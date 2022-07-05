От Эрмитажа до "Любэ". Как работает большая сеть российской пропаганды, заставляющая полюбить войну против Украины

Російські останні виставки за кордоном – це просто потужний культурний наступ. Якщо хочете, свого роду "спецоперація". Яка багатьом не подобається. Але ми наступаємо. І нікому не можна дати завадити нашому наступу.

Приблизно так нещодавно висловився багаторічний директор російського Ермітажу Михайло Піотровський в інтерв'ю "Русской газете".

Російська пропаганда ніколи не обмежувалася виключно роботою політиків, медійників та політтехнологів, аби досягати цілей, що їх поставив Кремль.

Вона залучає рупори з різних сфер, які одночасно та контрольовано говорять те, що треба. Кожен використовує акценти й аргументи, потрібні його аудиторії.

Так антиукраїнські та антизахідні меседжі поширюють письменники та військові, спортсмени та науковці, астрологи та священники. Усі вони причетні до геноциду українського народу, який відбувається внаслідок масованої пропаганди.

Волонтерська ініціатива "Як не стати овочем" сформувала базу з 1800 російських пропагандистів і публічних осіб, які підтримують війну в Україні.

Окрім відомих імен, на кшталт Маргарити Симоньян, до неї увійшли представники 15 сфер, які залучені до інформаційної війни проти України та Заходу.

Крім безпосередньо співробітників пропагандистських медіа (629 осіб в базі) у ній зібрані письменники, співаки, актори, експерти прокремлівських ток-шоу, блогери, воєнкори, політики, спортсмени, представники Російської православної церкви та інші.

У цій версії бази зосередилися на тих, хто формує інформаційне поле російської пропаганди.

У наступних версіях будуть додані категорії "ідеологи руского міра" та "езотерики", які активно допомагають російській пропаганді.

Як працює сітка російської пропаганди

Сила російської пропаганди – гібрид телебачення з соціальними медіа. Це забезпечує своєрідне "одомашнення" війни: держава намагається зробити її частиною повсякденного життя громадян. Про це у своїх працях розповідав дослідник Грегорі Асмолов з Королівського коледжу Лондона.

Саме залучення відомих людей із різних сфер, які своїм прикладом показують, "как нужно родину любить", є ключовим інструментом "одомашнення".

Для цього російська пропаганда використовує широкий перелік інформаційних каналів – від федеральних медіа до приватних сторінок лідерів громадської думки в соціальних мережах та месенджерах.

Важливу роль починає відігравати telegram, у який після блокування Роскомнадзором facebook та instagram перемістила свою активність значна частина росіян.

Телебачення теж розвивається, і поряд з класичними пропагандистськими шоу Володимира Соловйова та Ольги Скабєєвої з'явилася широка лінійка інших форматів. Зараз багато сюжетів для пропагандистських програм беруться саме з соцмереж.

Наприклад, розмовне шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу". У ньому обговорюються злободенні питання та останні новини, проте у неформальній подачі.

Наприклад, рубрику "Бісить" веде російський дизайнер Артемій Лебедєв. Вона стала продовженням його традиційних дописів у соцмережах, які починаються словами "більше за все на світі мене бісить…".

Не залишає без уваги російська пропаганда й молоду аудиторію, яка ще не залежна від телебачення та споживає неінформаційний контент у соцмережах.

Їх зомбують із самого дитинства. Дитячі свята, випускні в садочках та відповідні альбоми робляться тематичними – військовими. Вихователі проводять виховні години з поясненням, чому почалася "спецоперація", а вчителі в школах – відповідні уроки. А після повномасштабного вторгнення Росії з'явився мультфільм, що пояснював дітям, чому Росія "мусила" напасти на Україну, яка "не хотіла дружити" та "ображала інших".

Допис на сторінці Вконтакте "ГБДОУ детский сад №69 Выборгского района СПб" від 15 березня 2022 року

Слайд презентації для російських школярів шостих-восьмих класів Джерело: Російська служба ВВС

Таким чином росіян заганяють у інформаційний кокон.

Мистецтво, музика, світські плітки, гумор, спорт – всюди росіян переслідує однаковий інформаційний фон.

Результат – затягування все більшої кількості росіян у війну з Україною. І часто йдеться не про безпосередньо бойові дії, а про війну на інформаційному фронті.

Як формувалася База російських пропагандистів Волонтерська ініціатива з інформаційної гігієни "Як не стати овочем" сформувала базу російських пропагандистів та публічних осіб, що підтримують повномасштабну війну проти України та/або були залучені до поширення антиукраїнських наративів. Ціль створення бази: російські пропагандисти та їхні спільники мають понести відповідальність за геноцид українського народу, в якому вони беруть участь на інформаційному полі. Зараз до бази увійшли такі категорії осіб: співробітники пропагандистських медіа (628 осіб в базі), письменники (516), співаки (145), актори (74), експерти прокремлівських ток-шоу (135), блогери (59), воєнкори (48), політики (62), спортсмени (37) та інші. Більшість осіб – росіяни, а також декілька білоруських журналістів, представників ОРДЛО та колаборантів із Криму. Їх об'єднує участь у формуванні та/чи поширенні російської пропаганди. Також до бази включені деякі громадяни України, що наразі проживають у РФ та є колаборантами різних часів (наприклад, Ілля Кива). Станом на 5 липня 2022 року база містить 1800 осіб та буде доповнюватися щокварталу. База передана у НАЗК, яка зараз на запит МЗС аналізує, на яких осіб міжнародним партнерам варто накласти санкції через їхню фактичну участь в організації війни. Ця база розширить існуючий перелік "кандидатів на санкції", якими уже стали 15,5 тисяч фізичних та 3,7 тисяч юридичних осіб. Це російські та білоруські урядовці й депутати, військові, силовики, судді, олігархи, політики тощо. Також база стала частиною міжнародної системи RuAssets.com від YouControl. Платформа акумулює інформацію про понад 150 000 людей та 10 000 різних організацій. Зокрема військових терористів, держзрадників, учасників санкційних списків, компанії, які ще не вийшли з російського ринку, та інших. Детальна інформація про методологію формування бази та збір доказів описана на платформі RuAssets, де розміщена база.

Як російські пропагандисти мобілізують росіян на війну з Україною

"Ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас вже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО", – заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у нещодавньому інтерв'ю Російській службі BBC.

Із такою риторикою неодноразово виступав Володимир Путін, пояснюючи своє рішення розпочати 24 лютого необґрунтоване та неспровоковане вторгнення в Україну.

Висловлювання Путіна та Лаврова є своєрідним резюме того, над чим працює російська пропаганда та її сітка інформаційних агентів.

Всі важливі наративи неодмінно поширює більшість представників із різних сфер.

Ініціатива "Як не стати овочем" також зібрала їх у "Базі російських пропагандистів". Ось тільки деякі приклади.

Традиційно ключові меседжі озвучують представники РПЦ. Наприклад, патріарх Кирил (Володимир Гундяєв) сказав: "Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивно, коли велика та могутня країна ніколи ні на кого не нападала. Вона лише захищала свої межі".

"Росія не розпочинає війни, а закінчує їх" – а це вже цитата з instagram-допису лідера гурту "Любе" Миколи Расторгуєва та футболіста Романа Ємельянова. Музикант та спортсмен синхронно говорять про миротворчу місію Росії та превентивність її дій.

Допис на instagram-сторінці Миколи Расторгуєва від 26 лютого 2022 року

Показове висловлювання вже згадуваного директора Ермітажу Михайла Піотровського щодо ролі культури в поширенні ідеї "руского міра": "Наша країна здійснює великі глобальні перетворення. І ми, відповідно, у них і з нею. Усі ми мілітаристи та імперці… Нам, людям культури, зараз треба зрозуміти нашу участь у всьому, що відбувається. Причетна до історії людина насамперед має добре робити те, що вона робить. Наслідуючи принцип "коли говорять гармати, говорити повинні й музи".

752 з 1800 осіб в "Базі російських пропагандистів" – представники культури. У них різні ролі. Одні розміщують на фасадах будівель "рашистську символіку" – як театр імені Олега Табакова та петербурзький музей "Прорив блокади Ленінграду".

Другі – відвідують із концертами ОРДЛО та інші тимчасово окуповані українські території. Співаки Юрій Кісєльов (ЮрКисс), гурт "Земляне", білорус Руслан Алєхно, Олена Кісєлова (Елена Север), Марина Бріз, гурт "Спб!" та інші виступали на концерті в окупованому Херсоні. Анна Семенович та Ірина Салтикова виступали в окупованому Енергодарі.

Російський символ "спецоперації" на театрі імені Олега Табакова в Москві Джерело: RBC.ru

Допомагають російській пропаганді й письменники.

Наприклад, колективне звернення на підтримку війни проти України "Кто хочет жертв?". Створюються поетичні збірки, проводяться літературні фестивалі. Так, учасники одного з них під назвою "Вогні над Донбасом" підписали звернення до Путіна на підтримку війни проти України.

Одна з улюблених тематик російського кіно – героїзація солдатів часів Другої світової війни, Афганської, Чеченської воєн, та, звісно, війни з Україною. Щороку в прокат виходять нові фільми по кожній із цих сюжетних ліній.

Максим Фадєєв – один із найвідоміших продюсерів та режисерів пропагандистських кінопродуктів.

Він створив низку робіт про терористів (для нього – героїв) ОРДЛО: "Донбасс на линии огня", "Призраки. Солдаты забытой войны", "Его батальон" (пам'яті Мотороли). Після повномасштабного вторгнення Росії Фадєєв проводив зйомки в зруйнованому російською армією Маріуполі.

Щороку публічні особи активно підтримують акцію "Безсмертний полк", яка проводиться в Росії 9 травня. Ось як поверненням до "справи дідів" пояснює свою позицію щодо вторгнення в Україну актор Олександр Олешко: "Моя громадянська позиція проста та чітка – я проти війни, яку оголосили нашій країні. Мій дід воював у Великій вітчизняній війні проти нацизму, і я ніколи не зможу його зрадити. Я проти вибіркового горювання, коли одних шкода, а інших ні".

Тут Олешко апелює ще й до популярного меседжу російської пропаганди про нібито багаторічні обстріли Донбасу українською армією у 2014-2021 роках, унаслідок яких загинуло багато мирних мешканців.

На основі нього виникло популярне серед посібників російської пропаганди твердження – "війна як спосіб досягнення миру" та водночас приводу до гордості.

Так співачка Надія Бабкіна сказала: "Росія – країна переможців, яка здатна відстояти свої внутрішні ресурси, свою честь, свою Батьківщину, свій народ. Навіть якщо від нас відвернеться весь світ".

Таким чином, через злагоджені дії різношерстної армії пропагандистів відбувається мілітаризація суспільної свідомості. Після початку так званої "спецоперації" російські символи з'являлись на фасадах продуктових магазинів, машинах, одязі та навіть на великодніх пасках. У Росії та Європі проходили автопробіги на підтримку дій Путіна в Україні.

Як учасники Бази пропагандистів переконують росіян та світ у русофобії

Представники російської влади та ЗМІ традиційно звинувачують увесь світ у русофобії. Після повномасштабного вторгнення цей меседж став ще більш у нагоді. Його самостійно почали поширювати зірки, спортсмени та блогери.

У їхньому виконанні він трансформувався у заклик до єдності, підтримки "своїх".

Допис на instagram-сторінці Євгена Плющенка від 6 березня 2022 року

Так фігурист Євген Плющенко на початку березня опублікував допис в instagram, в якому закликав пишатись власною національною приналежністю: "Росіяни, йдіть з піднятою головою у всьому світі і не соромтеся, а пишайтеся, що ви росіяни!".

Співак Стас Михайлов закликав підтримати війну зі словами: "Росію ніколи й ніхто не любив, але завжди боялися і боятимуться, а отже, й поважатимуть!". А репер Тіматі в дописі позначив: "Я всім серцем люблю цю країну, в якому б становищі вона не опинилася. Як кажуть: батьків не обирають. Так само і з Батьківщиною".

Блогери та зірки популяризують у соціальних мережах лозунги ("Za Россию" та "Своих не бросаем"), грають на ментальному почутті причетності до "великої нації". Це масово підхоплює аудиторія їхніх прихильників.

Одним із прикладів проникнення ідеї "єдності" є флешмоб "#ГоржусьБытьРусским. Всіх, хто виїхав з країни, роблять "чужими" і такими, що спокусилися на гроші Заходу, ігноруючи те, що "дала їм країна". Також вони намагаються проводити акції на підтримку росіян за кордоном. Наприклад, мітинги в Італії або Сербії, або онлайн-челендж #Stop Hating Russians.

Одним із меседжів наративу про русофобію є примірювання на Росію амплуа жертви, а не агресора.

Після виходу тисяч компаній з російського ринку блогери викидали або псували речі окремих брендів (Вікторія Боня та "Chanel"), розбивали власні айфони та айпади (депутат з Ярославля Дмитро Пєтровскій). А головним мотивом виходу з facebook та instagram називали не блокування цих соцмереж Росією, а так званий "дозвіл на заклики до вбивства росіян" з боку компанії "Meta". Хоча насправді йшлося про російських військових. Постами з такими поясненнями виступила велика кількість діячів, рекламуючи свої сторінки в інших соціальних мережах: "Telegram", "ВК", "Одноклассники".

Паралельно поширюються меседжі, що санкції не шкодять Росії, а тільки призведуть до колапсу економіки самої Європи. В цьому разі пропаганда розповідає, що русофобія шкодить не Росії, а навпаки – її авторам.

Пропаганда війни – це міжнародний злочин. Кожен, хто залучений у роботу пропаганди, яка заклала інформаційну основу для геноциду українського народу, має бути ідентифікований та понести справедливе покарання.

Оксана Мороз для УП