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Городской голова Черкасс: Между мэрами ходят разговоры о создании партии

Суббота, 2 мая 2020, 22:12

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.

Источник: интервью Бондаренко "Украинской правде"

Прямая речь: "Я откровенно скажу, что слышал о создании партии мэров. Между мэрами такие разговоры ходят".

"Я не знаю, кто этим занимается. Понятно, что мэры между собой об этом говорят".

Детали: В то же время Бондаренко отметил, что с ним никто по поводу будущей партии не общался.

При этом он считает, что центральная власть сегодня боится мэров.

Прямая речь: "Сегодня очень нормальный диалог между мэрами, и я понимаю, что центральная власть это отслеживает и она боится сегодня мэров. Потому что мэры в период коронавируса укрепили свои позиции. И поверьте мне, что сегодня рейтинг мэров в городах чрезвычайно высок".

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
  • Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
  • Позже он опубликовал повестку на допрос. 

Украинская правда
Темы: Черкассыместная властьвиборыпартии


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