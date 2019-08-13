Джерело: Ігор Головань

Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань переконаний, що ажіотаж навколо поліграфа слідство використовує, щоб приховати, що в нього немає доказів у справах, де Порошенко проходить як свідок.

Пряма мова: Петро Порошенко двічі відвідував слідчих ДБР як свідок у справах "Кузні" і "телеканалу "Прямий". Надав вичерпні свідчення.

Питання слідчих самі по собі підтверджували той простий факт, що провадження порушені за відсутності події будь-якого злочину. Щоб приховати це, слідчі ДБР забороняють нам коментувати допити. Справи про ухилення від сплати податків доводяться документами.

Теперішня історія з поліграфом – виключно піар-хід, що має ще на якийсь час приховати відсутність у слідства будь-яких доказів будь-яких злочинів чи навіть правопорушень.

Петро Порошенко публічно заявляв, що не довіряє ДБР, оскільки слідчі ДБР показали свою упередженість і необ’єктивність. Він готовий проходити поліграф у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Йти на зустріч забаганкам кремлівського ініціатора і упереджених слідчих Петро Порошенко не буде. Ми вимагаємо притягнути до відповідальності пана Портнова за дачу завідомо неправдивих відомостей.

Що передувало: Печерський районний суд Києва дав дозвіл допитати Порошенка у Державному бюро розслідувань із застосуванням поліграфа.

Дозвіл на допит із застосуванням детектора брехні дали у провадженні щодо ймовірного ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

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