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Адвокат: Порошенка просять на поліграф, аби лише нічого не доводити

Вівторок, 13 серпня 2019, 19:52
Адвокат: Порошенка просять на поліграф, аби лише нічого не доводити

Джерело: Ігор Головань

Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань переконаний, що ажіотаж навколо поліграфа слідство використовує, щоб приховати, що в нього немає доказів у справах, де Порошенко проходить як свідок.

Пряма мова: Петро Порошенко двічі відвідував слідчих ДБР як свідок у справах "Кузні" і "телеканалу "Прямий". Надав вичерпні свідчення. 

Питання слідчих самі по собі підтверджували той простий факт, що провадження порушені за відсутності події будь-якого злочину. Щоб приховати це, слідчі ДБР забороняють нам коментувати допити. Справи про ухилення від сплати податків доводяться документами. 

Теперішня історія з поліграфом – виключно піар-хід, що має ще на якийсь час приховати відсутність у слідства будь-яких доказів будь-яких злочинів чи навіть правопорушень.

Петро Порошенко публічно заявляв, що не довіряє ДБР, оскільки слідчі ДБР показали свою упередженість і необ’єктивність. Він готовий проходити поліграф у прямому ефірі телеканалу "Прямий". 

Йти на зустріч забаганкам кремлівського ініціатора і упереджених слідчих Петро Порошенко не буде. Ми вимагаємо притягнути до відповідальності пана Портнова за дачу завідомо неправдивих відомостей.

Що передувало: Печерський районний суд Києва дав дозвіл допитати Порошенка у Державному бюро розслідувань із застосуванням поліграфа.

Дозвіл на допит із застосуванням детектора брехні дали у провадженні щодо ймовірного ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Читайте також інтерв’ю УП: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Передісторія:

  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. Проте менше як за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.
  • 12 серпня екс-президент вдруге прийшов на допит до ДБР.
  • Директор відомства Роман Труба заявив, що допит стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий" і у подальшому допит може пройти із застосуванням поліграфу.
  • Порошенко відповів, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом, але готовий пройти поліграф в ефірі телеканалу.

Українська правда
Теми: ПорошенкоДБР
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