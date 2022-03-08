Украина, вытри слезы! Ты сильная! Дети рисуют войну

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область

Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область

Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область

Андрій, 8 років, Київ

Єгор, 10 років, Київ

Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область

Женя, 7 років, Київ

Катерина, 13 років

Коля, 9 років, Київ

Оленка, 11 років, Богданка, 6 років, Київщина

Українська правда