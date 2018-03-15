Савченко про підготовку теракту: Хай допитають мене на поліграфі, якщо не слабо

Народний депутат Надія Савченко не коментує питання про те, чи готувала вона теракти у Верховній Раді, але каже, що готова публічно свідчити на детекторі брехні.

Про це вона сказала у кулуарах Верховної Ради після допиту в СБУ.

"Пропоную прокураторі, СБУ і всім відповідним органам допитати мене публічно на поліграфі, на детекторі брехні, як він ще називається. І почути публічно – на всю Україну і на весь світ – відповіді на всі питання. Якщо вони не бояться. Якщо їм не слабо", - сказала Савченко.

На прохання прокоментувати звинувачення у тому, що вона є агентом Кремля, Савченко перевела стрілки на інших нардепів.

"Я вже тисячу разів говорила. Не знайома я з Медвечуком і всі звинувачення у причетності до РФ – брехня. Ті люди, які найбільше звинувачують мене, що я російський агент, то такі нардепи як Тетерук, Береза – самі були офіцерами російських збройних сил і складали присягу на вірність Росії", - сказала нардеп.

"То в мене питання до них – то хто тоді агенти Кремля, агенти ФБС і зрадники, якщо вони давали присягу російському народові, а я, як офіцер ЗСУ, давала присягу українському народові", - підсумувала Савченко.

Як відомо, раніше депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

У ніч на 15 березня Савченко повернулася до України з депутатської поїздки до Європи й таки з'явилася до СБУ.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Савченко перед допитом звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після цього Савченко закликала українців до військового перевороту.

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