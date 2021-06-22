Ролевые игры: Байден как психоаналитик для Украины

Підтримує, розмовляє, зустрічається: президент США виступає в українських медіа, як такий собі психоаналітик. При цьому у проросійських виданнях він більше схожий на поганого шкільного психолога: вислухає, але неуважно, і майже не надає підтримки.

Взаємини між країнами, як і інші складні системи, зазвичай можна легко пояснити на прикладі буденних взаємин. Науковці називають це теорією атрибуції.

А якщо ще згадати, що новини – це довгий серіал з багатьма сюжетними лініями, за якими стежать читачі, то саме за публікаціями в медіа і варто визначати ролі головних героїв.

Ми в Центрі контент-аналізу продовжуємо серію публікацій, у яких намагаємося застосувати цей метод до зовнішніх зв'язків України. Для цього вивчаємо дієслова, якими вітчизняні медіа описують дії зовнішні партнерів стосовно України.

Минулого разу ми показали, що в 2015-2018 роках взаємини України з Євросоюзом нагадували стосунки батьків із підлітком. Адже ЄС підтримував, пропонував, вимагав – саме такі дієслова найчастіше зустрічалися в медіапублікаціях.

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Цього разу з'ясовуємо, яку роль в нашому новинному серіалі відіграє Джо Байден. Розповідаємо про основні знахідки.

Як це пораховано

Ми сформували вибірку із трьох категорій медіа: умовно-об'єктивні і, з іншого боку, "прозахідні" (Українська правда, Deutsche Welle, Новое время, Радіо Свобода, Цензор.нет, UA:Перший), умовно-проросійські (Страна, Вести, Голос.ua, УНН), а також телеканали, близькі до "олігархів" (ТК "1+1", ТРК "Україна", ТК ICTV, ТК Интер, ТК 5 канал).

Отримавши весь масив із понад 9 тис згадувань Джо Байдена в контексті України у цих медіа з 20 січня 2021 року – дня його інавгурації – ми випадковим чином відібрали по 50 матеріалів з кожного медіа.

Кодувальники визначали дієслово, яке у кожній новині трапляється першим, що характеризує дію президента США стосовно України. Після кодування і відкидання нерелеванту вибірка склала 431 повідомлення (в середньому 29 для кожного медіа).

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Психотерапевт чи шкільний психолог?

Отож: підтримує, розмовляє, зустрічається. Такими були три слова, які найчастіше позначали зв'язок між Байденом та Україною.

Типова роль психоаналітика, яка дуже відрізняється від ролі Європейського союзу з нашого минулого дослідження: ані слова про вимоги, тиск, навіть про пропозиції.

Найвживаніші дієслова щодо дій Байдена

Зростання активності згадування Байдена в українських медіа відбулося в період напруження на українсько-російському кордоні.

На той час медіа активно писали про "підтримку" і "розмову", але згодом згадування цих дієслів скоротилися. А от про липневу "зустріч" з того часу говорять дедалі інтенсивніше.

Динаміка ключових дієслів щодо Байдена

Однією з ключових тем для обговорення в ЗМІ американсько-українських відносин з квітня був прямий контакт Байдена і Зеленського, а з січня до березня – його відсутність.

Саме в першій половині досліджуваного періоду західні ЗМІ та українські політики і експерти активно вживали "конфліктні" дієслова на позначення дій президента США.

Не телефонуючи Зеленському, Байден викликав подив та незадоволення. Окрім бездіяльності, хвилю негативу викликали його дії – відмова накладати санкції на Північний потік-2. Незадоволення цим рішенням висловлював Зеленський, чим посилив критику в бік політики Байдена.

Не дивина, що найбільше підтримка підкреслювалася в умовно-прозахідних медіа. Але цікаво, що й на олігархічних телеканалах акценти робилися такі самі.

А от у проросійському медіапросторі ситуація інша.

Найвживаніші дієслова щодо дій Байдена у проросійських медіа

Тут майже не помітна підтримка – про неї ці видання не пишуть. Натомість, робиться акцент на суто технічних діях: зустрічі, розмови, обговорення.

Водночас, щойно випадала нагода вжити дієслова, що "сварять" між собою героїв "серіалу", проросійські медіа цю нагоду використовували. Так, на початку вони акцентували, що між Вашингтоном та Києвом немає діалогу, а згодом – що Байден відмовляється накладати санкції на Північний потік.

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Зауважимо, що участь психоаналітика у житті людини – набагато менш активна, ніж участь його батьків.

Вочевидь, Україні не варто сподіватися на те, що Байден вирішить усі її проблеми, проконтролює і натисне там, де це потрібно. Наш аналіз показує, що в нинішніх умовах варто брати на себе більше відповідальності за своє майбутнє.

Артем Захарченко, Валентин Юрченко, Центр контент-аналізу

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.