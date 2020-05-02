Городской голова Черкасс: Между мэрами ходят разговоры о создании партии
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.
Источник: интервью Бондаренко "Украинской правде"
Прямая речь: "Я откровенно скажу, что слышал о создании партии мэров. Между мэрами такие разговоры ходят".
"Я не знаю, кто этим занимается. Понятно, что мэры между собой об этом говорят".
Детали: В то же время Бондаренко отметил, что с ним никто по поводу будущей партии не общался.
При этом он считает, что центральная власть сегодня боится мэров.
Прямая речь: "Сегодня очень нормальный диалог между мэрами, и я понимаю, что центральная власть это отслеживает и она боится сегодня мэров. Потому что мэры в период коронавируса укрепили свои позиции. И поверьте мне, что сегодня рейтинг мэров в городах чрезвычайно высок".
Предыстория:
- Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
- В связи с этим полиция начала уголовное производство.
- А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
- Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
- Позже он опубликовал повестку на допрос.