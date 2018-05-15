Антисемитизм по-украински: чему должна научить история консула в Гамбурге

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Вторник, 15 мая 2018, 08:00
Виктор Миллер
политический эксперт

Если тебе 60 лет, и ты – украинский дипломат в Гамбурге, то нет лучшего подарка от друзей и коллег как торт с цифрой 60 и надписью Майн Кампф. Это история поздравления с днем рождения Василия Марущинца, консула Украины в Гамбурге.

Дотепно, скажете вы. Нет, в этом вся наша дипломатия, успехи которой как раз с каждым днём все больше мы ощущаем от наших западных соседей.

Как такое могло произойти, что под носом у генерального консула, Оксаны Тарасюк, кстати, потомственного дипломата (дочери Бориса Тарасюка, бывшего министра иностранных дел Украины) работал и работает человек с нацистскими и антисемитскими взглядами, которые он не просто не скрывает, а считает основой мироздания?

Если предположить, что генеральный консул была не в курсе этих увлечений, тогда встает вопрос о ее профпригодности. Если в курсе – тогда об ответственности.

Но вся пикантность ситуации заключается в том, что в Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики.

Уголовный кодекс предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой за публичное использование указанной символики.

Еще совсем недавно все аплодировали высылке российских дипломатов из Европы и Америки, но если МИД Украины не примет решительных мер и кадровых решений, такая высылка может постичь наших представителей в посольствах Германии и Австрии. МИДу не нужно дожидаться, пока им на дверь укажут в дипломатических ведомствах стран аккредитации.

Во-первых, в Германии за пропаганду нацизма можно запросто угодить за решетку, поэтому дипломат, нарушивший законы страны пребывания, имеет все основания стать персоной нон-грата.

Во-вторых, отрицание Холокоста для Израиля – это такая же красная тряпка, как для нас отрицание Голодомора. И приведет к трениям с государством Израиль, а также, как следствие, охлаждению отношений с США. Письмо конгрессменов США – тому подтверждение.

Не надо забывать, что Израиль имеет влиятельные неформальные контакты по всему миру.

Украина не имеет права вести борьбу со всем миром. Это контрпродуктивно. Особенно в то время, когда страна ведет войну. Охлаждение отношений с союзниками будет только на руку нашим врагам.

Промедление может стоить Украине потери союзников, а Климкину – рабочего места.

Нужны ли эти нервы Климкину?

Нам с вами – точно нет.

Виктор Миллер, специально для УП

Темы: Германия евреи дипломатические отношения
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Виктор Миллер
Антисемитизм по-украински: чему должна научить история консула в Гамбурге
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