Концлагерь "Россия" и война, которую мы не можем проиграть. Записки свободного человека из тюрьмы
Ровно восемь лет назад – 27 февраля 2014 года – Крым был оккупирован "мыжебратьями" с оружием в руках. Это была репетиция большой войны, которая происходит сегодня.
Крым превратился в часть концлагеря под названием "Россия". Многие крымчане радостно приняли свое поступление в концлагерь. Оказывается, бывает и так.
К счастью, бывает и по-другому. И бывают другие. Нариман Джелял один из них.
4 сентября российские спецслужбы похитили Наримена из его дома в Первомайском под Симферополем.
Его обвинили в диверсии – по этой статье Джелялу грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Основные слушания по сфабрикованному делу начнутся 3 марта.
"Украинская правда" получила записки Наримана, написанные им в заключении, и мы готовим большой материал о нем и о его борьбе.
Это будет история о том как, находясь в тюрьме, можно оставаться свободным человеком. В отличие от "крымнашистов", которые годами живут в концлагере, формально находясь на свободе.
О том, почему война с "мыжебратьями" не локальный конфликт, а цивилизационный. Это война человека за право сохранить в себе человеческое.
О том, что нас ждет, если мы позволим вернуть себя туда, где "русский дух и русью пахнет".
Публикуем несколько цитат из записок Наримана Джеляла.
Их важно прочесть именно сегодня.
Мы не имеем права проиграть эту войну.
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Как-то выслушав эмоциональную речь моего друга о его планах по освобождению Крыма, я заметил, что он может не успеть. Может оказаться, что освобождать будет уже некого.
С 2014 года в Крыму поселился страх. Люди боятся выходить за рамки разрешенных государством мыслей и действий. Сдерживаются, остерегаются, обособляются.
Мы фактически оказались в концлагере XXI века.
Ограждения его спрятаны, закамуфлированы новыми школами, дорогами, остановками, башенными кранами новостроек.
В концлагере, где действуют жесткие порядки и жестокие надзиратели.
В концлагере, цель которого – превратить всех в безликую однородную массу, поглотившую несогласных и сопротивляющихся.
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Поставить человека на грань выживания, сломить его волю, превратить в послушного раба – это и есть цель руководства концлагеря.
Такие же цели преследуют и авторитарные режимы по отношению к населению, используя более изощренные, гибридные методы.
Режиму нужен человек, не способный противостоять лагерной действительности. Человек, перестающий принимать самостоятельные решения и лишенный способности противостоять несправедливости.
Он перестает быть хозяином собственной судьбы, перестает сам определять свое будущее. Отдавая себя в чужие руки, мы теряем собственную субъектность.
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Сомневающихся в своих силах много.
Переживший опыт фашистского концлагеря психиатр Виктор Франкл определяет такое состояние узника как "безбудущность".
"Безбудущность" обрекает на ретроспективное существование. Узник не видит себя в будущем. Реальность концлагеря кажется ему законченной, неизменной и безвыходной. Многие узники просто ложились и умирали. Они просто не видели цели или не верили в ее выполнимость, чтобы жить.
Наш концлагерь отличается от "классического".
Мы не находимся под прямой угрозой физического уничтожения. Мы относительно свободны в рамках навязанных правил, которые из года в год становятся жестче.
Но именно в такой ситуации нам сложнее оценить ситуацию и решиться действовать. Отсутствие прямой угрозы жизни и кажущаяся свобода усыпляют тревогу, снижают сопротивляемость лжи".
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Самое глубокое унижение состояло в том, что руководство России единолично решило судьбу нашей земли, предложив принимать все как есть.
Нашлись среди нас те, кто призывал к смирению, к терпению. Кто предлагал молча глотать унижения, обещая взамен решение неких социальных проблем.
Нашлись и те, кто говорил: не надо дразнить зверя, который нас растопчет за непослушание. Тем самым они уже служили режиму, распространяя неуверенность и сомнение. И, конечно, они стремились оправдать собственный страх, обезопасить себя от репрессий.
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Я пытался не дать угаснуть надежде.
Прочитав книгу Виктора Франкла, я убедился, что действовал правильно. Описывая жизнь заключенных в концлагерях, Франкл приходит к выводу: тот, кто теряет веру в свое будущее – погибает. Именно за эту веру в иное, выбранное нами самими будущее я и борюсь.
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В "Книге странствий" Игорь Губерман пишет: "Чтобы уцелеть в безостановочной и беспощадной борьбе за существование каждое живое существо должно было как-то научиться охранять себя… Один из простейших способов – паразитное существование".
Такой способ самосохранения требует полной зависимости от хозяина, то есть от более сильного организма. Он требует смирения и неприхотливости.
Согласитесь, очень похоже на тот тип взаимоотношений с государством, который установился в современной России. Тебе обещают стабильность и пропитание в обмен на покорность и служение режиму.
Только в природе этот вид существования дает больше гарантий безопасности, чем в человеческом обществе. Да и эволюционное развитие паразитного существования далеко не продвинулось. "Добровольное рабство спасает жизнь временно, а отучает жить – навсегда".
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Когда мы понимаем, где оказались.
Когда мы видим стены камеры, в которую заключен наш Крым.
Когда намерения надзирателей очевидны.
Нам остается сопротивляться.
Остаться…
Первым моим решением было остаться в Крыму. На родине, которую мы недавно вернули. Эта земля должна стать оазисом гостеприимства, а не плацом для солдатских сапог и полигоном для танков. И я не мог оставить ее такой.
Остаться…
Вторым моим решением было остаться самим собой. Сохранить свои убеждения и ценности. Веру в то, что свобода позволяет проявиться лучшим человеческим качествам. Свобода и демократия, которые прорастает в Украине и вытаптываются в России.
Остаться…
Третьим решением было остаться верным своему долгу. Долгу человека, которому тысячи крымских татар делегировали своё право говорить от их имени. Предлагать им путь и одним из первых идти по нему. Девять лет назад в Хан-Сарае я поклялся и уверен, что эту клятву не нарушил.
Чешский политик, диссидент Вацлав Гавел сказал: "Надежда – это не убежденность в том, что все будет хорошо, а уверенность: то, что ты делаешь, имеет смысл – вне зависимости от того, чем дело кончится".
Остаться…
Принять это решение было непросто, но следовать ему легко. Потому что меня никогда не оставляло осознание правильности моего пути. В минуты сомнений и отчаянья всегда находился кто-то, кто говорил: ты выбрал верное направление. И я шёл дальше.
Но больше всего мне придавали силы люди, что шли той же дорогой. Кто-то рядом, кто-то поодаль, кто-то только ступил на эту дорогу.
Остаться…
Даже в ситуации несвободы мы остаемся свободными внутри.
Поверьте в себя и в свои силы. Опирайтесь на свои убеждения. Не тратьте силы на поиски ответов, которые нам пока не дано получить.
Не верьте тому, что вы не способны ничего изменить. Не верьте, что у вас не может быть иного будущего.
Наше старшее поколение не только вынесло тяготы депортации, но и вернуло нам родину. Они выстояли в борьбе с советской империей.
Они пережили депортацию, мы обязаны пережить оккупацию. Чтобы остаться собой.
Остаться…
Я тоже остаюсь с вами. Даже находясь в застенках тюрьмы…
Нариман Джелял, для УП