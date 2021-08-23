Донбасс и не только: чего ожидать от встречи Зеленского и Байдена?

Зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського відбудеться 31 серпня у Вашингтоні. Про це повідомила речниця Білого Дому Джен Псакі.

За її словами, на порядку денному буде підтримка територіальної цілісності України, співробітництво в енергетичній галузі та боротьба з корупцією в Україні.

Це буде перший випадок за останні чотири роки, коли український президент відвідав Білий дім.

Що це дасть Україні?

Запрошення щодо зустрічі надійшло після напруженого періоду на наших кордонах.

На початку цього року Росія зібрала понад 100 тисяч військовослужбовців біля східного кордону України. Країна-агресор також обмежила повітряний простір поблизу Криму та регіонів Донбасу, а також блокувала частини Чорного моря.

Її дії привели Захід у стан підвищеної готовності, але після напружених кількох тижнів Російська Федерація оголосила, що відведе свої війська від російсько-українського кордону.

Хоча ці події не призвели до нового наступу, вони нагадували Заходу про те, що конфлікт між Росією та Україною реальний та триває донині.

Запрошення до Білого дому для обраних. Головне – не втратити шанс!

Тепер, коли Зеленський готується до зустрічі з Байденом 31 серпня, українському президенту доведеться бути прямим під час свого візиту. Зеленський знає, що до Білого дому запрошено небагато обраних чиновників, тому йому доведеться максимально використати свій візит.

Що Зеленський потенційно обговорить з Байденом під час саміту в Білому домі?

По-перше, двом президентам варто зосередитися на поточній ситуації на Донбасі. Семирічний конфлікт призвів до загибелі понад 14 000 осіб та переміщення майже 2 мільйонів осіб. І про це Байден чудово знає.

Більш того, Байден назвав Путіна "вбивцею". Це прозвучало у відповідь на запитання ведучого ABC News Джорджа Стефанопулоса. Запитання стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних із Росією, та звіту розвідки, за даними якої Кремль втручався в американські вибори.

"Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі", – сказав президент США щодо російського президента.

Байден добре знайомий з конфліктом, оскільки раніше він працював найважливішою особою в Україні за часів адміністрації Обами.

Крім того, держсекретар Ентоні Блінкен та заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд раніше працювали над проблемами України під час президенства Барака Обами.

Враховуючи, що нинішня нормандська зустріч на вищому рівні та Тристороння контактна група зайшли в глухий кут, Зеленський має попросити США та їх досвідчених чиновників допомогти у мирних переговорах на Донбасі.

Хоча Росія намагатиметься заблокувати будь-яку участь США у цьому процесі, Зеленський має продовжувати наполягати на участі Америки в цих розмовах.

По-друге, Зеленський підніме питання та попросить прояснити ситуацію щодо перспектив вступу України в НАТО.

Під час ексклюзивного інтерв'ю Axios у січні Зеленський запитав, чому Україна не в НАТО. З початку конфлікту на Донбасі Україна імплементувала ряд реформ, щоб стати увійти до складу НАТО.

Східноєвропейська держава стала першою країною-партнером НАТО, яка брала участь у Силах реагування Альянсу. Він також є одним із шести членів, які мають статус "партнера з розширеними можливостями НАТО".

Зеленський і Байден могли б використати це як можливість обговорити, які ще заходи необхідно вжити, перш ніж Україні представлять план дій щодо членства.

По-третє, на порядку денному буде обговорена антикорупційна реформа. Перед президентом стоїть складна задача, довести, що боротьба з корупцією все ж триває і вона реальна.

У червні Президент України вніс закон, який зменшить вплив і силу українських олігархів. Він також закликав Верховну Раду прийняти антикорупційну стратегію, яка за підрахунками має заощадить Україні мільйони доларів на рік.

Хоча ефективність цих стратегій можна поставити під сумнів, українському президенту необхідно продемонструвати, що він серйозно налаштований викоренити корупцію в країні.

Байден також наголосив на цьому під час нещодавнього саміту НАТО, де заявив, що Україні потрібно спочатку "очистити [свою] корупцію" і лише потім обговорювати інтеграцію. Мова йшла в першу чергу про реформування судової системи України.

По-четверте, Зеленський має запросити Байдена в Україну.

Візит Байдена в Україну підкреслить прихильність Америки сприяти створенню вільної та процвітаючої України. Хоча прихильність до України чітко висловлювалася під час історичної промови політика у Верховні й Раді України ( 8 грудня 2015 року).

​​Тоді він сказав, звертаючись до тодішнього парламенту: "​​Ви можете схилити траєкторію історії цієї нації в бік більшої справедливості та можливостей для вашого народу, і зробити це зараз".

Його черговий візит продемонструвало б Росії, що Сполучені Штати цінують свої відносини з Україною, і що росіянам слід добре подумати, перш ніж втручатися в українські справи.

Навіщо ця зустріч Штатам?

Президент США Джо Байден міг би використати свою зустріч з президентом Зеленським як можливість нарешті висунути та презентувати кандидатуру на посаду посла США в Україні. Адже США не мають уповноваженого посла в Україні з 2019 року.

Фактично, два роки функції посла виконувала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Є й ймовірність, що саме вона очолить найвище дипломатичне представництво США в Україні.

Оголошення нового призначення означало б, що США серйозно ставляться до своїх відносин з Україною. Заповнюючи цю посаду видатною особою, це також означало б, що США прагнуть допомогти Україні й сприймають Україну, як стратегічно-важливого партнера.

В цілому, Володимиру Зеленському надана унікальна можливість продемонструвати, чому Америка повинна підтримати Україну у війні на Донбасі. Йому потрібно буде продемонструвати, що Україна серйозно ставиться до викорінення корупції й що його країна робить вагому спробу на шляху до євроінтеграції.

Денис Денищенко