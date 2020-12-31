Турбулентность власти, COVID-19 и местные выборы. 2020 в статьях "Украинской правды"

Якщо 2019-й був для України роком політичних змін, то 2020-й можна впевнено назвати роком неочікуваних випробувань. І не тільки для нашої країни, а й усього світу.

За стрімкими змінами ситуації цікаво було спостерігати і через призму активності прихильників нашого видання.

"Українська правда" вирішила підготувати список популярних матеріалів на сайті, на які заходила найбільша кількість читачів.

Подібна статистика, звісно, навряд засвідчить про найбільш важливі тренди року, що минув, але така підбірка може допомогти в розумінні, чим жили наші читачі та що їх цікавило 2020 року.

На початку нового року суспільне життя в Україні традиційно заспокоюється. Так би мовити, йде на свята. Однак ця тенденція не стосувалася 2020 року.

На наступний ранок після Різдва українці прокинулись від трагічної новини: біля Тегерана збили літак МАУ, загинуло 176 людей.

У цей момент Володимир Зеленський перебував з дивним візитом в Омані, і тому не одразу включився в процес вирішення проблеми. Натомість президентська команда, опинившись чи не в першій трагічній кризовій ситуації, показала неспроможність працювати в умовах, коли немає часу прописати сценарій і розподілити ролі.

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Фото: пресслужба ОП

Проблеми в президентській команді відчувалися задовго до "оманської кризи".

Кілька місяців поспіль атмосфера на Банковій була максимально наелектризована через протистояння між тодішнім головою Офіса президента, одним із найближчих соратників Зеленського Андрієм Богданом і тодішнім позаштатним радником президента Андрієм Єрмаком.

У лютому ця суперечка досягла апогею і вилилася в рокіровку одного Андрія на іншого.

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Андрій Богдан став одним з найбільш одіозних членів Зе!команди відтоді, як до неї долучився Фото: Ельдар Сарахман

Як виявилося, втрата Богдана стала лише першою ластівкою у низці звільнень, які посипалися на початку весни.

Не уникнули відставок і генеральний прокурор Руслан Рябошапка та уряд прем’єра Олексія Гончарука.

І якщо на заміну першому обговорювалося одразу кілька кандидатів, то ось ставати на чолі уряду, попри купу розмов, напередодні глобальних змін реальних бажаючих було не так вже й багато.

Роль месії та рятівника погодився виконувати такий собі Денис Шмигаль, людина з досвідом роботи в ОДА та у приватних компаніях, серед яких особливої уваги заслуговує ДТЕК Ріната Ахметова.

Кадровими урядовими призначеннями Офіс Зеленського ніби демонстрував електорату: вчимося на власних помилках – більше жодних дилетантів, лише досвідчені кадри.

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Однак, ані політичні скандали, ані рокіровки у владі й близько не можуть порівнятися за увагою читачів з темою, яка з кінця зими стрімко увірвалася не тільки в інформаційний простір, а й у кожне життя.

З перших днів карантину ледь не кожна "коронавірусна" новина била рекорди за переглядами, а відвідуваність сайту можна було порівняти хіба що з часами обидвох Майданів.

Саме у цей період стався й найбільш рекордний день за читабельністю публікацій, 17 березня, коли відразу два тексти на тему карантину та COVID-19 набрали разом понад 800 тисяч переглядів.

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Проте в умовах епідемії політичне життя не припинилося.

У розпал карантину всередині партії влади та Офісу президента почалися незворотні процеси розпаду, які супроводжувалися скандалами.

Одним з таких стали звинувачення в корупції від депутата від "Слуги народу" Гео Лероса на адресу брата голови президентської канцелярії Дениса Єрмака.

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На фоні внутрішніх протистоянь, влада мала не забувати і про своїх політичних опонентів, які активізувалися з наближенням місцевих виборів.

Через рік після тріумфальної перемоги Зеленського на президентських перегонах його опоненти встигли оговтатися, і вже обіцяли, що для президента місцеві вибори "стануть Сталінградом".

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Наприкінці травня суспільство сколихнула жахлива історія з Кагарлика, де співробітники місцевого відділку поліції Сергій Сулима та Микола Кузів у своєму кабінеті катували та згвалтували жінку, яку викликали як свідка крадіжки.

"Українська правда" поспілкувалася з жертвою знущань Нелею Погребицькою, єдиним захистом якої стала публічність.

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Фото: Дмитро Ларін

Всередині літа політичні партії почали визначатися зі своїми кандидатами на крісла депутатів і мерів на місцевих мерів.

Одним з найбільш цікавих для читачів став вибір "Слуги народу", яка висунула на посаду мера Києва Ірину Верещук.

"Українська правда" розповіла про те, хто ж така кандидатка від влади та який політичний бекграунд заохочував її брати участь у мерських перегонах у столиці.

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фото: Fb-сторінка Ірини Верещук

Чим ближче до осені, тим більше стало очікувань другої хвилі епідемії коронавірусу.

"Українська правда" розбиралася, чи дійсно друга хвиля СOVID-19 на ой момент уже охопила світ і Україну, та на який розвиток подій варто було очікувати в майбутньому.

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Практично всю осінь поряд з темою COVID-19 йшли місцеві вибори, погляди на які, зважаючи на децентралізацію, були більш прискіпливішими ніж зазвичай.

Особлива увага була прикута до столиці, де партія влади нищівно поступилася чинному меру Віталію Кличку вже в першому турі.

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Набагато більш запеклою була боротьба за крісло мера в інших знакових містах.

Зокрема, у Львові для виявлення переможця знадобився другий тур, де чинний мер Андрій Садовий зіштовхнувся з Олегом Синюткою – своїм колишнім підлеглим, ставленником "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який зробив Львів плацдармом для свого політичного контрнаступу.

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На початку грудня відбулися останній тур виборів у рідному для президента Кривому Розі, який став останнім з міст, де проводились чергові вибори.

Це дало змогу підвести риску політичного року загалом і для партії влади та її лідера.

Шостий президент України загруз у скандалах, попрощався з іміджем "нового обличчя", зазнав невдачі на місцевих виборах, а рівень недовіри до Зе тепер вище, ніж відсоток тих, хто йому довіряє.

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