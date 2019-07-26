Невелика перевага партії Тимошенко над партією Порошенка на парламентських виборах ще раз продемонструвала, чому виборчі провали Порошенка цього року є в чомусь історично виправданими.

У першому турі президентських виборів "технічний" кандидат Юрій Володимирович Тимошенко відібрав у Юлії Володимирівни Тимошенко приблизно пів відсотка голосів.

Це був дуже ганебний показник сьогоднішнього стану та розвитку української демократії, але цей факт виявився не таким політично важливим.

Перевага Порошенка над Тимошенко була більшою, ніж ця цифра. Внаслідок цього він був другим, а вона – третьою.

У підсумку ця пострадянська "політична технологія", на щастя, нічого суттєво не змінила.

Та все ж, маленький тріумф Тимошенко над Порошенком на парламентських виборах ще раз ілюструє той величезний ризик, який несла на президентських виборах кандидатура Юрія Тимошенка.

Якби різниця з перевагою Порошенка над Тимошенко на президентських виборах була менша, ніж результат Юрія Тимошенка, десятки або навіть сотні тисяч виборців Тимошенко могли б не прийняти легітимність виборів.

Це могло б призвести до заворушень по всій Україні. Адже багато виборців Тимошенко вимагали б повторення першого туру голосування.

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Найвірогідніше, Порошенко, тодішній президент, не погодився б провести перший тур ще раз.

Протистояння між Тимошенко і Порошенком, яке б спалахнуло в результаті, могло б привести, у найгіршому випадку, Україну на межу реальної громадянської війни.

Навіть у найкращому разі повтор голосування призвів би до значної внутрішньополітичної нестабільності.

Перевага "Батьківщини" над "Європейською солідарністю" на парламентських виборах демонструє, що такий сценарій був, хоч і не ймовірним, але цілком можливим.

Порошенко, Луценко і їхня команда, вірогідно, знали і розуміли цей невеликий, але дуже небезпечний ризик для української держави на початку 2019 року.

Тим не менш, вони дозволили Юрію Тимошенку балотуватися.

Тим самим вони були готові відважитися піти на непередбачувану громадянську конфронтацію в Україні у часи війни.

Це вказує на те, що їхній гучний патріотизм був тільки відносно принциповим.

Здається, для порошенківських патріотів, в кінцевому рахунку, партія важливіша за країну.

Якщо треба перемогти політичного опонента на виборах, то можна і ризикнути внутрішнім конфліктом в Україні та тим самим дати перевагу Путіну.

Сороміцькі поразки Порошенка та "Європейської солідарності" на трьох національних виборах цього року в Україні є в чомусь заслуженими.

Андреас Умланд, для УП

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