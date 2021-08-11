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Справу про хабар нардепу Юрченку відправили до суду

Середа, 11 серпня 2021, 17:59
Фото: Facebook Юрченка

Обвинувальний акт щодо нардепа Олександра Юрченка та його посередника у справі отримання та підбурюванні до надання хабаря відправили до суду. 

Джерело: НАБУ у Telegram

Дослівно: "НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його посередника обвинувачених в отриманні неправомірної вигоди та підбурюванні до надання такої вигоди".

Деталі: Нардеп Юрченко підозрюється у отриманні хабара та причетності до корупційної схеми. 

Слідство стверджує, що нардеп вимагав у детектива під прикриттям хабар, щоб внести до парламенту потрібний останньому законопроєкт. Діяв він не один, а начебто з своїм помічником Іваном Фещенком. Гроші також планували роздати іншим обранцям для підтримки законодавчої ініціативи. Проте зафіксувати вдалось лише передачу невеликої частини коштів, оскільки справу начебто злили. 

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Передісторія

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова спочатку з трибуни Ради заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, але 17 вересня таки підписала підозру нардепу і навіть клопотання про арешт для нього.
  • 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила Юрченка зі своїх лав. 
  • 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн, а 25 вересня за Юрченка внесли заставу.

Українська правда
Теми: хабарНАБУВерховна РадаСлуга народу


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