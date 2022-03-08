Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина, вытри слезы! Ты сильная! Дети рисуют войну

"Украинская правда"Вторник, 8 марта 2022, 21:00

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви. 

Дивіться також: Танки і янголи. Українські діти малюють війну

Їх прийшли денацифікувати. Як діти малюють війну

Володимир Зеленський і руський танк-какашка. Діти малюють війну

"Окупанти, ви задовбали". Діти малюють війну

"Боже, зупини ворога". Діти малюють війну

Viva Ucraina і ракета "Надія". Діти малюють війну 

Марія оберігає, сатана тікає. Діти малюють війну 

 
Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область
 
Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область
 
Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область
 
Андрій, 8 років, Київ
 
Єгор, 10 років, Київ
 
Єлизавета Шляхтур, 10 років, Городок, Львівська область
 
Женя, 7 років, Київ
 
Катерина, 13 років
 
Коля, 9 років, Київ
 
Оленка, 11 років, Богданка, 6 років, Київщина

Українська правда

Темы: детивойнаУкраинамир
powered by lun.ua
Главное на Украинской правде

"Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег". История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст

Соня Лукашова

Завтра была война. История "Украины" от первого лица

— Михаил Кригель
интервью

Патрульный Сергей Петрик о полиции изнутри, возможностях Монастырского и сумке Трухина

— Ольга Кириленко, Роман Романюк

Большая паспортизация. Как "Украина" возвращает скандальный ЕДАПС в производство биометрических паспортов

— Соня Лукашова
олимпиада

Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде

— Евгений Будерацкий
Расклад

Большое строительство. Как Зеленский и его партия готовятся к выборам

— Роман Кравец
интервью

Иван Семесюк: Мы все долбой* бы поголовно. Но у нас в сердцах горит огонек свободы

— Михаил Кригель, Эльдар Сарахман, Дмитрий Ларин

Волонтер Алина Михайлова о возвращении с войны, награде "Да Винчи" и внутреннем флюгере

— Ольга Кириленко
интервью

Экс-руководитель разведки Бурба: Вопрос не в том, будет ли наступление. Вопрос в том, готовы ли мы

— Севгиль Мусаева, Соня Лукашова

Какие перспективы большой войны в Украине?

— Андрей Загороднюк, Алина Фролова, Алексей Павлючик