Місією Верховної Ради 9-го скликання ми вбачали припинення практики потрапляння до влади заради політичної корупції та привілейованого статусу.

Намагалися закласти підвалини формування професійного парламенту, до якого обиратимуть яскравих харизматичних лідерів і фахових законотворців. Тому першим ухваленим законом були зміни до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності.

Ми виконали те, що понад 20 років впродовж попередніх 7 парламентських та 4 президентських виборчих кампаній українцям обіцяли старі "досвідчені" політики.

Депутати стали рівними, а не першими серед рівних

Ліквідація касти недоторканних в українській політиці значно зменшила корупційну цінність мандату. Депутатство перестало бути індульгенцією на вчинення злочинів чи звільнення від покарання.

Опоненти нам дорікали, що цей крок призведе до залежності народних обранців від влади чи силовиків. Але тиснути можна на боягузів та тих, хто має кримінальні грішки або антидержавні бізнес-інтереси.

Представляти український народ у вищому законодавчому органі для депутата має бути справою всього життя, покликанням, для якого потрібна не юридична недоторканність, а внутрішні переконання, сила духу та здатність відповідати за свої вчинки.

За кнопкодавство – втрата мандату

"Закони ухвалювали картки, а не депутати" – таке ганебне явище процвітало протягом майже всіх попередніх 8-ми скликань. Владі було байдуже, що Конституція вимагає виключно особистого голосування депутата.

Депутати кнопкодавили при затвердженні змін до Конституції, процесуальних кодексів, ухваленні держбюджетів, призначенні прем'єр-міністрів та інших високопосадовців… Рахунок таких ганебних випадків йшов на тисячі. Країна бачила сумні рекорди із голосуванням 1 депутата за 9 колег або ухваленням законів за фізичної присутності в залі лише 50 депутатів.

Два випадки голосування за інших було зафіксовано і серед депутатів фракції "Слуга Народу". І хоча такі дії не вплинули на результат голосування та не стосувалися безпосередньо ухвалення законів, іміджу команди президента було завдано відчутної шкоди. На жаль, у перший тиждень роботи парламенту не було правового механізму відповідальності за такі дії. Тому ні партія, ні президент не мали можливості покарати порушників.

Проте саме в монобільшості Зеленського вистачило політичної волі криміналізувати кнопкодавство і зупинити знущання над Конституцією. Тепер випадки неособистого голосування розслідує ДБР, а не безправний Регламентний комітет.

Основна загроза для кнопкодавів відтепер не формальний штраф до 85 тис. грн, а втрата мандата. І якщо по кримінальному провадженню стосовно мажоритарника із Закарпаття суд постановить обвинувальний вирок, то після залишення його чинним апеляційною інстанцією ні щиросердне каяття, ні благодійність порушника вже не допоможуть зберегти мандат.

За пропуски сесій чи засідань комітету – жорсткі фінансові санкції

Щоб змусити народних обранців активно працювати над законопроєктами, ми запровадили найсуворішу в світі систему штрафів за пропуски засідань комітетів та пленарних засідань – лише в українському парламенті депутатів карають двічі.

У разі пропуску понад 30% відсотків голосувань або неучасті у засіданні комітету депутат позбавляється зарплати за відповідний день. А якщо в цілому за календарний місяць відсоток участі у голосуваннях менше 70 або кількість пропусків засідань свого комітету – понад половина, депутат втрачає місячне грошове забезпечення на здійснення депутатських повноважень (42 тис. грн).

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Враховуючи те, що ці кошти передбачені для утримання депутатських приймалень, правову, а іноді й фінансову допомогу громадянам, поштові, канцелярські та транспортні витрати, аналітичну та проєктну роботи, частина парламентарів-штрафників вимушена із власних заощаджень фінансувати свою діяльність.

Вже маємо 392 санкції, держбюджет заощадив понад 16 млн грн. В середньому 15% парламентарів щомісяця втрачають право на фінансове забезпечення своєї діяльності. До списку штрафників хоча б один раз потрапляли вже 170 депутатів, в т.ч. 66 "слуг народу".

Для окремих депутатів порушення дисципліни обумовлене державними справами. Часто буває, що зустрічі з міністрами, губернаторами, робочі наради, кругли столи чи комунікаційні заходи зі ЗМІ є ціннішими за беззмістовні голосування за абсурдні поправки до земельного закону. Натомість при всій суворості закону країна пересвідчилась, що у Зе-Раді не було випадків порожньої зали пленарних засідань або хронічної відсутності кворуму на засіданнях комітетів.

Електронний парламент

За темпами діджиталізації Верховна Рада може дати фору іншим держорганам. Завдяки вчасно ухваленим рішенням законодавчий орган країни зменшує бюджетні витрати, стає прозорішим, екологічнішим та відповідальнішим за збереження лісів.

У карантинні заходи парламент увійшов у всеозброєнні. Чверть статей регламенту було адаптовано до переведення у е-формат не лише законодавчого процесу, а всього документообігу.

Комітети проводять засідання у режимі відеоконференції. Кожен депутат може вносити законопроєкти і поправки, звернення і запити шляхом накладання цифрового підпису у е-кабінеті на своєму робочому місці або віддалено – зі службового планшету. За допомогою парламентської системи е-документообігу є можливість цифрової взаємодії із майже 2000 держорганів.

Стоп хаосу та безсистемності у роботі над законопроєктами

Найближчим часом буде затверджено План законопроєктних робіт Верховної Ради. Він буде дороговказом для депутатів, комітетів та уряду працювати за певною логікою і структурою. Вперше з'явиться можливість щорічно оцінювати ефективність проведеної роботи, вносити корективи і робити акцент не на кількості, а якості законів.

Громадяни, підприємці, органи місцевого самоврядування, всі інші стейкхолдери розумітимуть графік та закономірність роботи вищого законодавчого органу країни.

Конструктив замість зловживань поправочним спамом

16 тисяч поправок до закону про неповернення націоналізованих банків, розгляд яких міг затягнутись на роки, був хоч і найгіршим, але не єдиним випадком спроби заблокувати парламент та шантажувати владу.

Схожі історії були й раніше. Але Зе-парламент спромігся дати не ідеальну, але гідну відсіч поправко-терористам. Найближчим часом умови застосування спецпроцедури будуть посилені, а права депутатів на відстоювання конструктивних поправок суттєво розширені: кожен депутат зможе обґрунтовувати та вимагати голосування на сесії по одній своїй поправці до кожної статті (пункту) проєкту.

Що не вдалося та про плани на майбутнє

Нам не вдалося привести регламент відповідно до Конституції. Причиною стали страхи депутатів перед впровадженням імперативного мандату.

Не змогли також переконати колег у необхідності заміни індивідуальної законодавчої ініціативи на колективну: із правом на реєстрацію законопроєктів, що підписані такою кількістю депутатів, якою є чисельність найменшої фракції (17 нардепів) або за професійною ознакою – більшістю персонального складу комітету.

Нереалізованою залишилася ідея замінити зачитування запитів на пленарному засіданні на їхню публікацію на сайті. Адже це суперечить рішенню Конституційного суду. Помилкою було також збільшення права депутата на реєстрацію не 2, а 10 запитів протягом пленарного тижня. Вага запиту знецінилась, натомість утворилась черга на їхнє оголошення, адже 30 хвилин, передбачених регламентом, не вистачає для зачитування всіх запитів.

Поки не вистачило часу й волі на системний перегляд достатньо консервативного регламенту. Ухвалений 10 років тому, він обтяжений громіздкими і важко виконуваними процедурами. В умовах браку самодисципліни і відповідальності депутатів регламент часто не сприяє швидкому реагуванню на існуючі суспільні потреби.

Ми розуміємо, що лише фрагментарними змінами саму сутність регламенту не змінити. Бо він є складним "оркестром" норм. Отже, потрібні зважені та комплексні зміни, можливо, новий регламент, що відповідав би потребам часу й акумулював кращі парламентські практики.

Безперечно, важливим є врегулювання діяльності опозиції – відповідна робоча група вже створена.

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Візитівкою роботи оновленої на 80% Зе-Ради був турборежим – ухвалення законів зі швидкістю 1 закон на день. Оперативно та без розподілу корупційних потоків було створено більшість та сформовано два уряди. Почався процес скорочення кількості депутатів до 300.

До річниці Зе-парламенту ще залишається 3 місяці. І реформування має тривати заради головної мети – поліпшення якості законів в інтересах України і кожного її громадянина.

Павло Фролов, для УП

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