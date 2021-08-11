Справу про хабар нардепу Юрченку відправили до суду

Обвинувальний акт щодо нардепа Олександра Юрченка та його посередника у справі отримання та підбурюванні до надання хабаря відправили до суду.

Джерело: НАБУ у Telegram

Дослівно: "НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його посередника обвинувачених в отриманні неправомірної вигоди та підбурюванні до надання такої вигоди".

Деталі: Нардеп Юрченко підозрюється у отриманні хабара та причетності до корупційної схеми.

Слідство стверджує, що нардеп вимагав у детектива під прикриттям хабар, щоб внести до парламенту потрібний останньому законопроєкт. Діяв він не один, а начебто з своїм помічником Іваном Фещенком. Гроші також планували роздати іншим обранцям для підтримки законодавчої ініціативи. Проте зафіксувати вдалось лише передачу невеликої частини коштів, оскільки справу начебто злили.

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