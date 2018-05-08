Две звезды: новы ли политические проекты украинских артистов?

Если в чем-то Украина сегодня "впереди планеты всей", так это в недоверии к национальному правительству и политикам.

Низкий уровень доверия к государству накануне выборов, как президентских, так и парламентских, сулит множество сюрпризов.

С тем, что сегодня есть спрос на новые лица и новые идеи в политике, соглашаются и эксперты, и избиратели. Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук – одни из таких потенциально новых лиц в украинской политике.

Новы ли идеи, которые они могут в нее принести?

Страна, где не доверяют государству

Украина находится в числе стран, где граждане отказывают своему правительству в доверии. В 2011 году, по результатам World Values Survey, уровень недоверия к правительству достигал 3.07 по 4-х бальной шкале (в которой "4" означает "полностью не доверяю).

Лишь в немногих других странах, охваченных этим социологическим исследованием, доверие национальному правительству было сопоставимо низким: в Словении (3.31), Тунисе накануне "Арабской весны" (3.22), Румынии (3.17), Перу (3.11) и Польше периода правления "Гражданской платформы" (3.08).

После Революции Достоинства ситуация не изменилась к лучшему. Она даже ухудшилась.

По данным опроса, проведенного в сентябре 2016 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), уровень доверия к украинскому правительству снизился до 3.27. Лишь 1.1% опрошенных жителей страны полностью доверяло своему правительству, 15.5% скорее доверяло, 38.8% скорее не доверяло и 44.7% не доверяло вовсе.

В этих условиях шанс пройти в Верховную Раду, а то и стать президентом есть у аутсайдеров, то есть у тех, кто не ассоциируются у избирателей с политической системой как образца "до 2013 года", так и образца "после 2013 года".

Социологические опросы регулярно фиксируют высокие рейтинги новых политических лиц и созданных ими политических партий, прежде всего Зеленского с партией "Слуга народа" и Вакарчука.

По результатам апрельского 2018 года опроса КМИСа, оба имеют хорошие шансы пройти во второй тур следующих президентских выборов. Более того, среди всех украинских политиков только у трех позитивные оценки превышают негативные: Зеленского, Вакарчука и Анатолия Гриценко.

Насколько новы политические проекты, которые в случае успеха будут реализовывать двое "людей со стороны", Зеленский и Вакарчук? Ни первый, ни второй еще не изложил развернутой политической программы (а Вакарчук вообще старательно отрицает наличие политических амбиций – пока).

Поэтому сказанное ниже по определению содержит известрую долю спекуляции.

Проект Зеленского: семья 4.0

Если Зеленский и имеет на сегодня какую-то политическую программу, то она изложена в талантливо придуманном сериале "Слуга народа" (2015 год – первый сезон, 2017-й – второй сезон). Эта программа сводится к обещанию смены системы аутсайдером с помощью его команды проверенных "непрофессионалов".

Правдоруб Василий Голобородько практически за ночь нажил политический капитал, когда один из его учеников выложил видео с его триадой в адрес власть предержащих в YouTube.

Получив неожиданно для себя поддержку избирателей, Голобородько ака Зеленский расставил на ключевые посты своих проверенных друзей детства (читай по "Кварталу 95"). Ничего, что они не профессиональные политики. Зато он им полностью доверяет.

Опора в политике на команду "честных мечтателей" не так красива и нова, как представляется на первый взгляд. "Любi друзi", "свои люди", "куми" – все это украинские избиратели уже видели. Причем отнюдь не на телеэкране.

Вместо того, чтобы работать с гражданскими инициативами, Голобородько пришел к власти благодаря YouTube. Ну чем не Twitter-президент Дональд Трамп? – воскликнут некоторые.

При всей условности, данная параллель работает отнюдь в пользу Голобородько-Зеленского: непредсказуемых президентов было в Украине предостаточно (маневр одного из них, собственно, и послужил поводом для Революции Достоинства), равно как и президентов, опирающихся прежде всего на свое окружение, а не на граждан.

Проект Вакарчука: Украина – это Америка

Потенциальную политическую программу Вакарчука тоже в некотором смысле можно "вычитать" в песнях, хотя это и потребует определенных навыков в семиотике. Пародийное прочтение песни "Холодно" было предложено создателями программы "Велика рiзниця" несколько лет назад.

Сделал Вакарчук и ряд программых заявлений в более явной форме. Например, в декабре 2017 года в выложенном в Twitter (да, опять Twitter) видеообращении он сформулировал 10 ключевых шагов по реформировании украинской державы.

Эти шаги включают, к примеру, масштабную приватизацию, административную реформу, ограничение полномочий спецслужб, обеспечение прозрачности и честности выборов и так далее.

Подобные программы были весьма популярны в 1990-е годы, в том числе в России, которой в то время управляли "молодые реформаторы", и во многих других постсоциалистических странах (смотреть список в начале статьи).

В них ни слова нет о национальных институтах и национальной специфике. Программа является ничем иным, как предположительно универсальной "инструкцией по сборке велосипеда".

Упоминание велосипеда здесь больше, чем фигура речи. Вакарчук в ходе апрельской встречи со студентами Киево-Могилянской академии специально пояснил, что "мій близький товариш, один відомий журналіст, каже, що не треба Україні видумувати велосипед, не треба говорити про свій унікальний шлях, тому що слова "унікальний шлях" – це популізм. Цим заговорюють зуби прихильникам реформ, які були зроблені в інших країнах, для того, щоб не робити нічого. З цим я погоджуюся".

Соответственно, и потенциальная команда потенциального политика Вакарчука куется сегодня не в Киево-Могилянской академии и не в Украине вообще, а в Стэнфорде. Благотворительный фонд Вакарчука "Люди майбутнього" – среди ключевых спонсоров программы для молодых украинских лидеров в этом университете.

В отличие от потенциальной команды Зеленского, команда Вакарчука будет включать профессионалов, точнее – профессиональных реформаторов.

Если предельно упростить, то тезис Леонида Кучмы о том, что "Украина – не Россия", предлагается заменить утверждением, согласно которому "Украина – это Европа" (или Америка, в зависимости от ситуации). То есть собственно национального и специфического в Украине нет.

Тезис об Украине как части Европы (западного мира) верен, но нуждается в существенном уточнении. Сегодня Украина находится на таком этапе в своем развитии, а именно на стадии построения национального государства, которое большинство европейских стран прошли в прошлом или позапрошлом веке.

Именно этот факт объясняет впечатление от Революции Достоинства как старомодной, очень традиционной европейской революции – с баррикадами, кострами и даже катапультой. В этом была сила и красота Майдана 2013-2014 годов как точки отсчета в становлении нации.

"Перепрыгнуть" через ряд этапов в историческом развитии можно. Например, искать ассоциации в ЕС, так и не завершив строительство национального государства. Однако это чревато сохранением тех же самых проблем, которые привели к Революции Достоинства.

Не случайно среди стран-"лидеров" по недоверию к национальному правительству есть ряд соседей Украины, так и не завершивших этап строительства национального государства – Польша, Словения, Румыния (а сегодня и Словакия).

О проекте "Украина – это Украина"

Решать проблемы строительства национального государства с помощью инструкции по сборке велосипеда можно. Но вряд ли продуктивно с точки зрения интересов зарождающейся нации и становящегося национального государства.

Вопрос об альянсах и ассоциациях не исключен, но его разумнее ставить на следующем этапе, после завершения хотя бы основных элементов конструкции национального государства.

А инструкции по сборке современного велосипеда соответствующих схем просто не содержат. Ведь раму и колеса предлагается просто импортировать готовыми. Взяв под это дело кредит. Там же.

Действительно новой и перспективной политической идеей был бы проект "Украина – это Украина". Пока граждане Украины сами не разберутся, кто они (не-Поляки и не-Русские, но кто?) и как именно им отстроить собственную страну, на помощь извне полагаться не стоит.

Как не стоит и делать ставку на "команды", будь то "честные непрофессионалы из нашего квартала" или дипломированные реформаторы из Стэнфорда.

Как представляется, самым заинтересованным в реализации проекта "Украина – это Украина" субъектом могло бы стать волонтерское и национальное движение (они во многом пересекаются).

Но для этого с лидерами движения, а точнее – многочисленных низовых инициатив (от программ помощи ветеранам до "национальных дружин"), из которых оно складывается, нужно работать. Их нужно "просвещать" и готовить к той роли, которую только они и могут сыграть.

К сожалению, ни одна из двух новых звезд пока не выказала интереса к такой работе.

Антон Олейник, Associate professor, Memorial University of Newfoundland

Специально для УП