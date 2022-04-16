Сытник завершил работу в НАБУ. Какими были 7 лет и чего ждать дальше?

16 квітня 2022 року закінчився строк повноважень Артема Ситника на посаді Директора Національного антикорупційного бюро.

У 2015 році зі 186 претендентів саме він виграв конкурс і очолив перший антикорупційний орган в Україні. Відтоді ми почали чути про резонансні викриття у справах щодо Микитася, Насірова, Татарова, Чауса, Юрченка, плівок ОАСК чи формули Роттердам+.

Саме ці справи розслідували детективи НАБУ із прокурорами САП. Українці завмирали в очікуванні, коли недоторканні для затримання стануть підсудними і ув'язненими. І ось, обвинувальні вироки вже ухвалені для 68 осіб. Були й виправдувальні, наприклад, ексміністру інфраструктури Омеляну чи екснардепу Сольвару.

Детективи НАБУ не зважають на статус чи прізвище і затримують будь-яких потенційних корупціонерів. Так, у 2020 році вони викрили на хабарі нардепа партії "Слуга народу " Олександра Юрченка, а вже за рік — передали обвинувальний акт до ВАКС. Загалом наприкінці 2021 року 670 осіб отримали статус обвинувачених.

НАБУ доводить – недоторканих немає. Чиновники, судді, адвокати несуть справедливі покарання за злочини. Серед них – ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. За день до війни ВАКС засудив в першій інстанції його до 10 років тюрми з повною конфіскацією майна за $1,1 млн хабаря.

За останні 7 років стосунки НАБУ і САП були різними. Це, якщо сказати м'яко. Були і акваріумні скандали, і прослушка, і звісно – ефективна спільна робота. Разом антикорупційні детективи і прокурори викрили чимало корупційних схем, серед останніх – 689 млн грн збитків Одеської громади. Також вони завершили досудові розслідування кількох гучних топкорупційних справ:

щодо заволодіння 1,6 млрд грн "Укргазвидобування", де фігурували екснардеп Олександр Онищенко і ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров. Це була одна з найбільших за обсягом справ детективів НАБУ, у рамках якої вони провели понад 400 допитів свідків і 130 обшуків;

щодо заволодіння 6,5 млн євро держпідприємства "Енергоатом", де фігурувало 8 обвинувачених, серед яких екснардеп Микола Мартиненко. Під час цього розслідування детективи Бюро провели понад 200 допитів свідків, слідчих оглядів речей і документів, і отримали 50+ запитів про міжнародну правову допомогу;

щодо $8,2 млн збитків держпідприємству "Укркосмос". Детективи дослідили 110 томів справи, допитали 59 свідків і провели 28 слідчих оглядів.

У 2021 році Бюро перетворилося із правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Тобто НАБУ перейшло з-під вертикалі президента у підпорядкування уряду завдяки оновленому закону. До цього Конституційний суд визнав неконституційним призначення директора президентом України. Зміна статусу не змінила інституційну незалежність НАБУ і це однозначна перемога.

Своєрідним викликом лишається діджиталізація слідства для швидкого обміну інформацією між антикорупційними органами.

Торік запрацювала система електронного кримінального провадження eCаse. Детективи НАБУ вже зареєстрували у ній перше кримінальне провадження. Але на повну система поки не працює.

Крім цього, були спроби змінити законодавство, щоб обмежити функції НАБУ. Так звані "поправки Лозового " запроваджували монополію на проведення експертиз в кримінальному провадженні та необґрунтовано розширювали повноваження слідчих-суддів щодо призначень експертиз. Також у 2019 році Конституційний Суд України позбавив НАБУ права подавати позови до суду, щоб анулювати незаконні угоди державних підприємств і повертати кошти.

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Не можна змовчати і про внесення Ситника до Єдиного державного реєстру корупціонерів. Хтось казав, що справедливо, хтось – що це спроба тиснути і змістити директора ефективного НАБУ. Я ж скажу, що робота в умовах постійного тиску – невід'ємна частина цієї посади.

За 7 років НАБУ вдалось створити міцний фундамент для роботи й закласти принципи незалежності. Напрацьовані практики й підходи важливо зберігати і примножувати. До кінця 2022 року НАБУ має дороговказ – Стратегію розвитку Бюро, але вона не може замінити очільника.

Поки не буде обрано нового Директора Бюро, його обов’язки виконуватиме перший заступник – Гізо Углава. Він матиме всі ті самі повноваження, але не матиме тих гарантій незалежності, які надає закон Директору.

Конкурс на посаду Директора розпочався до війни. Уряд навіть встиг затвердити склад комісії, хоча й зробив це з певними невідповідностями, але члени комісії повинні розпочати процес відбору кандидатів. Війна не зупинила роботу НАБУ. Навпаки, співробітники Бюро активно долучаються до розслідування злочинів, пов'язаних з російськими активами. Тож і стати причиною для затягування конкурсу війна не повинна.

Вкрай необхідно провести конкурс і обрати професійного та доброчесного керівника. Як на мене, його головна функція – зберегти і розвивати Бюро в умовах кризи. Кадри, процеси, інституцію. Після війни роботи буде дуже багато, та і зараз її вистачає.

Андрій Боровик

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