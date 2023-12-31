Контрнаступление, FPV-дроны и героизм военных. 2023 год в статьях "Украинской правды"

Найпопулярнішими пошуковими запитами українців упродовж 2023 року в Google стали: карта повітряних тривог, графік відключення світла, померлий ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ЧатGPT.

Якщо порівнювати з 2022 роком, у топі запитів залишилася тільки "карта повітряних тривог". Це наочно демонструє, в очікуванні чого щоденно живуть українці.

За тим, які стрімкі зміни відбуваються в країні, можна простежити і крізь призму активності прихильників нашого видання.

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В останній день року, що минає, "Українська правда" підготувала список популярних матеріалів на сайті, які відвідувала найбільша кількість читачів.

Подібна статистика навряд чи засвідчить про найважливіші тренди року, що минув. Проте така підбірка може допомогти в розумінні, чим жили наші читачі та що їх цікавило в 2023-му.

На початку року світ стежив за боями за Бахмут та очікував загострення ситуації по всій лінії фронту. Західні медіа прямим текстом повідомляли, що президент Російської Федерації Володимир Путін готується до нового наступу.

В самій же Україні замість обговорення посиленої оборони суспільство було сфокусоване на низці гучних скандалів. Йдеться про обурливі закупівлі в Міноборони, багатотисячний хабар на купівлі генераторів, подорожі чиновників на відпочинок під час війни та дорогі маєтки депутатів.

Все це очікувано викликало лише одну емоцію – обурення. Його рівень був настільки високим, що злість українців підштовхувала Володимира Зеленського до швидких та показових дій.

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У відставку відправили заступника міністра оборони, заступника міністра інфраструктури, кількох прокурорів, голів військово-цивільних адміністрацій та колись близького до президента заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Українська правда" розбиралася, як насправді Тимошенко втратив посаду та які політичні інтриги призвели до ще більшого підсилення голови ОПУ.

140 тисяч переглядів, січень

колаж: Андрій Калістратенко

Сергій Дейнеко знає, що таке війна і що таке окупація. В 2014 році нинішній голова Держприкордонслужби України керував Луганським прикордонним загоном, що в червні прийняв бій із російсько-терористичними військами.

Згодом прикордонникам довелося відступити, а частина близької до Дейнека Луганщини на роки залишилася під окупацією.

Саме бійці Луганського прикордонного загону 24 лютого минулого року першими зустріли повномасштабне російське вторгнення.

Саме через українських прикордонників з'явився перший символ цієї війни – напрямок, який вказали "русскому военному кораблю".

Інтерв'ю УП стало одним із перших для Дейнека з початку повномасштабного вторгнення.

Він розповів УП, як починалася війна, чи варто було чекати нападу з Білорусі та коли Луганськ знову буде вільним.

96 тисяч переглядів, лютий

Через рік після повномасштабного вторгнення було відомо вже значно більше інформації про події доленосних лютневих днів.

Як з'ясувала "Українська правда", не пізніше як на вечір суботи 26 лютого 2022 року в Кремлі планували побачити російський триколор над Офісом президента України, Верховною Радою та іншими державними установами.

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УП дізналась, які сценарії для захопленого Києва готували російські "стратеги" та хто з українських посіпак мав їм у цьому допомагати.

137 тисяч переглядів, березень

Авдіївка – місто, що розташоване за 10-15 кілометрів від Донецька. Дев'ять років українсько-російської війни воно хоч і перебувало в фокусі уваги, однак саме цьогоріч тут стало дуже гаряче.

Впродовж року УП кілька разів бувала на позиціях поруч із містом і в самому населеному пункті.

У березні наші журналісти провели день із піхотинцями, зокрема в окопах піхоти 110-ої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка поблизу Авдіївки, та підготували великий репортаж.

38 тисяч переглядів тексту та 250 тисяч переглядів відео, березень

У липні 2022 року з десяток російських ракет влучили в один із військових аеродромів неподалік Кропивницького. Пізніше стало відомо, що так росіяни відповіли на українську воєнну операцію.

Українські військові та правоохоронці кілька місяців виманювали з Росії військовий літак. Ворожий пілот, який погодився на співпрацю, зрештою не прилетів. А колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський став відомим на всю країну, оскільки СБУ саме в його діях побачила ознаки злочину.

"Українська правда" відтворила події карколомної операції з літаком, що розгорталась 2022 року та поспілкувалася з її учасниками.

Вже наступного дня після виходу матеріалу, який, за даними УП, викликав бурхливу реакцію керівництва СБУ, Червінському офіційно оголосили підозру в перевищенні влади. Причому заочно. Ще три дні по тому його затримали й арештували.

У листопаді "Українська правда" знову повернулася до цієї історії та написала про те, що відбувається в цій таємничій справі.

141 тисяча переглядів, квітень

24 лютого 2022 року майбутній Герой України Дмитро Фінашин з позивним "Фін" зустрів у Попасній на Луганщині, куди приїхав зі своїм підрозділом за день до того.

Три місяці по тому під час зачистки "зеленки" в Яковлівці на Луганщині Дмитро Фінашин із товаришами потрапив в оточення. У багатогодинному бою він вижив, але залишився з групи один. Із численними пораненнями.

У шпиталі в Дніпрі Дмитру Фінашину ампутували ліву руку.

Вражений спасінням Фіна та його жагою до життя, президент присвоїв Дмитрові звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка".

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В інтерв'ю УП Фінашин розповів про цінність життя, болісне відчуття незакінченої справи, поїздку до США та українських героїв.

156 тисяч переглядів, травень

У 2022 році "Українська правда" випустила першу та другу частини розслідування про "Батальйон Монако". Наочно продемонструвавши, що навіть під час повномасштабного вторгнення Росії українські віп-біженці та відпочивальники масово обирають Лазуровий берег.

Навесні 2023-го, під час пошуку активів російських еліт, УП знайшла ще одну партію українських народних депутатів та чиновників, які попри заборону все одно прилітали на Французьку Рив'єру.

166 тисяч переглядів тексту і 1,8 мільйона переглядів відео, червень

Напередодні 2024 року ледь не кожен українець знає, що армії потрібні тисячі FPV-дронів.

Однак ще буквально пів року тому цю абревіатуру (яка в перекладі з англійської означає: від першої особи) знали хіба на фронті.

Можливо, саме цим обумовлений інтерес до тексту, в якому УП розповіла про дефіцит дронів і про їхню важливість.

172 тисячі переглядів, липень

Ще на початку лютого 2023-го президент Володимир Зеленський збирав у себе в офісі журналістів провідних українських видань для розмови, під час якої доля міністра оборони Олексія Резнікова здавалася вирішеною.

Однак від згаданої зустрічі до дня реальної відставки глави МОУ минуло рівно сім місяців. Рада конституційною більшістю звільнила Резнікова лише на початку вересня, а Зеленський вніс кандидатуру Рустема Умєрова для призначення міністром оборони.

Чому ця заміна так затягнулась, хто ще претендував на посаду глави Міноборони та чому президент зупинився саме на Умєрові, дізнавалась "Українська правда".

142 тисячі переглядів, серпень

Його позивний – "Конан". Він уже легенда не лише свого підрозділу, але й усіх спецпризначенців. Неймовірну історію про готовність до самопожертви, міць військового братерства та передусім про силу людського духу УП розповіла у вересні.

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Під час виконання операції в Чорному морі спецпризначенець опинився за бортом. 14 годин він пробув один у відкритому морі, під носом у ворога, не знаючи, куди рухатись і коли буде допомога. І вижив.

Це історія, що вчить не здаватися за жодних обставин.

220 тисяч переглядів, вересень

Керівнику Головного управління розвідки Міністерства оборони часто згадують слова про "влітку в Криму", після яких достатньо велика кількість людей скептично ставляться до його прогнозів.

Утім, кожне його інтерв'ю продовжує викликати значний інтерес серед аудиторії.

В жовтні розмова Романа Кравця з Будановим відбулася одразу після подій в Ізраїлі.

Цього разу керівник ГУР значно обережніший у прогнозах.

УП запитувала про те, як вдалося уникнути теракту на Запорізькій атомній електростанції, на скільки часу в РФ залишається ресурсів для війни з Україною, про хворобу Рамзана Кадирова, ситуацію з ПВК "Вагнер" після загибелі Євгена Пригожина та про найнебезпечнішого для нас супротивника в РФ.

180 тисяч переглядів текстової версії і 2,1 мільйона переглядів відео, жовтень

Про те, що відстань між фронтом і тилом почала збільшуватися, стало помітно не щойно.

Заповнені людьми кав'ярні, лате на банановому молоці, бізнес-ланчі, самокати... Про війну в центрі столиці нагадує хіба що "поле пам'яті" на Майдані – тисячі прапорів із іменами або позивними загиблих воїнів. І сітілайти Третьої штурмової бригади ЗСУ, що закликають "вриватися" до їхніх лав.

Частина суспільства вже майже два роки сидить в окопах, щодня на власні очі бачить масштаби понівеченого, поруйнованого, щодня втрачає побратимів і посестер. А інша частина – може жити у Києві, Львові, Одесі, деінде, донатити або думати, що донатять, і максимально відсторонитися від війни. І якщо напряму не уникають самої мобілізації, то принаймні розмов про неї.

Тим часом, не чекаючи закінчення етапу "лагідної" мобілізації та переходу до її повномасштабної версії, окремі військові підрозділи самі займаються рекрутингом. Тобто шукають і мотивують тих, хто готовий надягти військовий однострій і взяти до рук зброю.

190 тисяч переглядів, листопад

Законопроєкт про мобілізацію обговорювався понад пів року.

Втім, його ухвалення на Кабміні затягнулося аж до Різдва і відбувалося ледь не з коліс.

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Вочевидь, у владних коридорах усвідомлюють, що багато із запропонованих норм будуть не дуже популярними як серед цивільних, так і серед військових.

"Українська правда" розповіла, що саме передбачає законопроєкт, які будуть нові правила мобілізації цивільних, демобілізації військових, хто і де матиме право вручати повістки, що буде з обмежено придатними, хто матиме право на відстрочку, що таке єдиний реєстр боржників та чи почнеться загальна мобілізація жінок.

128 тисяч переглядів, грудень

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Звичайно, кількісні показники не завжди відображають суспільну значимість редакційних матеріалів.

Окрім вищеперелічених статей цього року журналісти "Української правди" займалися реконструкцією перших годин і днів наступу росіян на півдні України, робили репортажі з найгарячіших точок фронту, зокрема з-під Бахмута та Авдіївки, розказували історії про героїв війни, взяли десятки цікавих інтерв'ю та й, загалом, робили все, щоб наші читачі завжди перебували в курсі основних подій країни.