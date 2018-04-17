Савченко нарешті пройшла поліграф

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, звинувачена в підготовці терактів, пройшла процедуру судово-психологічної експертизи з використанням поліграфа.

Про це "Українській правді" сказав її адвокат Олег Соловей.

Савченко з 23 березня оголосила голодування. Для проходження поліграфа вона погодилась 3 дні поїсти

"Сьогоднішній день експертизи завершився, але чи завершилась експертиза загалом нам не сказали. Обіцяли про це повідомити упродовж 2 днів", – сказав він.

Соловей додав, що під час цієї експертизи було кілька дивних речей.

"Перше - це те, що планували допит на понеділок, але з незрозумілих причин перенесли. друге - сьогодні мав бути допит у КНДІСЕ (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції), але коли ми туди приїхали, то нам сказали, що допит в СІЗО і Надія Вікторівна близько години була без адвокатів. Третє, що нам невідомо, чи допит завершився, чи ще буде", – сказав захисник.

Він розповів, що на допиті були присутні три експерти КНДІСЕ, він як адвокат Савченко та охоронець.

"Ставили різні питання, деякі з них повторювались. Надія почувалась впевнено, шкодувала, що це не транслюють, щоб інші експерти мали змогу проаналізувати її відповіді та реакції. Але атмосфера була така, що під час запитань не можна було навіть ворушитись", – каже Соловей.

Він додав, що Савченко почувається нормально і впевнено.

За словами адвоката, через два дні експерти мають визначитися з попередніми висновками і з тим, чи потрібно їм ще продовжувати експертизу.

13 квітня допит на поліграфі Савченко був призупинений через те, що арештована голодує з 23 березня. Послаблення здоров'я призвело до того, що провести процедуру коректно було неможливо.

Після того арештована погодилася поїсти, щоб мати змогу пройти поліграф.

5 квітня Савченко мала розмову з психологом в рамках психофізіологічної експертизи.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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