5 мифов о переговорах в Стамбуле

"Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании"

Владимир Зеленский

В России и на Западе очень много людей, привыкших хорошо зарабатывать на беззаконии и коррупции. Им бы очень хотелось остановить войну прямо сейчас. Вернуть все как было. Поэтому нельзя равнодушно смотреть на тех, кто сейчас "призывает обе стороны, Украину и Россию, к миру". Их подход играет только на руку Путину.

Призывать к миру Украину – значит требовать, чтобы вольный народ отказался от своей свободы и подчинился одуревшему от власти диктатору.

При этом в данный момент российские войска занимают значительную часть украинских территорий. Если сегодня объявить перемирие, эти земли окажутся под властью Путина, возможно, на долгие годы.

Война этим не закончится. Судьба свободных украинцев, оказавшихся в плену у преступной власти, будет поистине трагичной. Их ждут внесудебные казни, пытки, длительные тюремные заключения и, возможно, массовая депортация.

Очевидно, что украинские переговорщики прекрасно понимают ситуацию. Если РФ хочет прекращения огня – ее войска должны сначала выйти за линию разграничения, которая существовала на момент 23 февраля 2022 года. Только после этого можно будет начать разговор о возможном перемирии. Это аксиома.

Мир не должен быть заключён любой ценой.

Если любая цена хороша, то не стоило и начинать сопротивляться – можно сразу было сдаться на милость тирана.

Идея непротивления злу насилием в корне неверна. Её пропагандируют либо жертвы, смирившиеся со своей ролью, либо проводники зла (как явные, так и тайные). Добро должно быть с кулаками. Иначе зло просто победит, отбросив цивилизацию на столетия назад в своём развитии.

Миф 1: Мир

Мир должен быть миром в результате военного поражения, а не перемирием из Стамбула.

Неразрешенный до конца конфликт будет обнулять усилия по восстановлению экономики Украины из-за риска новой войны.

Неразрешенный до конца конфликт станет поводом для ослабления санкций против РФ.

Перемирие все равно оставит в РФ чувство поражения. В таком случае, у Украины уже недостаточно времени – пока армия РФ восстановится – чтобы подготовиться к обороне от нового вторжения, которое будет мечтой многих российских людей и политиков.

Иными словами, условием безопасности Украины в будущем является нанесение армии России максимального военного поражения.

Да, это означает что мы все, украинцы, примем участие в войне. Но ведь эта война идёт за само существование народа, ибо украинцы реально противостоят геноциду и непризнанию своей самостоятельности!

Да, война разрушает территорию и экономику. Но именно война является условием поддержания максимально жесткого санкционного режима против РФ, и именно война дает возможность наращивать техническое превосходство Украины за счет поставок современных вооружений Запада и Турции.

Лишь успешные военные действия и единство Запада может дать нам финансовые ресурсы для восстановления и оружие для того, чтобы вся российская группировка откатилась с территории всей Украины с максимальными издержками.

С растром технического разрыва армий Украина сможет компенсировать даже российское превосходство в численности техники и солдат.

Украина имеет не менее значительные человеческие ресурсы, чем РФ: бОльшая мотивация, а значит и возможность большой мобилизации, дает превосходство над численностью – в батальоны теробороны уже очередь. При том, что боеспособность каждой новой мобилизационной волны РФ будет все меньше и меньше.

Бесполезно заключать худой мир, в надежде и ожидая смерть Путина. Пример межвоенной Германии говорит о том, что желание реванша может родить еще более кровавого диктатора.

Гитлер появился как раз на почве реваншистских настроений после поражения в первой мировой войне.

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Миф 2: Блицкриг

Сейчас работает парадоксальное на первый взгляд правило: чем дольше идёт война в Украине, тем быстрее закончится эта новая Мировая война.

Продолжение боевых действий приводит к непрерывному давлению на РФ по всем фронтам. А сама санкционная война в свою очередь будет продолжаться до тех пор, пока продолжается незаконное вторжение.

Одновременно происходит уничтожение военного потенциала России: как на поле боя, так и в тылу.

Украина же, напротив, с каждым днём в военном смысле становится всё сильнее: за счёт мобилизации, притока новых вооружений и приобретения боевого опыта, увеличения слаженности действий различных родов войск.

Однако ситуация для украинских защитников очень сильно ухудшится, если Путину своими временными военными успехами удастся испугать – а значит расколоть – Запад. Если уменьшится военная поддержка Украины, если ослабнет давление санкций, то конфликт может затянуться на месяцы и даже на годы.

Естественно, Россия будет усиливать давление и за счёт военных преступлений.

Чем чудовищнее будут страдания украинского народа, тем больше поддержки в глазах западных обывателей получат пропутинские "голуби", взывающие к "миру с обеих сторон".

Надо понимать, что даже в этом случае Украина всё равно победит. Уже очевидно, что казаки не сдадутся, даже если сражаться придётся голыми руками.

Путин не может этого понять и принять: он в принципе не верит в силу духа украинцев, в стремление к свободе и прочие "глупости" – поэтому будет продолжать давить на газ, даже падая в пропасть.

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Миф 3: Отвод войск

Но каким образом агрессивная риторика РФ сочетается с желанием как можно скорее прекратить огонь?

Отвод российских войск из-под Киева не имеет ничего общего с деэскалацией. Это всего лишь попытка собрать в кулак оставшиеся силы – для того чтобы нанести более сильный удар на восточном фронте, в первую очередь в районе Изюма, Лисичанска и Мариуполя.

Кстати, это недвусмысленно подтверждает и Кадыров, не устающий сыпать угрозами и убеждающий самого себя: "Ни на какие уступки мы не пойдём".

Кадыров в этом смысле – лучшая лакмусовая бумажка, показывающая истинное отношение Путина к ситуации.

Путину кажется, что у него все ещё есть шанс вырвать что-то, похожее на победу. Победить на поле боя, во всяком случае конвенциональным оружием, не выходит. Даже если в результате частичных успехов, положив еще десять, двадцать, пятьдесят тысяч российских солдат он сумеет захватить Мариуполь или продвинуться в зоне ООС.

Украина может проиграть битву – но не войну.

Миф 4: Бунт

Путину не опасен бунт народа, и не раскол элит. Опасность Путина не столько в бунте народа или олигархов, как принято думать, сколько армии. Ибо именно армии приходятся сталкиваться с вопросом, ради чего она гибнет и будет гибнуть в Украине.

Зазомбированный "глубинный народ" России искренне уверен, что победоносная армия РФ может захватить Украину по щелчку пальца. Более того, она обязана это сделать, потому что требуется спасти мир и братскую Украину от "американских нацистов".

Но в таком случае – зачем вообще начинать разговор про какое-то прекращение огня?

Зачем нужны эти переговоры с якобы "нацистами"? "Раздавить проклятую гадину" – и дело с концом, разве у них не вторая по силе армия в мире?

Многим может наивно показаться, что такие противоречия начнут обостряться. Что глубинный русский народ начнёт рано или поздно "закипать", особенно при падении личного уровня жизни и в результате санкций. Но не стоит обольщаться на этот счёт. То, как работает пропаганда, в точность описал ещё Джордж Оруэлл: "Сегодня мы воюем с Остазией – и народ должен помнить, что мы всегда воевали только с Остазией. Завтра мы заключаем мир с Остазией и воюем с Евразией – но народ помнит, что мы всегда были в мире с Остазией и всегда воевали с Евразией".

Глубинный народ России никогда не читал Оруэлла, но правила игры знает на зубок: правда – это то, что тебе свои говорят с экрана телевизора. А помнить, что вчера говорили что-то другое – это грех, мыслепреступление.

Стоит глубинному народу перестать верить в пропаганду – окажется, что они все наивные дураки, которых водили за нос. Водили 20 лет. А до этого ещё 70. А такую правду добровольно примет не каждый. Такие люди никогда не перестанут верить пропаганде, пока пропаганда существует, потому что пропаганда – это единственное, что у них есть!

Люди, верующие в телевизор, мало чем отличаются от культистов из Джоунстауна, которые добровольно приняли яд, чтобы сохранить свою веру. Путин метко выстрелил: "с нами Бог и попадем в Рай мы, а не они".

Со временем, конечно, будет расти возмущение и отрезвление народа России – хотя как раз на это, в условиях тотальной пропаганды, сильно рассчитывать не стоит.

Российское общество под натиском пропаганды и последствий санкций сплотилось в поддержке действий Путина. В ситуации, когда, как им кажется, весь мир против них, граждане будут все больше ненавидеть Запад и консолидироваться – в этом пора себе признаться.

Миф 5: Санкции остановят войну

Кремль видит свой шанс только в расколе Запада. Персональные санкции против российских депутатов и элит лишь помогли Путину осуществить то, что не получалось сделать иными способами так много лет – превратить российские элиты и народ практически в единый монолит.

Мне даже кажется, это была одной из целей его "спецоперации": повсеместные санкции для России – как элемент цементирования элиты и сплочения общества, "сохранение" русской нации и культуры в географическом контуре России. Подальше от влияния пагубного Запада. К чёрчу Макдональдс!

Все, кто думал о какой-то другой жизни, понимают, что на ближайшие 10-15 лет как минимум их жизнь сконцентрирована в России, их дети будут учиться в России, семьи будут жить в России. Эти люди чувствуя себя обиженными, не будут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь здесь, и только здесь!

В России хватает приверженцев русского мира, все эти дугины, стариковы, кургиняны, гиркины и их паства. Есть таковые и в элитах. И для этих людей (истинных нацистов, верящих в святую миссию русского народа – поработить весь остальной свет) перемирие, конечно же, станет предательством.

Раскол между нацистами и реалистами в элитах является реальным и конечно же будет расти. Медленно.

Но пока Путин находится у власти, он не будет обращать внимания ни на тех, ни на других. Он смотрит своё кино, в котором он Александр Македонский, Чингисхан и Гитлер, мастер дипломатии и подковерных игр, мессия, помазанный богом. А русский народ и русская церковь – Новый Ковчег постглобализма и лже-демократии. И в этом, конечно же, его слабость и фатальная ошибка.

Судьба России решается не в Стамбуле, а в Мариуполе

Как ни странно, абсолютно прав Мединский, когда говорит о том, что в этой "спецоперации" на кону стоит судьба России.

Судьба их России действительно стоит на кону! России пыток и автозаков, лизоблюдов и пропагандистов. Если они сегодня получат нечто, что можно будет продать обществу как "политическую победу", особенно с украинской подачи – то смогут снова законсервировать режим, возможно на годы, превращая в военный лагерь стремительно нищающую и озлобленную страну.

Но если никакой политической победы не будет, если военное поражение станет явным – обнажится вся глубина той пропасти, в которую завел страну режим. И получается, что сейчас судьба России решается не под Харьковом и не под Киевом, и уж тем более не в Стамбуле, а в Мариуполе.

Судьба Новой России, без которой не быть долгому миру и в Украине, и в Беларуси, нынче повисла на стволах автоматов украинских пацанов. Потому что если они выстоят, значит "не Обама, а Путин – чмо".

Виталий Шкляров

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