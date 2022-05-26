"Все будет Украина, ОАЭ, Ницца и Лондон"

Українські еліти – недосліджене утворення, яке вже тридцять років живе незалежно від української держави. Власне, єдине від чого ці еліти залежать – це зв'язки, бізнес та державні ресурси.

До усього іншого – народу, законів і правил – ці люди часто не мають жодного стосунку і за рахунок приватизації державних ресурсів, підприємств, дозволів або за сприяння тих, хто десятиліттями приймав рішення у державі, вже давно забезпечили та гарантували собі певну широку автономію та можливість любити батьківщину на відстані.

Авжеж, еліти орієнтуються на владу, але 24-го лютого цього року дехто з тих, кого завдяки щорічним рейтингам найбагатших українців заведено вважати українською елітою, тією чи іншою мірою продемонстрували, що в Україні вони здебільшого на аутсорсі. Виїхали не всі. Дехто виїжджає за потреби.

"Українська правда" публікує третю частину розповіді про головних бізнесменів країни під час війни.

Перший матеріал "Олігархічна евакуація. УП з'ясувала, де зараз українські олігархи та їхні літаки" було опубліковано на початку березня.

Другий текст "Добрий вечір. Ми з України. І з Росії" – минулого тижня.

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Павло Фукс

З бізнесменом Павлом Фуксом взагалі сталася чи не найбільш загадкова історія. Зараз, за даними бази прикордонників, Фукс перебуває в країні.

Натомість чисельні джерела "Української правди" як у політичних, так і у бізнесових колах переконують, що Павло Фукс залишив країну без жодних процедур на кордоні (без сканування паспорту) вже після оголошення загальної мобілізації та попрямував до Об'єднаних Арабських Еміратів, а саме до Абу-Дабі.

Одразу декілька джерел УП називають навіть дату – 26-те лютого, через два дні після повномасштабного вторгнення Росії. І за три місяці запеклої війни Фукс встиг відвідати кілька країн.

За інформацією джерел УП серед бізнесменів у Абу–Дабі, Фукс зупинився в готелі Jumeirah at Saadiyat Island Resort.

Тиждень тому співрозмовники "Української правди" сигналізували, що зі спекотного ОАЕ бізнесмен попрямував до прохолоднішого Лондона.

У столиці об'єднаного королівства, судячи з усього, Фукс планує залишитися надовго, адже вже винайняв офіс у самому центрі неподалік від Гайд-парку – у Найтсбрідж, одному з найдорожчих районів Лондона.

Серед можливих адрес Павла Фукса на батьківщині великого друга України Бориса Джонсона джерела називають також апартаменти, розташовані за 15 хвилин пішки від вищезгаданої адреси.

Павло Фукс – російський бізнесмен родом із Харкова. Після 2014-го року він перетворився на українського бізнесмена, який переїхав з Росії та відмовився від громадянства цієї країни.

У 2021-му Фукс потрапив під повний пакет санкцій РНБО. В результаті його рахунки в Україні було заблоковано. Та це не завадило Фуксу торік у жовтні з розмахом відсвяткувати День народження у стилі венеційського карнавалу під Києвом.

За інформацією видання "Forbes", отриманою від пресслужби бізнесмена, від початку повномасштабного вторгнення Фукс витратив на підтримку української армії та гуманітарну допомогу близько 5-ти мільйонів доларів.

Проте ані в рідному місті бізнесмена Харкові, ані в офісі президента таку цифру не можуть підтвердити. Хоча більшість джерел засвідчують, що Фукс допомагає українським військовим. Зокрема він придбав броньовані мікроавтобуси для 92-ої бригади.

"Українська правда" звернулася до Павла Фукса з проханням повідомити дату та спосіб перетину українського кордону. Бізнесмен відповів, що залишив країну вже після нападу Росії як багатодітний батько:

"В мене була необхідність забезпечити безпеку трьох неповнолітніх дітей і свою ефективність у війні України проти Росії за межами України, що вже дозволило передати ЗСУ та Нацгвардії більше ніж 5 мільйонів доларів. Дату не пам'ятаю. Печатки на виїзд не ставлять".

За незаконний перетин державного кордону наразі встановлено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

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Вадим Столар

Вадим Столар – народний депутат від проросійської фракції ОПЗЖ. Як і більшість депутатів цієї політичної сили, він залишив країну заздалегідь до російського вторгнення.

Депутат і бізнесмен вилетів з країни 18-го лютого рейсовим літаком Київ – Франкфурт (Німеччина) і з того часу не повертався. Хоча зазвичай Столар використовує приватний авіатранспорт.

Використання саме рейсового літака можна пояснити підвищеною увагою до істеблішменту напередодні анонсованого західними розвідками нападу Росії. Адже інформація про попередній виїзд депутата з країни 12-го лютого була опублікована "Українською правдою" наступного ж дня.

Тоді Столар пояснив поїздку родинним святом і навіть опублікував фото з бабусею, яка мешкає у Німеччині, в день її народження.

Хоча тоді, 12-го лютого, Столар вилітав саме приватним літаком, з родиною і в напрямку Ніцци, а не Німеччини.

Друга спроба Столара виявилась більш непублічною.

Від початку повномасштабного вторгнення "Українська правда" отримувала різну інформацію від джерел стосовно місцеперебування депутата-біженця. Називали і Варшаву, і міста Німеччини, і Ніццу. Однак декілька тижнів тому співрозмовники УП з кола однопартійців Столара підтвердили інформацію саме стосовно Лазурового узбережжя.

Будинок, в якому мешкає Столар, знаходиться на мальовничому мисі Сен-Жан-Кап-Ферра. Саме тут полюбляють купувати вілли як представники української, так і російської еліт. Будинок, яким користується Столар, розташований на бульварі Генерала Де Голля.

Тієї миті, коли читачі УП під'їхали до будинку, звідти виїхала автівка на українських номерних знаках.

За інформацією джерел УП, цей будинок у Ніцці Столар орендує, а от приватний літак, яким депутат вивозив родину 12-го лютого, – ні.

Gulfstream G450 було придбано у травні 2021-го року. 28-го серпня 2021-го року ми зафіксували, як цим літаком до Києва прилетів столичний забудовник Ігор Кушнір.

Інформація від співрозмовників у правоохоронних органах свідчить, що цим бортом Кушнір користується на пару з іншим столичним забудовником – Столаром. У публічній соцмережі Instagram можна знайти відео, на якому Столар позує на фоні саме зазначеного Gulfstream G450 та здійснює ним перельоти.

Фото зроблені 8 місяців тому

Обійшовся літак Кушніру та Столару, за інформацією джерел у авіаційній сфері, у цифру близько 15 мільйонів доларів. Бізнесмени були вимушені придбати борт після того, як під санкції РНБО потрапив попередній.

Тоді, у 2021-му році, попри обмеження, забудовникам вдалося продати один борт і придбати новий.

Щоправда, ті ж самі джерела в авіаційній сфері наразі повідомляють, що через рік користування, після початку війни, Столар і Кушнір вирішили виставити на продаж і другий борт.

Будівельний бізнес у Києві, де мають інтереси власники літака, наразі не в найкращому стані через війну.

На сторінці Столара у Фейсбуці можна побачити відеозвіти про гуманітарну допомогу. Джерела УП в Офісі президента розповідають, що бізнесмен на початку повномасштабної війни сам звернувся до ОПУ з пропозицією допомогти країні, але не закупівлею іта грошима, а пошуком необхідних під час війни товарів.

Жодних заяв, які б засуджували Росію чи Путіна, за три місяці депутат не зробив.

Натомість Столар і частина інших депутатів забороненої ОПЗЖ минулого тижя утворили у Верховній Раді депутатську групу "Відновлення України". Столар, як і більшість депутатів, увійшли до групи дистанційно (у випадку Столара – перебуваючи у Ніцці) шляхом електронного цифрового підпису. А це означає, що "відновленням України" депутати наразі займатимуться не в Україні.

За даними джерел "Української правди" у бізнесових колах, Павло Фукс та Вадим Столар днями прилетіли до Дубая.

Олександр Герега

У народного депутата та власника будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну пов'язана особиста драматична історія.

За даними джерел УП в авіаційній сфері, на початку цього року родина офіційних мільярдерів Герег придбала приватний літак.

Новий Gulfstream G600 вартістю близько 50-ти мільйонів доларів було доставлено власникам у середині січня 2022-го року зі США, де літак виготовлявся. Це один із найкращих і найдорожчих приватних літаків у світі.

Останнім українським мільярдером, який купував новий Gulfstream G650 до Герег, у 2019-му році, був Віктор Медведчук.

До Медведчука у 2017-му році новий Gulfstream G650 дозволив собі Віктор Пінчук.

Тобто купівля нового літака за 50 мільйонів доларів найбагатшими українцями відбувається дуже нечасто. Можливо, саме тому Герега вирішив не афішувати коштовну покупку.

Борт жодного разу так і не прилетів до України. Натомість декілька разів ще до війни чомусь відвідував Польщу. У цей самий час Польщу відвідував і Олександр Герега.

Відповідно до даних, наданих УП джерелами у правоохоронних органах, 19-го лютого Олександр Герега вирушив до Варшави незвичним для себе пасажирським літаком. А 20-го лютого зі стоянки у Братиславі до Варшави прилетів той самий Gulfstream G600 і того ж дня взяв курс на Париж.

Наступного дня борт злітав Париж – Валенсія – Париж і повернувся до Варшави.

А о 23-ій годині того ж дня Олександр Герега вилетів із Варшави до Києва вже іншим орендованим приватним літаком.

Переліт літака до Валенсії може пояснюватися тим, що, за даними ЗМІ, на узбережжі біля Валенсії у власності родини Герег перебуває три вілли.

22-го лютого Герега залишив Україну знову на орендованому літаку і полетів до Валенсії. 23-го лютого, коли президент Зеленський збирав бізнесменів у себе в офісі напередодні війни, Герега був відсутній, але ОП відвідала дружина.

Тоді на питання УП, чи вважає Галина Герега Росію агресором, вона відповісти ствердно не змогла. Можливо, причина такої непевної позиції полягає в тому, що Гереги продовжують вести бізнес в окупованому Криму?

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У жовтні 2021-го року журналісти "Слідство.Інфо" в рамках проєкту Pandora Papers підтвердили причетність Гереги до бізнесу в окупованому Криму.

Зокрема журналістам вдалося визначити, що подружжя Герег є власниками п'яти офшорних кіпрських компаній.

Ці компанії належали Герегам через низку інших офшорних компаній. Дві з п'яти кіпрських компаній не були зазначені у декларації народного депутата Олександра Гереги. Йдеться про Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

Саме Edlagor Enterprises Limited володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів у окупованому Криму "Новацентр К", зазначала журналістка Тетяна Козирєва.

Герега тоді спростував зв'язок із бізнесом у Криму.

В Україну Олександр Герега, за інформацією від правоохоронних органів, повернувся на другий день війни, 25-го лютого, пішки через пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею.

4-го березня він опублікував на сторінці у Фейсбуці фото з автоматом із Києва.

11-го квітня Герега виїхав із країни через пункт пропуску Краковець, скориставшись дипломатичним паспортом народного депутата, і повернувся назад 17-го числа.

Згодом, 4-го травня, депутат і бізнесмен повторно залишив країну, знову скориставшись дипломатичним паспортом. Цього разу, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, в нього на руках було окреме рішення, яке дає право залишити країну чоловіку призовного віку. Повернувся в Україну Герега 10-го травня.

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Якщо ви запитаєте: у чому тут драма Герег? У тому, що, судячи з витоку Pandora Papers, Гереги могли продовжувати заробляти та сплачувати податки Росії в окупованому Криму навіть на восьмому році війни.

У середині січня поточного року вони придбали приватний літак. Судячи з наявної у редакції інформації, Гереги могли встигнути скористатись бортом лише декілька разів. Через місяць Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. А літак подружжя, за даними джерел УП, наразі виставлено на продаж. Відповідне оголошення вже можна знайти на профільному сайті.

За інформацією співрозмовників "Української правди" в Офісі президента, подружжя Герег з початку повномасштабної війни відкрило свої будівельні гіпермаркети для потреб ТРО та ЗСУ. Також на сторінці депутата й бізнесмена у Facebook є звіти про гуманітарну допомогу.

Михайло Ткач

Далі буде. Якщо у Вас є цікава інформація про головних бізнесменів країни, надсилайте нам на пошту stop.russian.aggression.up@gmail.com