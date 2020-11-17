Политика в украинском YouTube. Почему Украина проигрывает России

"Хьюстон! У Путина проблемы!". З таким заголовком на початку листопада вийшло чергове відео на YouTube-каналі Тетяни Монтян, в якому вона коментує матеріал The Wall Street Journal щодо невдач Путіна в сусідніх з Росією країнах.

"Всі ці кольорові революції та інший треш були створені прогресивною демократичною спільнотою, яку очолює наш улюблений Держдеп", – коментує Монтян у своїй іронічній формі.

Вона – типовий популярний український політичний блогер – 277 тисяч підписників, понад 124 мільйонів переглядів відео. Щоправда 44% з них – росіяни. Проте українці про це не знають, вони звикли вірити людям. Особливо тим, які критикують владу.

Відповідно до останніх опитувань Internews, третина українців дізнаються новини з YouTube.

Ролики на YouTube замінюють новини на телеканалах. На платформі тисячі експертів і звичайних людей емоційно та простою мовою, як Монтян, розказують про останні події в країні та світі.

Все це можна було б записати в здобутки технічного прогресу. Порадіти за те, що YouTube впевнено йде в кожен дім. Проте є кілька але.

YouTube – це територія суб'єктивізму. Це популярні іронічні та емоційні відео. Тобто ті, які не відповідають журналістським стандартам. Інші, здебільшого, приречені на кілька сотень переглядів і забуття. Звичайній людині вкрай важко знайти об'єктивне джерело інформації в YouTube.

Друга важлива особливість – кролячі нори YouTube. Подивившись одного разу відео "Сенсація! Пальчевський виграє вибори з відривом у 10%", вже протягом короткого часу платформа заповнить стрічку користувача Пальчевським.

Так YouTube прагне максимально втримати на своїй території. За короткий час, його алгоритм занурює людину в інформаційне поле, яке не має жодного відношення до об’єктивної реальності. Результати Пальчевського на виборах мера Києва в 2020 – яскраве тому підтвердження. Лідер рейтингів в інтернеті виявився аутсайдером виборів.

Це лише ключові моменти, які створюють в YouTube середовище для поширення інформаційних вірусів під маскою новин чи політичної аналітики.

"Українська правда" проаналізувала 334 канали, які поширюють суспільно-політичні відео.

Загальні результати невтішні. Сумарні перегляди відео каналів з прямою чи завуальовано проросійською пропагандою майже в 2,5 рази перевищують канали з проукраїнською позицією. Решта слідує інформаційним трендам, підігруючи то одним, то іншим.

YouTube-канали українських політиків та партій

У цьому сегменті українських суспільно-політичних YouTube-каналів сконцентровані як абсолютні лідери, так і канали, які швидше функціонують для галочки.

Так, відео каналу Міністерства закордонних справ України "UkraineMFA" з 2012 року подивилися всього 260 тисяч разів, хоча публікують вони їх регулярно.

Ілюстрація №1

Найпопулярніші українські політики в YouTube

Дані компанії beTrue Media . Команда з 2013 спеціалізується на вивченні YouTube та розвитку контенту на його платформі. Період аналізу 04.08-02.11.2020. Детальна інформація по 334 українським суспільно-політичним YouTube каналам тут.

Абсолютний лідер політичного сегменту українського YouTube – канал Анатолія Шарія. Тепер він політик. У нього майже 2,4 мільйони підписників. Всі його відео каналу подивилися понад 3,5 мільярди разів.

У передвиборчий період (аналіз за 04.08-02.11.20) він опублікував 231 ролик, кожен з яких в середньому переглянули понад 450 тисяч разів (тут і далі середнє, розраховане як медіана).

Його канал також є лідером по взаємодії глядачів з одним роликом – понад 43 тисячі (середнє значення одного відео по кількості лайків, дизлайків, коментарів). Саме це – одна з ключових причин, яка стимулює алгоритм YouTube рекомендувати до перегляду відео Шарія великій аудиторії.

Зараз канал не демонструє значного росту. Ні за аудиторією, ні за переглядами. Проте і позицій не втрачає.

Стабільними залишаються й меседжі, які транслює Шарій. Критика проукраїнського, замовчуванню чи схвалення прокремлівського. 17 жовтня СБУ відкрило кримінальне провадження проти Шарія через посягання на територіальну цілісність України. Причиною стала публікація ним на YouTube-каналі відео, де карта України була без Криму та частини Луганської і Донецької областей.

За останні місяці з'явилося ряд розслідувань про джерела фінансування "Партії Шарія". За результатами місцевих виборів вона проходить у декілька місцевих рад. Проте аналіз географії переглядів його YouTube-каналу показав, що там лише 25% з України. Натомість частка російських глядачів – 52%. Це дані надані компанією "beTrue Media", яка спеціалізується на вивченні YouTube та розвитку контенту на його платформі.

У 2019 феноменом українського політичного YouTube був Володимир Зеленський. Зараз офіційний канал Володимира Зеленського канал "Зе!Президент" активно втрачає аудиторію.

За даними SocialBlade за останні 30 днів, перегляди відео каналу впали на 64% у порівнянні з попереднім періодом, а від каналу відписалися 4 000 людей. Хоча ролики виходять регулярно.

Так за період дослідження було опубліковано 23 ролики. Проте вони набрали більше дизлайків (53 833) ніж вподобань (49 521). Перегляди одного відео майже у 5 разів нижчі (середній показник на 1 відео) ніж у YouTube-каналу депутата Гео Лероса, який був створений лише 1 вересня цього року.

Загалом "Слуги народу", які прийшли до Верховної Ради з хорошим YouTube капіталом, втрачають показники своїх каналів.

Нардеп Олександр Куницький, автор каналу "zpsanek", був одним з найпопулярніших блогерів в YouTube. Його відео з нещадною критикою поліції набирали до 10 мільйонів переглядів. Проте за осінь він опублікував лише декілька відео.

Канал його однопартійця Олександра Дубінського "DubinskyPro" втрачає – мінус 3 тисячі підписників за останні 30 днів.

За останні три місяці YouTube заблокував два великі канали політиків з проросійською позицією. Канал Віктора Медведчука (336 000 підписників, понад 330 млн переглядів відео) та Миколи Азарова (225 000 підписників, понад 55 млн переглядів відео). Офіційні причини не називались. Власники каналів стверджували, що це "помста американців і придушення голоса найпопулярніших політичних каналів в Україні".

Богдан Приступа

Богдан Приступа, керівник відділу аналізу і контроля цифрових ризиків у "SemanticForce", вивчав YouTube-канал Віктора Медведчука перед тим, як його заблокували. Він наводить факти, які дають підстави сумніватися в його реальній популярності.

Аналітик звернув увагу, що під відео з'являлася майже однакова кількість коментарів, яка не залежала від числа нових роликів.

"Якщо накласти динаміку появи коментарів на дні тижня, то є чітка тенденція. У неділю кількість коментарів різко зменшується. І так щотижня", – говорить Приступа.

За допомогою платформи для аналізу соціальних медіа "SemanticForce", він виділив і проаналізував 250 найактивніших профілів. Тих, які залишили під відео на каналі Медведчука найбільше коментарів. Тільки у червні 2020 таких було 6 050.

249 з цих 250 були дуже подібні між собою. Богдан вказує на основні моменти, які видають в них типові ознаки ботів:

"Близько 20% з цих профілів були створені 15.04.2020. Середній інтервал між часом їх створення – декілька хвилин. А у переважної більшості профілів, які були створені 09.01.2020, прізвище та ім’я написані повністю великими літерами".

Ще одна особливість коментарів на заблокованому каналі Медведчука – мінімум дискусій та домінування тверджень.

"Дискусії складають тільки 0,25% від загальної кількості коментарів. Для прикладу, цей показник на офіційному каналі Петра Порошенка – 15%", – доповнює Приступа.

В українській політиці використання ботів для створення популярності в соціальних мережах – звичний інструмент. У грудні 2018 року YouTube проводив глобальну чистку ботів. Мережа зменшила кількість підписників YouTube-каналу Юлії Тимошенко на 47 тисячі підписників. На той час це було понад 40% від їх загальної кількості.

Замикає ТОП-10 українських політиків в YouTube – Олексій Гончаренко, депутат ВРУ від "Європейської Солідарності".

Ролики з критикою влади він доповнює своїми інтерв’ю за кермом з відомими людьми. Все це дозволило йому не тільки увійти в топ, але й обігнати в рейтингу свого шефа, Петра Порошенка, який посів 11 місце) Відео Гончаренко подивилися майже 10 млн разів, а Порошенка трохи більше 1 мільйона.

Ілюстрація №2

Українські політики в YouTube, які динамічно ростуть

Впевнено нарощує популярність YouTube-канал Сергія Притули. Він створений у перші дні карантину, 12 березня цього року. Для перетину позначки в 100 тисяч підписників йому знадобилося два місяці. Зараз канал вже в двадцятці лідерів серед політиків та демонструє найбільшу динаміку росту переглядів з високою залученістю аудиторії (лайки, коментарі).

Вже згадуваний канал Гео Лероса, який був створений 2 місяці тому, впевнено йде за сценарієм Притули. Лише з допомогою 8 відео він отримав майже 2,5 мільйони переглядів. Середнє значення залученності аудиторії у кожного його відео – одне з найбільших у політичному сегменті (18 тисяч) і поступається тільки Шарію. Контент, який викриває владу – популярніший серед українців ніж промо ролики самої влади.

Як ми аналізували

Волонтерська ініціатива з інформаційної гігієни "Як не стати овочем" сформувала базу найбільш популярних українських YouTube-каналів суспільно-політичної тематики. Вона була розширена з допомогою компанії "beTrue Media", яка з 2013 спеціалізується на вивченні YouTube та розвитку контенту на його платформі. В результаті була зібрана база з 334 українських YouTube-каналів.

За допомогою програмного забезпечення "beTrue Media" та на основі відкритих даних була сформована розширена статистика по кожному з каналів, яка дозволила проаналізувати їх розвиток за 19 показниками. Період аналізу 04.08-02.11.2020.

Всі канали були проранжовані за показником "кількість переглядів всіх відео каналу на 02.11.2020". Аналітики "Як не стати овочем" протягом 4 місяців вивчали контент кожного з 334 каналів та провели їх типологізацію, виділивши такі типи українських YouTube-каналів суспільно-політичної тематики:

Політики – діючі та минулі, держустанови, партії

Блогери, які публікують відео про суспільно-політичну ситуацію в Україні

Блогерські об'єднання, які публікують відео про суспільно-політичну ситуацію в Україні

Українські журналісти та їх програми, які створили свої канали і розказують про ситуацію в країні

Інформаційні канали, які публікують відео про суспільно-політичну ситуацію в Україні

Медіа, які створили свої канали (крім телеканалів)

YouTube-канали на яких дублюється контент телеканалів чи/та їх окремих програм

На завершальному етапі аналітики "Як не стати овочем" виділили 41 канал – основних лідерів кожного типу. По них додатково вивчили географію переглядів відео каналів станом на 23.10.2020 та проаналізували топових коментаторів і тематику-тональність їх повідомлень.

Для цього застосовувався інструментарій "beTrue Media" та "SemanticForce" (міжнародна продуктова компанія, яка з 2009 року розробляє платформу моніторингу та аналітики медіа та соціальних мереж).

Детальна методологія і всі результати за посиланням.

Політичні блогери та інформаційні канали

У сегменті суспільно-політичних блогерів – різноманіття форматів. Від розмови на камеру "де доведеться", до повноцінних відео-продакшенів.

Якість відео тут другорядна. Куди важливіше те, наскільки сильно автор хейтить когось. У цьому сегменті мало аналітики та фактів, проте українці вірять людям, і канали успішно використовують цю народну особливість.

Серед лідерів сегменту – одиниці, які займають відкриту проукраїнську позицію. Натомість засилля тих, хто системно повторює наративи російської пропаганди від "не все так однозначно" до "громадянської війни" та "перевороту".

Такі канали ведуться системно, професійно розвиваються і, як правило, є частиною сіток каналів, тобто об’єднані одними цілями та координують свою роботу. Вони беруть не тільки кількістю, а і "близькістю до народу". Чітко орієнтуючись не тільки на просійський електорат, але і на тих, хто розчарувався у постмайданних представниках влади.

Їхні творці добре обізнані з роботою алгоритмів YouTube і мають інструменти впливу на них. У коментарях під відео часто можна побачити кейси на зразок каналу Медведчука, описаного вище. Створення штучної популярності працює і на збільшення показів відео для нових аудиторій, і на підтримку у діючої аудиторії думки – "так багато людей не можуть помилятися".

Позиції проукраїнських каналів поки далекі від лідерських. Вони розрізненні і, швидше, є криком душі авторів, ніж деталлю в протистоянні проросійській пропаганді.

Хоча одиниці роблять це системно та якісно. Серед них теж є сильні лідери. Проте, поки, їх вплив набагато менший в порівнянні з проросійським консорціумом.

Ілюстрація №3

Топові українські блогери, блогерські об’єднання та інформаційні канали в YouTube

Найпопулярніший політичний блогер в українському YouTube – Олександр Семченко. Його риторика – мікс російської пропаганди та критики української влади. З початком протестів у Білорусі, дістається і їх опозиції та людям, які вийшли на вулиці.

Ось кілька заголовків його відео за жовтень 2020: "Полиция в центре Киева получила от пенсионеров за КРАСНЫЙ флаг", "ПАТРИОТЫ ПОЛУЧИЛИ ЛЮЛЕЙ ОТ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ В КИЕВЕ".

Кількість підписників каналу Семченка наближається до півмільйона. Сумарно його відео подивилися майже 350 мільйонів разів.

Восени Олександр Семченко збільшив інтенсивність своєї діяльносі. Його 230 відео подивилися більше 36 мільйонів разів, при цьому кожне відео в середньому переглянули 123 тисячі.

Він замикає тріо лідерів українського суспільно-політичного YouTube "Шарій-Гордон-Семченко".

Проте у цих цифр популярності є інший бік. Лише 28% переглядів його відео з України, майже половина – з Росії.

Для глядача він позиціонує себе в класичному стилі російської пропаганди. Кількість підписників та перегляди відео дають йому статус популярного та впливового. Чорні окуляри доповнюють образ таємничістю.

Стиль подачі – людина, що "ріже правду-матку, яку інші замовчують". А коментатори створюють видимість масової підтримки.

Для аналізу останніх ми обрали спокійний червень, в який ще не було протестів у Білорусі та місцевих виборів в Україні. Їх проаналізували за допомогою "Semantic Force".

Впродовж місяця акаунт "Юлия Литке" залишив під відео Семченко 136 коментарів на кшталт "Путин – самый крутой президент всех времен и народов и круче уже не будет нигде и никого" чи "– Алло, слава Украине, это ЖЭК? – Героям слава, да, это ЖЭК. – У нас в квартире очень холодно, слава Украине, когда будет тепло? – Летом! Героям слава.ヅ".

"Юлия Литке" фактично дублює один і той самий текст в коментарях під різними відео. Такі коментари публікуються по декілька разів під одним і тим самим відео.

Ілюстрація №4

Приклад коментарів під відео Олександра Семченка

Приклад коментарів "Юлии Литке" під відео Олександра Семченка. Дані компанії " SemanticForce ", яка з 2009 року розробляє платформу моніторингу та аналітики медіа та соціальних мереж

Другий за популярністю YouTube-блогер – Олег Єлісевич, автор каналу "Karabas Channel". За риторикою він мало чим відрізняється від Семченка – критика влади та поточного строю в Україні. На цьогорічних місцевих виборах він обрався у депутати Фастівської міської ради від партії Віктора Медведчука ОПЗЖ.

На його YouTube-канал підписано понад півмільйона акаунтів, а його відео подивились 215 млн разів. 28% його глядачів – з Росії. У "Karabas Channel" одна з найвищих в сегменті залученностей аудиторії – у середньому понад 13 тисяч.

Ілюстрація №5

Політична та блогерська діяльність Олега Єлісевича

Ще один популярний політичний YouTube-блогер – голова ГО "Дорожній контроль" Ростислав Шапошников зі своїм каналом "shaposhnikov news".

Окрім критики влади, він приділяє багато уваги міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Прізвище останнього фігурує в заголовках майже 100 роликів на каналі Шапошникова. Ось типові: "Отставка Авакова. Позор Порошенко. Преступление Зеленского", "Украина восстала против Авакова. Дело в США на бандита Авакова".

Проте активність каналу "shaposhnikov news" зараз суттєво знизилася. За останні три місяці він опублікував лише три відео, а кількість переглядів виросла лише на 300 тисяч.

Загалом з ТОП-8 політичних YouTube-блогерів України лише два мають чітку проукраїнську позицію – "ВАТА TV" та "Андрей Луганский". Проте сумарний перегляд їх відео за період аналізу у 5 разів менший ніж відео Олександра Семченка за аналогічний період.

До когорти блогерів-лідерів стрімко наближається канал Юрія Подоляка. Це такий собі лайт-варіант Семченка. Він працює натяками, створює аналітику. До того ж Подоляк висвітлює набагато ширший спектр тем. У них домінує міжнародна політика з вкрапленнями України. Все це – у векторі кремлівських наративів.

Ріст його каналу за останні три місяці вражає. Маючи 200 тисяч підписників, його відео сумарно подивилися 30 млн разів, 21 млн з яких перед виборами. За три місяці з серпня з відео взаємодіяли понад 1,4 млн разів (коментарі, вподобання, дизлайки), а перегляди одного відео у середньому стали співставні з показниками Семченка. Це одні з топових показників залученості аудиторії серед аналізованих 334 YouTube-каналів.

Майже ідентична ситуація в сегменті блогерських об'єднань. З першої шестірки каналів-лідерів 5 подібні на Семченко-Подоляка – від риторики і просування до географії їх переглядів, у якій значна частина саме з Росії. Найбільше її на каналі "АНТИВОЙНА" – половина.

В числі лідерів і канал колишнього міністра часів Януковича Олександра Клименка "Klymenko Time". Кількість його підписників наближається до 300 тисяч, а відео подивилися понад 80 мільйонів разів.

Канал продукує багато контенту. За період дослідження на каналі були опубліковані 175 роликів, проте кожен переглядали у середньому трохи більше 7 тисяч глядачів, що є низьким показником для канала-лідера.

Микола Рогинець

Микола Рогинець, CEO агентства YouTube-маркетингу "beTrue Media", аналізує причини відставання українського YouTube: "Значна кількість україномовних авторів тривалий час ігнорувала можливості YouTube, у той час як російськомовні активно ними користувалися. Російська пропаганда вочевидь фінансово стимулює створення проросійського контенту та ефективно координує мережу відповідних каналів".

До того ж, україномовна глядацька аудиторія значно програє російськомовній у кількості. "Це призводить до ситуації, коли авторові каналу вигідніше з економічних причин створювати контент російською", – додає Рогинець.

Проте в сегменті інформаційних каналів, які концентруються на висвітленні основних подій в Україні, Росії та світі є стійкі лідери з проукраїнською риторикою. Це група Om TV. Вони – приклад для інших по розвінчуванню пропагандиських міфів Росії.

Сумарна кількість підписників двох каналів Om TV та Om TV UA перевищила 1 мільйон підписників. Їхні відео подивилися більше півмільярда разів. Шоста частина з цих переглядів – за останні три місяці.

Ілюстрація №6

Тематика відео каналів Om TV та Om UA

Українські журналісти та медіа в YouTube

За останній рік українські журналісти, медіа та телеканали стали системно розвивати свою присутність в YouTube. Як через окремі формати, так і модифікуючі текстовий контент.

Ілюстрація №7

Українські журналісти та їх програми в YouTube

Незмінний лідер серед журналіського сегменту – Дмитро Гордон. Зараз сумарні перегляди відео двох його каналів більш ніж вдвічі перевищують перегляди інших топових каналів журналістів.

Проте, як показав географічний зріз, не всі його глядачі з України. На каналі "Дмитро Гордон" 44% переглядів з Росії і лише 30% з України (дані "Телебачення Торонто", червень 2020). На каналі "В гостях у Гордона" 46% з Росії і лише 25% з України.

Але за останні три місяці сумарні перегляди відео на каналах Гордона та інших топових каналів журналістів почали зрівнюватися. 68 мільйонів переглядів у Гордона проти 51 мільйонів переглядів у решти журналіських каналів-лідерів.

В цьому основна заслуга динамічного розвитку YouTube-каналів "Роман Цимбалюк", "skrypin.ua", "Denis Kazanskyi". Та стабільного росту YouTube "Телебачення Торонто", "BIHUS info", "Yanina Sokolova". Останні демонструють стабільно високий перегляд кожного свого відео.

В 10-ку лідерів серед журналіських каналів замикає канал журналіста-міжнародника Івана Яковини. Він народився в Росії, працював там у провідних медіа. А з початком інтенсивного знищення свободи слова, переїхав в Україну. Зараз працює на "Радіо НВ" та "Телеканалі Україна 24".

З початку карантину він розпочав щоденно записувати відео та проводити стріми. Тематика – ключові події в світі та паралелі з Україною.

Перше таке відео з'явилося на каналі 9 січня 2020. Зараз у YouTube канала "Ivan Yakovina" 168 тисяч підписників та майже 32 мільйони переглядів відео. За останні три місяці Яковина потроїв сумарні показники перегляду своїх відео. Кожне з яких дивляться у середньому 86 тисяч разів.

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Українські медіа та телеканали в YouTube

Лідером серед YouTube-каналів медіа є "Страна.ua". Його кількість підписників наближається до півмільйона, а сумарна кількість переглядів відео перевищує 220 мільйонів. І показники продовжують рости.

У той час, коли більшість великих медіа та ТБ каналів демонстрували приріст переглядів в кілька відсотків від загального числа, канал "Страна.ua" збільшив кількість переглядів своїх відео на 11%. Це додаткові 23 мільйони за останні три місяці і у середньому 119 тисяч перегляді одного відео. Проте 34% з них проживають в Росії.

YouTube-канал "Страна.ua" більш подібний на блогерський, ніж на канал класичного медіа в Україні. На ньому регулярно виходять авторські проекти на актуальні теми. Періодично публікуються розслідування та інтерв'ю, які, часто, стають скандальними. Їх всіх об'єднує одинакова риторика – від "не все так однозначно" до поширення наративів російської пропаганди.

Ілюстрація №9

Типи контенту на каналі Страна.ua

Сегмент YouTube-каналів українських телеканалів та їхніх програм найбільш однорідний. Вони дублюють телевізійний контент та ведуть прямі трансляції ефірів. Все це продукує під тисячу відео на місяць. Перегляди кожного незначні, у середньому 1-5 тисяч кожного за період аналізу). Проте сумарно це дає десятки мільйонів переглядів на місяць.

Безперечним лідером сегменту є канал "ТСН" (1+1). Кількість підписників наближається до 2,3 мільйони, а перегляди відео до 2 мільярдів. При цьому одне відео переглядали за період дослідження у середньому трохи більше 6 тисяч разів із залученістю лише 81.

Серед лідерів цього сегменту – цілий блок телеканалів з проросійською риторикою. Три канали, які пов'язують з Віктором Медведчуком ("112 Украина", "NEWSONE", "Телеканал ZIK") та пов'язаний з Євгеном Мураєвим "НАШ". Сумарні перегляди цих чотирьох каналів – це третина від каналів-лідерів. Проте аналіз географії переглядів каналів "112 Украина" та "NEWSONE" показав, що 41% та 35% їх аудиторії – мешканці Росії.

Канал "НАШ" демонструє високу динаміку росту. За останні 30 днів він збільшив свою аудиторію на 39 000 підписників. А за період аналізу кількість переглядів відео перевищила 85 мільйонів, більше тільки в ТСН –118 млн переглядів.

Такі показники досягаються публікацією великої кількості відео. Так за три місяці YouTube-канал "НАШ" опублікував майже 4 тисячі відео, перегляд одного у середньому був на рівні 2,5 тисяч. Це практика YouTube-каналів більшості телеканалів.

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3 червня 2020 Сергій Притула опублікував на своєму тоді ще новому YouTube-каналі заклик до мобілізацію україномовного YouTube. Його вразило засилля російських чи просто трешових відео в українських трендах платформи – "українці можуть створювати краще". Заклик підхопили великі і малі проукраїнські YouTube-канали.

Це дало свої результати. Намітився переломний момент. Так, проросійська риторика ще лідирує за переглядами відео за весь період. Проте за останні три місяці сумарні перегляди проукраїнських та проросійських каналів зрівнялися. І це незважаючи на активну фазу місцевих виборів і проактивну позицію на російських сил на них.

Мобілізація працює.

Оксана Мороз, для УП