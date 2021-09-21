Владимир Путин – амбассадор хаоса. Как военные учения создают новые угрозы для Европы

Росія розпочала масштабні військові навчання в межах Європи. Скільки саме військ візьме участь? Що вони будуть робити? Здається, ніхто не знає напевно – крім самих росіян, і вони посилають суперечливі сигнали.

Україна має вагомі підстави для нервування.

Цьогорічна версія чотирирічних російських військових навчань, відома як Захід-2021, проходить на зловісному тлі.

Навесні Кремль розмістив велику кількість солдатів у районах, близьких до України. Зазначається, що близько 80 000 військовослужбовців та їх озброєння залишаються близько до наших кордонів.

Шантаж та помста з боку Білорусі

Тим часом Білорусь та білоруські військові, які беруть безпосередню участь у навчаннях "Захід", має свої підстави нашкодити Україні.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко жорстоко розправляється з опозицією після того, як в наслідок річних протестів на вулицю вийшла безпрецедентна кількість громадян.

Нещодавно суд у Мінську засудив одного з головних лідерів протестів до 11 років в'язниці. Відчай Лукашенка загнав його в "тісніші обійми" зі своїми старими союзниками в Москві. Саме це погіршило відносини з Європою, яка у відповідь на його нападки відповіла санкціями.

Лукашенко вирішив помститися за це. В останні тижні білоруський силовий діяч застосував нову тактику: відправити тисячі нелегальних мігрантів з Іраку, Афганістану та інших країн через його кордон до сусідів з Європейського Союзу, Литви та Латвії, які ніяк не були підготовлені до такого напливу мігрантів.

Ходять чутки, що білоруські спецслужби навіть роздавали шукачам притулку в Іраку безкоштовні квитки на літак. Коли мігранти прибували до Мінська, їх переправляли на кордон і відправляли до Європи.

Лукашенко знає, що неконтрольована міграція має дестабілізувати європейські держави та розхитати саму ідею демократії, шляхом поляризації суспільства.

Європейські чиновники відносно ефективно реагували на цю ситуацію, надсилаючи підтримку країнам Балтії й навіть називаючи дії Лукашенка "прямою атакою".

Проте "білоруський штам гібридної війни", схоже, не обійшовся без схвалення та підтримки покровителями Лукашенка в Москві. А це означає, що ситуація може бути ще гіршою, ніж можна уявити.

Польща, з урахуванням цього, взагалі оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

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Чого очікувати від Росії – ніхто не розуміє

Ясно одне, Путін непередбачуваний. Він міг би легко заспокоїти нерви своїм європейським колегам, повідомивши урядам країн про деталі свого майбутнього переміщення військ.

Для цього є процедура у Віденському документі, угоді про заходи з укріплення довіри, укладеній Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (до складу якої входить Росія) ще у 2011 р.

НАТО досі використовує цей механізм, щоб повідомляти росіян про проведення військових маневрів. Однак, Москва вважає за краще тримати своїх партнерів необізнаними.

Відсутність інтересу росіян до фактичної прозорості є частиною їх гібридного інструментарію. Це дає їм важелі впливу та тиску на країни Східної Європи вздовж кордону.

Північний потік-2 поглиблює проблему та посилює вплив на Європу

Європа ще й в економічній небезпеці.

Російська компанія "Газпром" оголосила про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Газопровід загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік повинен доставляти паливо безпосередньо з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, в обхід України.

Багато країн світу розглядають його як загрозу економічній безпеці Європи і важіль для тиску Москви на Київ. І хоча у Росії таку постановку питання відкидають, всім все зрозуміло.

Поставки газу трубопроводом можуть початися з 1 жовтня, а обидві нитки можуть запрацювати до 1 грудня, повідомляло раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Сіяння страху

Начальник білоруського Генерального штабу, Гулевiч Вiктор, заявив, що близько 12 800 військовослужбовців візьмуть участь у навчанні "Захід" (з них лише 2500 будуть російськими). Ця цифра є порогом, встановленим Віденським документом.

Проте, як повідомляє "Німецька хвиля", у них візьмуть участь до 200 000 військовослужбовців із 10 країни, десятки літаків і вертольотів, сотні одиниць та 15 кораблів.

Неясність посилюється схильністю Кремля до обману, адже Росія вже деякий час відпрацьовує деякі свої "військові маневри" потайки від світу.

Пам'ятаєте про стягнення російських військ до кордонів України цього року, в березні?

Для Путіна сіяння страху та непередбачуваність є ключовою геополітичною стратегією. Нагадаємо, що росіяни використовували минулі навчання як прикриття для дійсних військових операцій у Грузії (2008), Україні (2014) та Сирії (2015).

І тепер знову "навчання".

Європейські лідери розуміють небезпеку, яка криється за цим словом. І тому все ж сподіваються, що "Захід" пройде "без жертв". Хоча, ймовірно, що під загрозою може опинитися й найближчий соратник РФ – Білорусь.

Денис Денищенко