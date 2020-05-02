Городской голова Черкасс: Между мэрами ходят разговоры о создании партии

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.

Источник: интервью Бондаренко "Украинской правде"

Прямая речь: "Я откровенно скажу, что слышал о создании партии мэров. Между мэрами такие разговоры ходят".

"Я не знаю, кто этим занимается. Понятно, что мэры между собой об этом говорят".

Детали: В то же время Бондаренко отметил, что с ним никто по поводу будущей партии не общался.

При этом он считает, что центральная власть сегодня боится мэров.

Прямая речь: "Сегодня очень нормальный диалог между мэрами, и я понимаю, что центральная власть это отслеживает и она боится сегодня мэров. Потому что мэры в период коронавируса укрепили свои позиции. И поверьте мне, что сегодня рейтинг мэров в городах чрезвычайно высок".

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