимовыгодной вражде может свестись вся украинская повестка на ближайшие пять лет.

Михаил Дубинянский