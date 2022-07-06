"Сейчас идет война за выживание". Как ВСУ выбивают оккупантов из Херсона

Останніми днями згадки про херсонський напрямок повсякчас фігурують у найгучніших заголовках ЗМІ: "ЗСУ звільнили Потьомкіне на Херсонщині", "У Херсоні підірвали колаборанта" і навіть "ЗСУ підійшли впритул до Херсона".

Попри очевидне перебільшення в останньому випадку, яке вже спростували самі військові (як свідчать неофіційні карти фронту, до обласного центру українській армії ще щонайменше 30 кілометрів), цілком зрозуміло, що на півдні точиться рух.

Збройні сили України маленькими кроками та операціями намагаються посувати окупантів ближче до Херсона. І роблять це насамперед за рахунок артилерії.

Кілька днів тому "Українській правді" вдалося виїхати на позиції однієї з мотопіхотних бригад ЗСУ, яка працювала по окупантах на Херсонщині із 122-мм самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика".

"Гвоздика" – це радянська машина і, як нарікають самі українські військові, уже доволі застаріла. Втім, вона вірно служить Збройним силам, допоки ті чекають на західне озброєння.

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Буквально за 1-2 хвилини ця майже 16-тонна машина "заскакує" на "зеленку" десь на межі Миколаївської та Херсонської областей, робить чотири швидкі постріли та їде геть – а з нею і УП, яка приїхала побачити роботу артилерії.

– У противника є звукометрична розвідка: вона засікає, звідки були "виходи", і зразу, орієнтовно в цей район, починаються прильоти, – пояснює військовослужбовець Андрій, який кілька хвилин тому налаштував бусоль для "Гвоздики".

За пару годин роботи з українськими артилеристами УП також вдалося побачити, як ремонтують такі ж САУ – з чим зазвичай виникають проблеми і як ці машини виглядають зсередини.

А також випало роздивитися зблизька "музей великої поразки" росіян під Миколаєвом – поле, на якому українські артилеристи 7 березня спалили близько 30 одиниць російської техніки.

– Це подарунок українським жінкам напередодні 8 березня, – жартує офіцер ЗСУ на позивний "Андре", який показує УП те саме поле.

На початку липня між спалених бойових машин десанту вже проросли перші соняхи.

Детальніше – у репортажі "Української правди"

Відео – Ольга Кириленко, монтаж – Назарій Мазилюк