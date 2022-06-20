Журналісти з’ясували, де живе Кива в Підмосков’ї

скріншот одного з відео, що допомогло ідентифікувати місце проживання Ківи

Підозрюваний у державній зраді екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, ймовірно, оселився в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков’ї.

Джерело: Bihus.Info на основі аналізу відео, опублікованих у телеграм-каналі Киви

Реклама:

Деталі: Журналісти Bihus.Info з’ясували, що Кива пересувається в Росії на автомобілі Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу. Цей позашляховик броньований, про що свідчить характерна перегородка між салоном і багажним відсіком. Доопрацьовано автомобіль компанією Armour Group. Орієнтовна вартість такого броньовика – 15-20 млн рублів.

У Києві Кива їздив на іншій броньованій Toyota Land Cruiser 200, яка належить Оксані Марченко – дружині Віктора Медведчука.

До Москви він їздить з боку села Покровське, яке розташоване у західному Підмосков’ї, по Новоризькому шосе. Підтверджується це відеозаписами, на яких журналісти ідентифікували Звенигородське шосе, вулицю Мньовніки, Новоризьке шосе, а також АЗС мережі British Petroleum у Нахабіно й супермаркет "Мираторг" у Покровському.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Кива публікував кілька відео, записаних, найімовірніше, безпосередньо на території котеджного містечка Agalarov Estate, неподалік Покровського.

На відео від 29 травня, яке вже видалене з каналу Киви, видно ялинки, водойму, газон, пагорби, піщану зону та гольф-кар. Неподалік Покровського розташований гольф-клуб котеджного містечка Agalarov Estate. На інших відео Киви можна побачити ліхтарі вуличного освітлення, які є й на панорамі Google з західного кордону Agalarov Estate. Також на території цього містечка є фітнес-центр Crocus. Відео з каналу Киви свідчать, що тренується він саме у ньому.

"Враховуючи регулярні відвідини Кивою території гольф-клубу та Crocus Fitness, скоріш за все, екс-нардеп проживає у елітному котеджному містечку Agalarov Estate", - повідомляє Bihus.Info.

Журналісти також встановили імовірні місця проживання родичів екснардепа. Мати Киви, скоріш за все, мешкає в Іспанії, у провінції Аліканте. Брат Іллі Киви Дмитро має фірму у Великій Британії – D Design and Development LTD – і зареєстрований у Брумлі. У Іллі Киви також є сестра – 25-річна Ганна Ігорівна Стельмах. Вона, згідно профілю у LinkedIn, живе та працює у Люцерні, Швейцарія.

Передісторія: