Россия отменена. Как мир отменил одну страну – история в 10 картинах

Культура скасування або cancel culture – один із трендів останніх років. Словники визначають це як форму суспільного бойкоту публічної особи за неприпустиму поведінку.

Протягом останніх 16 днів після нападу на Україну 24 лютого трапилася безпрецедентна у новітній історії подія − ціла країна закенселила саму себе. А міжнародні санкції та масова втеча із Росії найбільших брендів – підпис на цьому вироку історії.

За 16 днів ця країна здійснила квантовий стрибок, відкинувши себе на століття. Найкраще римується з тим, що відбувається, – класичний живопис.

Достатньо лише "скасувати" минулі назви картин та "переназвати" їх.

"Більше пийте, менше закушуйте. Це найкращий засіб від зарозумілості та поверхневого атеїзму" – понад півстоліття тому попереджав співвітчизників автор поеми "Москва – Петушки" Венедикт Єрофєєв.

Картина "Кілька в томатному соусі" Миколи Мазура підказує росіянам не лише напрямок духовних пошуків на найближчі десятиліття, а й найкоротший шлях імпортозаміщення культурних вражень після виходу з країни Warner Brosers, Sony, The Walt Disney Company, Paramount, Discovery, Netflix, Spotify.

Після того, як ключові світові автовиробники – Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes, Citroen, General Motors, Ford, Skoda – пішли з Росії, картина Василя Сурикова "Бояриня Морозова" заграла новими фарбами і могла б називатися "Гужові автозаки доставляють окремих недобитих російських протестувальників до СІЗО".

Як виявилося, в Росії можна кенселити навіть слова. Після набуття чинності закону про "фейки" слово "війна" замінено словом "спецоперація" – покарання передбачає до 15 років ув'язнення.

Очікуємо на офіційне перейменування картини Василя Верещагіна "Апофеоз війни" на "Апофеоз спецоперації", роману Льва Толстого "Війна та мир" на "Спецоперація та мир", а також (про всяк випадок) "Велика вітчизняна спецоперація".

Найбільші міжнародні рейтингові агентства Fitch і Moody's знизили суверенні рейтинги РФ до переддефолтних рівнів. До інших фінансових організацій, що попередили про ризик дефолту Росії за суверенним боргом, приєднався Міжнародний валютний фонд. На Росію чекає петля часу – повернення в 1998 рік.

Картина Василя Максимова "Все в минулому" найкращим чином передає переддефолтний стан Росії, що "піднімається з колін".

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що на місці закритої в РФ мережі McDonald's з'являться точки "У дяди Вани". Це не викликало ентузіазму у росіян – наостанок вони шикуються у черги за бігмаками.

Картина Григорія Мясоєдова "Земство обідає" передає саме цей хвилюючий момент очікування.

Після того, як платіжні системи Visa та MasterCard зупинили прийом платежів за картами російських банків, у росіян залишається платіжна система "Мир". Її карти працюють у Туреччині, В'єтнамі, Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані та Таджикистані та невизнаних Південній Осетії та Абхазії. І, звичайно, кеш – як на картині "Купець (старий з грошима)" Бориса Кустодієва.

Багато відомих іноземних артистів та музичних гуртів скасували свої концерти в Росії. Жителі РФ не зможуть послухати живе виконання Іггі Поп та The Killers, Green Day, Imagine Dragons, Franz Ferdinand і багатьох інших знаменитостей.

Замість цього очікується одне суцільне "Чаепитие в Мытищах" як на картині Василя Перова.

Порно-сервіси Pornhub і OnlyFans завдали нищівного удару по російському лібідо, заборонивши доступ до контенту жителям країни-агресора. У рамках національної програми сублімації невдовзі очікується повернення населення до витоків – як на картині Іллі Рєпіна "Бурлаки на Волзі".

Західні країни запроваджують персональні санкції не лише проти російських чиновників та олігархів, а й проти членів їхніх сімей. Отже, їхні діти, закінчивши "Сколково" (картина художника Миколи Богданова-Бєльського "Усний рахунок"), зможуть піднімати рівень життя десь у районах російського Нечорнозем'я.

Після того, як для російських літаків закрили свій повітряний простір майже чотири десятки країн, включаючи країни ЄС, США та Канаду, росіянам слідом за російським кораблем доведеться активніше освоювати внутрішній туризм. Як на картині Михайла Нестерова "Пустельник".

Михайло Кригель, УП