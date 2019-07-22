Дмитрий Разумков о переговорах с Вакарчуком, увольнении Авакова и будущей коалиции

Еще полгода назад имя Дмитрий Разумков мало о чем говорило украинцам.

Он был малоизвестным политконсультантом, в свое время входил в молодежное крыло Партии регионов.

Но с января этого года Разумков стал одним из самых узнаваемых лиц в команде Владимира Зеленского.

По большому счету, он был голосом кандидата на президентских выборах и выполнял функции спикера штаба Зеленского.

Умения спикера вскоре могут понадобиться Разумкову в парламенте.

Собеседники УП в партии "Слуга народа" называют руководителя своей партии одним из ключевых претендентов на должность председателя Верховной Рады.

На этих выборах Разумков занимался стратегией партии и обучением будущих депутатов.

За пять часов до объявления официальных экзит-полов "Украинская правда" встретила его в избирательном штабе "Слуги народа" и записала короткое интервью.

В момент записи Разумков еще точно не знал, что его партия может самостоятельно набрать большинство в парламенте, поэтому внимательно подбирал слова о будущей коалиции и потенциальных партнерах.

Глава партии "Слуга народа" вообще хорошо умеет обходить неудобные вопросы журналистов и избегать четких ответов на важные вопросы.

С Дмитрием Разумковым мы поговорили о будущем фракции партии Зеленского, возможных назначениях в правительстве, потенциальных союзниках и их оппонентах.

Разумков: "Президент является человеком, которого партия поддерживает на 100%" все фото: Эльдар сарахман

"На министерства у нас есть разные кандидатуры"

– Во время подготовки к этим выборам вы точно обсуждали возможные кандидатуры в министерства. Какие портфели для вас принципиально важны?

– Понимание и видение, наверное, есть. Но сегодня обсуждать конкретные кандидатуры или говорить о каких-то министерствах, не имея расстановки сил в парламенте, опять же неправильно.

Как происходит формирование министерства? Сначала коалиция, потом избрание премьер-министра, и премьер-министр формирует команду. В чем наше принципиальное отличие от других – и вы, наверное, это заметили в том числе по списку?

Мы готовы брать людей, которые не всегда были с нами. И мы будем исходить не из принципа свой-чужой. А из принципа эффективности на тех или иных должностях. Но сейчас говорить о том, что министром хотели бы видеть Петрова, Сидорова, Иваненко, я думаю, будет и неправильно, и некорректно.

– Давайте тогда обойдемся без имен. По моим данным, у вас есть кандидатуры на все должности. В том числе на премьер-министра.

– Позицию по премьеру и по министерским портфелям я вам только что озвучил. Мы хотим видеть там профессионалов. Что касается людей, то одной кандидатуры на какую-то одну позицию у нас нет. То, что есть возможные кандидатуры, которые обсуждаются, о которых думают – да, наверное, есть.

Loading...

Но, естественно, решение будет принимать коалиция – исходя из тех предложений, которые будут исходить от будущего премьер-министра Украины.

– Будет ли президент привлечен к обсуждению членов правительства и формированию Кабинета министров?

– Это в целом командная работа. Мы как политическая сила, которая поддерживает Зеленского, для достижения результатов, поставленных перед нами, будем коммуницировать с Офисом президента.

Очень важно, чтобы в дальнейшем был такой треугольник в хорошем смысле слова – Верховная Рада, Кабинет министров и, конечно же, президент со своим Офисом. Потому что без понимания и консолидированной деятельности этих трех важных, одних из наиболее, наверное, важных точек принятия решений в Украине, провести реформы и изменить ситуацию будет очень тяжело.

Поэтому, конечно, мы будем работать командно по всем направлениям, в том числе, я думаю, и по этому.

– В том числе с Богданом как руководителем Офиса, правильно?

– Богдан точно так же, как и все остальные, является членом команды президента.

– Небольшое уточнение: вы сказали, что есть несколько кандидатур на все посты и они все обсуждаются?

– Я сказал, что кандидатура однозначно есть. И скорее всего не одна.

Разумков: "Президент и сейчас не влияет на партию"

"Я вам сейчас не смогу четко ответить, останется ли Аваков министром"

– С кем вы готовы вступить в коалицию, а с кем – нет? Шефир (первый помощник президента – УП) в интервью сказал, что с Тимошенко возможен вариант.

– По состоянию на сегодня из тех, кто проходит, речь не идет о коалиции с "Оппозиционной платформой – За жизнь".

И, наверное, я не буду здесь новым, если скажу, что да, действительно мы бы хотели формировать коалицию с новыми политическими силами, которые попадут в парламент.

– То есть вам подходит "Голос"?

– Я думаю, что "Голос" был бы неплохим вариантом.

– Вы уже вели переговоры с "Голосом"?

– Нет, официальных переговоров мы не вели.

То, что мы встречались и обменивались какими-то фразами на каналах – да, это факт.

Но договоренностей о возможной будущей коалиции ни с какой из политических сил мы на сегодняшний момент не ведем. И считаем, что это неправильно до того момента, пока не будет окончательных результатов или хотя бы предварительных результатов выборов.

– Из моих источников известно, что "Голос" не против получить одно министерство – министерство соцполитики.

– Вопрос не в министерских должностях или креслах, вопрос – кто будет более эффективен. Если их кандидат на ту или иную позицию будет более эффективен, чем наш, то мы готовы будем на это идти.

Но еще раз повторюсь, сегодня мы исходим из того, что у нас на каждую позицию есть по несколько человек, которые, на мой взгляд, могли бы претендовать на ту или иную должность.

– Раньше Шефир довольно хвалебно отзывался о министре Авакове. Ваша партия готова оставить его на должности?

– Если мы говорим о проведении одних и вторых выборов, то я думаю, что это один из немногих раз, когда МВД заняло равноудаленную позицию от всех и в принципе выполнило те задачи, которые перед ним стояли – обеспечить прозрачность выборов.

Мы с вами видели президентскую кампанию – первый и второй тур. Справедливости ради, Нацполиция многим поломала и схемы, и сетки. Исходя из того, что я вижу в рамках подготовки к избирательному процессу, полиция выдерживает ту равноудаленную позицию по отношению ко всем политическим силам, в том числе и к нашей.

Когда они получают информацию о том, что кто-то нарушает закон, реакцию со стороны правоохранительных органов мы наблюдаем.

Разумков: "Я думаю, что у президента хорошо получилось убеждать людей" ФОТО: УП

– Вы так четко и не ответили – да или нет.

– Я вам сейчас и не смогу четко ответить, потому что выдвигаю не я – ни как глава партии, ни как будущий, наверное, народный депутат. А это будет предлагать новый руководитель правительства. Но руководитель правительства, глава правительства появится чуть позже.

– Аваков с вами коммуницирует?

– Нет.

– Только с президентом в поездках?

– Я не готов ответить. Президент вместе со своим офисом занимался непосредственно своими функциями, мы занимались подготовкой к избирательному процессу, агитационными мероприятиями.

Что касаемо позиции по коммуникациям, я с Арсеном Борисовичем пересекался несколько раз. Один раз на инаугурации, еще на каком-то мероприятии. Но, скажем так, каких-то кулуарных переговоров мы с ним точно не вели. Считаю, что это абсолютно правильно – и наша позиция, и позиция министра.

"Переламывать депутатов Зеленский не будет"

– Кто у вас будет спикером? Говорят, что вы.

– Рада будет определяться, кто будет спикером. Но опять же… Наши оппоненты и журналисты всегда пытаются бежать впереди паровоза. Я думаю, что спикер – это позиция, которая появляется после формирования коалиции.

– Мне кажется, что вы не против стать спикером.

– Я думаю, что у нас в партии есть люди, которые могли бы претендовать на эту позицию. Поэтому поживем – посмотрим, кому доверит и Рада, и партия "Слуга народа", и кого выдвинет на эту позицию, если у нас будет такая возможность.

– Кто будет лидером фракции, уже понятно?

– Опять же, в зависимости от того, будет ли от нас спикер, или не от нас спикер.

Возможно, лидером фракции буду я, возможно, кто-то из наших коллег. В зависимости от того, кто останется в Раде. Потому что я думаю, что даже в нашем списке есть люди, которые достойны того, чтобы представлять интересы государства и в Кабинете министров Украины.

Я думаю, что часть нашей команды, с одной стороны, к счастью, с другой стороны, к моему сожалению, уйдет в центральные органы власти.

– Как президент будет влиять на партию?

– Президент и сейчас не влияет на партию.

– Да ладно!

– Президент является человеком, которого партия поддерживает на 100%. Никто не собирается с этим даже спорить.

Это партия, которая изначально появилась как политическая сила, которая поддерживает инициативы и президента, и людей, которые за него проголосовали. Что значит влиять на партию?

– Когда ему нужно будет организовать какое-то голосование, он может прийти на фракцию и переламывать нежелание депутатов голосовать.

– Переламывать Зеленский не будет.

– Хорошо, уговаривать.

– И умолять не будет. То, что он может и будет – явно доносить свою позицию, но это вряд ли будет происходить кулуарно. А это будет нормальная дискуссия между президентом и разными политическими силами, которые будут представлены в парламенте.

Я думаю, что у президента хорошо получилось убеждать людей. Именно поэтому 73% за него проголосовали.

Поэтому я уверен, что и президент, и большая часть, здоровая часть парламента будут работать в унисон, но не во благо каким-то политическим интересам, а во благо развития государства.

– Раньше важные решения принимались на "стратегической девятке или семерке". Возможна ли сейчас "стратегическая девятка" Зеленского?

– Команда Зеленского работает достаточно открыто.

Решения не принимаются какой-то девяткой, восьмеркой, семеркой или пятидесяткой.

Решения будут приниматься по тем же принципам, что и сегодня. Главное, чтобы эти решения принимались в интересах государства, а не в интересах отдельных политиков.

– Возможно ли, что руководители фракций, спикер, премьер-министр, глава СНБО, руководитель Офиса будут проводить закрытые заседания?

– Вы сейчас называете Совет национальной безопасности или Стратегический совет.

Все это будет носить открытый характер. Об этом будете знать вы как журналист и украинское общество.

– По ночам сидеть не будете?

– Нет. Ночью к нам никто не ездит, и мы ни к кому, слава Богу, не ездим. По рабочим вопросам так это точно.

– У Вакарчука была идея, он ее публично продвигал, что если ты пропустил 50% заседаний как депутат, то у тебя забирают мандат. Как вы будете наказывать депутатов за непосещения?

– Я считаю, что это хорошая инициатива в данной ситуации. Во-первых, мы первые о ней говорили, а не Вакарчук. Точно так же, как снятие депутатской неприкосновенности, кнопкодавство или штрафы, или вплоть до криминальной ответственности.

Если мы с вами говорим о непосещении, то мы говорили об отзыве народного депутата. Это наши программные вещи, можете взять и посмотреть.

– За непосещение мандат будете забирать?

– Надо вносить изменения в регламент. Я считаю, что да. Если вы не ходите на работу, то это стандартная практика. Если вы не будете ходить в редакцию "Украинской правды", то что с вами произойдет? Выгонят. И правильно сделают.

А вы народного депутата уволить не можете. Только через пять лет, если вам повезет, он в списках не спрячется, по мажоритарке не проскочит.

Так вопрос – почему вы должны его терпеть пять лет?