War Speeches: безликий Путин, грозный Медведев и Украина в границах 1991 года

Публічні позиції України та рф щодо війни (9–15 травня 2022 року)

Очікування різких заяв путіна під час параду у Москві 9 травня не виправдалися – російська влада утрималася від публічного підвищення ставок у війні проти України.

Заяви російських чиновників продемонстрували, що держава-агресор ще сподівається на нову глобальну угоду та шукає козирі для торгу.

Зокрема, минулого тижня почалися "дискусії" між посадовцями росії та її маріонетками на тимчасово окупованих територіях щодо майбутнього Херсонської області.

Володимир Зеленський відкинув необхідність дати путіну спосіб "зберегти обличчя" для завершення війни, а також підтвердив готовність говорити з лідером росії без посередників та ультиматумів.

Міністри закордонних справ та оборони України Дмитро Кулеба й Олексій Резніков підсумували перші результати протистояння російській агресії. Як вважає Кулеба, у разі успішної української відсічі на Донбасі картиною перемоги для України може стати звільнення всіх окупованих територій, а не лише повернення росії на позиції до 24 лютого.

Олексій Резніков, своєю чергою, повідомив про те, що Україна успішно попередила плани знищити нашу державу, для якої відкривається нове вікно можливостей.

Безликий і спокійний путін, грізний медведєв: які сигнали посилала росія світові

Ключові очікування щодо виступу путіна на параді в Москві 9 травня не справдилися, причому одночасно і для зовнішньої, і для внутрішньої аудиторій.

Якщо цивілізований світ прогнозував посилення погроз та розмахувань ядерним "ціпком", то внутрішня публіка хотіла побачити образ майбутньої "перемоги" росії у війні проти України та роз’яснень перспектив загальної мобілізації росіян. Натомість на всі ці запити путін відповів стандартним пропагандистським набором виправдань агресії проти України, не вдаючись у подробиці подальших планів кремля.

Російський диктатор знову заявив про відсутність у росії вибору між війною і миром, оскільки "відбувалася" підготовка до "каральної" операції України на Донбасі і Криму, Київ заявляв про можливе "придбання" ядерної зброї, а Північноатлантичний альянс розпочав "освоєння" прилеглих до росії територій. Усе це, за словами путіна, змусило росію дати "попереджувальну відсіч" агресії.

Очільник кремля вже традиційно пов’язав агресію проти України з нібито намаганнями США домінувати, "принижуючи" не лише весь світ, а й своїх "сателітів". Путін знову згадував російські ініціативи кінця 2021 року щодо нових гарантій світової безпеки, за допомогою яких він напередодні початку війни проти України намагався перекроїти європейську архітектуру безпеки.

"Рутинний" виступ путіна засвідчив небажання російського диктатора повторювати помилку, яку він зробив на початку війни проти України, коли з відкритим забралом анонсував усі свої мрії, плани й очікування щодо сусідньої незалежної країни та світового безпекового порядку.

Заявивши високу планку своїх майбутніх досягнень, владімір путін зіштовхнувся з неможливістю їх повної реалізації і так чи інакше отримав іміджевий удар у самій росії та за кордоном. Буденність тез путіна підкреслило його повернення до своєї традиційної тактики: менше пояснювати дії і плани, а за їх результатами брати на себе всі досягнення, відкидаючи особисту відповідальність за невдачі.

Реакцію демократичних країн на "святкові" тези путіна можна продемонструвати добре сформульованою фразою Прем’єр-міністра Чехії Петера Фіали. "Немає сенсу протистояти кожній окремо взятій брехні, яка була зроблена в Москві, але промова підтвердила важливість об’єднаних і енергійних дій Заходу проти агресора", – заявив Фіала.

Багато західних експертів побачили у кволості виступу путіна його слабкість, але серед російських залишків демократичної (і не дуже) опозиції домінували побоювання про перехід росії у режим довготривалої війни. Відсутність яскравих посилів від путіна може свідчити про наміри російського лідера зробити криваву війну проти України звичною для росіян справою, яка навіть не заслуговує бути топтемою внутрішньополітичного порядку денного.

Протягом тижня "молодший брат" путіна, заступник голови радбезу росії дмітрій медвєдєв знову зіграв роль "поганого поліцейського" в їхньому тандемі. Після "безликої" промови путіна на московському параді медвєдєв виступив із цілою низкою гучних заяв.

Експрезидент росії анонсував наслідки від антиросійських санкцій для Заходу: руйнування глобальних ланцюгів постачання товарів та виникнення логістичної кризи, енергетична криза та зростання цін на паливо, повноцінна продовольча криза і перспектива виникнення голоду в окремих державах, валютно-фінансові потрясіння в деяких країнах та галопуюча інфляція, а також початок нових епідемій, пов’язаних із "відмовою" від міжнародного співробітництва в цій сфері або використанням біологічної зброї.

Крім фінансово-економічних наслідків, медвєдєв заявив про загрозу активізації терористів, які відчують перемикання уваги Заходу на "розборки" з росією. Він також "попередив" про можливість виникнення нових регіональних військових конфліктів. Ці виклики, на думку заступника голови радбезу росії, призведуть до руйнування "американоцентричного" світу та виникнення нової архітектури безпеки, в якій поважають інтереси країн, що конфліктують із Заходом.

Ще раніше протягом тижня медвєдєв "попереджував" про ризики прямого конфлікту росії з НАТО внаслідок допомоги, яку альянс надає Україні. На думку російського чиновника, такий конфлікт має потенціал перейти в повноцінну ядерну війну.

У заявах медвєдєва можна виокремити три основні сюжетні лінії.

По-перше, це натяки на перспективи подальшого загострення ситуації в світі – зокрема, зростання терористичних загроз для країн, які "відволіклися" на конфлікт із росією.

По-друге, вустами медведєва Заходу знову запропонували вступити в діалог із росією і досягти глобальної угоди для уникнення песимістичного розвитку подій.

По-третє, внутрішній аудиторії пояснили, що шляхом дестабілізації і створення проблем для світу росія все одно зміцнить свою позицію, навіть якщо Захід відмовиться врахувати її вимоги.

Питання вступу Фінляндії та Швеції до НАТО займало важливе місце у російському політичному дискурсі протягом минулого тижня, що неминуче пов’язували з подіями в Україні.

14 травня кремль повідомив свою версію розмови владіміра путіна з Президентом Фінляндії Саулі Нійністе. За словами російської пресслужби, між лідерами відбулася відверта розмова, під час якої путін назвав рішення Фінляндії приєднатися до НАТО помилковим, оскільки жодних загроз для її безпеки не існує.

За словами російського лідера, зміна зовнішньополітичного курсу Фінляндії негативно вплине на взаємовигідні російсько-фінські відносини. Напередодні телефонної розмови президентів путін провів нараду з членами радбезу росії, під час якої вони "обмінялися" думками щодо перспектив вступу Фінляндії і Швеції до НАТО.

"Спокійний" тон кремля під час розмови з Саулі Нійністе підтвердив і останній у своєму коментарі ЗМІ. Він сказав, що спокійна реакція путіна на інформацію про наміри Фінляндії стала для нього сюрпризом. "Але в політиці безпеки, особливо в розмові з росією, ви повинні мати на увазі: те, що він сказав, не означає, що ви не повинні бути постійно напоготові. Втім, здається, негайних проблем поки що не передбачається," – сказав Саулі Нійністе.

Незважаючи на "спокійну" розмову путіна з фінським колегою, росія вже продемонструвала своє ставлення до майбутнього членства Фінляндії у НАТО.

Напередодні розмови лідерів Фінляндії та росії стало відомо про зупинку російським "Інтер РАТ" постачання електроенергії у Фінляндію, представники якої заявили про "некритичність" такого рішення росіян для її ринку. Натомість МЗС росії попередило Фінляндію про наслідки для неї у випадку приєднання до НАТО.

"Росія буде змушена зробити кроки у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру з метою купірування загроз, що виникають у зв'язку з цим для її національної безпеки", – заявило російське МЗС. Більш обережною у свої погрозах була росія щодо постачання газу до Фінляндії, можливість припинення якого заперечив дмітрій пєсков.

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"Все йде за планом" або повна безнадія для переговорів: що говорили росіяни про війну проти України

Російські заяви щодо війни проти України знову засвідчили неготовність держави-агресора перейти до мирного врегулювання і вести справжні переговори. В цілому за останній тиждень у позиції росіян мало що змінилося. Повторення мантри про те, що в Україні все йде за планом, замінює для росіян реальні переговори і готовність домовлятися про завершення війни.

У росії доволі активно критикували зусилля міжнародних посередників, таким чином демонструючи низьку спроможність вирішувати конкретні наслідки бойових дій.

Зокрема, міністр закордонних справ росії сєргєй лавров порадив Генеральному Секретарю ООН Антоні Гутеррешу звернути свої заклики до української сторони і вимагати від неї "забезпечити" вихід цивільного населення з районів бойових дій. Він також звинуватив Секретаріат ООН та самого Генерального Секретаря в тому, що вони "упустили" можливість досягти політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Якби керівництво Секретаріату після того, як ця резолюція у лютому 2015 року була одноголосно схвалена РБ, намагалося спонукати українську владу виконати зобов’язання, що випливають із цього документа, то ми не мали б зараз тих проблем, які в результаті були створені київським режимом за потурання та відкритої підтримки з боку США та їх союзників," – лавров відкрито атакував Гутерреша, з яким путін нещодавно мав зустріч.

Применшити значення міжнародного посередництва намагався і прессекретар кремля дмітрій пєсков. Він "подякував" Туреччині за зусилля, але підкреслив, що переговори починалися без посередників і також без посередників тривають, хоч і "дуже мляво та нерезультативно".

Вустами пєскова кремль вчергове звинуватив Україну у відмові від попередніх домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

"Там навіть було досягнуто потрібного нам розуміння, яке потім було дезавуйоване українською стороною", – заявив пєсков. При цьому російський прессекретар, як і раніше, не заперечував можливості зустрічі Зеленського і путіна. Вона, за його словами, може відбутися лише після фіналізації договірного документу на найвищому рівні.

"Воля народу" або як рф готує ґрунт для окупації Херсонської області

Російська влада публічно відреагувала на заяви своїх маріонеток у Херсоні про можливість приєднання нових окупованих територій до росії. Колишній народний депутат України Володимир Сальдо, "призначений" у Херсоні очільником військово-окупаційної адміністрації, заявив про існування певних кулуарних намірів включити Херсонську область у якесь спільне з Кримом і частиною Запорізької області "федеральне утворення". При цьому колаборант заявив, що про просте "приєднання" Херсонської області до Криму не йдеться.

Публічна заява представника окупаційної адміністрації отримала реакцію росії на найвищому рівні. Можна сказати, що росіяни послідовно розіграли пас щодо майбутнього захоплених силою територій.

"Херсонська область може самостійно приймати рішення, лише самі херсонці, це їхнє право. Ніхто їх не форсує, ніхто на них не тисне, це буде їхня воля, їхнє рішення. Хоч яка це буде воля – ми з нею погодимося", – прокоментувала заяву російських колаборантів голова ради федерації росії валентина матвієнко.

Схожу реакцію висловив і прессекретар путіна дмітрій пєсков. Він підкреслив, що рішення про звернення до росії з проханням прийняти Херсонську область до складу рф "мають приймати мешканці цього регіону".

"Подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, обґрунтування, бути абсолютно легітимними, як це було у випадку з Кримом", – заявив пєсков. Ніякого обґрунтування для окупації Криму, звичайно, не було, але логіка пєскова зрозуміла. Будемо торгуватись.

Таким чином, шляхом інспірації ініціативи місцевих окупантів про "приєднання" Херсонської області росіяни одночасно продемонстрували наміри контролювати окуповану територію і торгуватися про її подальшу долю.

Анекдоти про біологічну зброю в Україні

Російські дипломати протягом тижня продовжували дезінформувати світ про розміщення на території України біологічної зброї та "проведення біологічних експериментів" над людьми.

Голова постійного представництва рф в ООН васілій небензя знову потішив свою специфічну аудиторію цілою серією знахідок, які за абсурдністю вже нагадують анекдоти. Зокрема, російський посол заявив, що серед дітей у населеному пункті Луганської області поширювали фальшиві грошові купюри, інфіковані збудником туберкульозу.

За словами небензі, розрахунок був на те, що діти, доторкнувшись до грошей, братимуть продукти харчування немитими руками.

Натомість "нелюдські біологічні досліди" проводили у психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеччя Харківської області. Крім цього, російський дипломат заявив про запит української сторони до турецького виробника безпілотників Baykar Makina щодо оснащення БПЛА "Байрактар" навісним аерозольним обладнанням для розпорошення біологічних і хімічних речовин.

Попри абсурдність заяв російських дипломатів, можна припустити, що вони все ж мають вдячну аудиторію всередині їхньої країни та серед конспірологів за кордоном. У протилежному випадку дуже важко пояснити спрямованість росіян на відтворення відвертої нісенітниці протягом багатьох місяців.

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Яким є бачення перемоги для України і що їй пропонував Макрон?

На минулому тижні Президент України Володимир Зеленський зробив низку резонансних заяв щодо перебігу міжнародних переговорів про завершення війни з росією в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1.

Володимир Зеленський заявив, що йому пропонували зробити деякі поступки українським суверенітетом для того, аби зберегти обличчя путіну. "Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території. Мені здається, що це зовсім несправедливо," – заявив президент Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, неприпустимо шукати вихід із ситуації для росії замість розв'язання самої проблеми.

"Ми не повинні шукати вихід для росії, і пан Макрон даремно це робить, я вважаю, що у нього є прекрасний досвід, що поки росія сама не захоче, поки вона не зрозуміє, що їй це потрібно, вона не буде нічого шукати, ніякого виходу", – Зеленський фактично прокоментував ефективність дипломатичних зусиль французького лідера. Таким чином, український президент продовжив реалізовувати стратегію достатньо різких заяв щодо своїх європейських колег, аби привернути увагу світу до недоліків їхньої політики.

Натомість в адміністрації Макрона заявили, що французький президент "ніколи нічого" не обговорював із путіним без згоди президента Зеленського і ніколи не просив українського лідера про поступки росії.

Питання відповідальності міжнародної спільноти за події в Україні піднімав на цьому тижні і посол України в ООН Сергій Кислиця.

"Війна росії проти України стала результатом "безвідповідальної самозаспокоєності міжнародної спільноти" за останні 30 років. Дії росії у Молдові, Грузії та Сирії мали підняти тривогу у міжнародного співтовариства. Але ніхто не відреагував, давши росії зелене світло на те, щоб діяти так само в Україні", – заявив Кислиця.

У тому самому інтерв’ю італійському телеканалу Володимир Зеленський знову підтвердив свою готовність говорити з путіним, але тільки з ним самим, без посередників і без жодних ультиматумів.

Першим кроком для справжніх переговорів Зеленський назвав повернення російських військ до позицій, на яких вони перебували до 24 лютого 2022 року. При цьому український лідер підкреслив, що питання переговорів із росією ускладнюється щодня.

"Коли ми деокуповуємо місця, ми бачимо сліди знущань, катування, розстрілів та руйнувань, які залишили російські військові. Саме через це ускладнюються моменти щодо можливості перемовин", – пояснив Зеленський.

У контексті популярних на минулому тижні дискусій "про збереження обличчя путіна" Зеленський поділився своїм баченням викликів для росії внаслідок її війни проти України.

На думку Президента України, перед путіним вже стоїть завдання збереження держави, а не свого обличчя. Зеленський переконаний, що лідеру росії вже не вдасться "зберегти" політичне реноме.

Широко обговорювали в медіа й інтерв'ю Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби виданню Financial Times. Політик заявив, що у перші місяці війни перемога для України виглядала як відведення російських військ на позиції до 24 лютого і розплата агресора за завдані збитки.

Після провалу першого плану росії та у разі успішного відбиття Україною атаки на Донбасі перемогою для країни вже стане звільнення всіх окупованих територій. Ця заява українського міністра викликала багато дискусій про перспективи і доцільність подальших переговорів з росією та здатність західних партнерів консолідовано підтримати плани України звільнити всі без винятку окуповані території, включаючи АР Крим, Севастополь, Донецьк та Луганськ.

Досягнення України на воєнному треку підсумав Міністр оборони України Олексій Резніков. На його думку, до 9 травня росія зазнала стратегічної поразки – не змогла знищити українську Державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток.

Україна, як вважає Резніков, знизила масштаб цілей держави-агресора до оперативно-тактичних і за короткий період пройшла інтеграцію з партнерами в сфері оборони. У перспективі кількох місяців Резніков бачить нове вікно можливостей для України внаслідок санкційного тиску на росію та збільшення іноземної допомоги Україні.

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак продовжив публічно просувати санкційну політику проти росії та пошук механізмів зі знищення "обхідних" схем для російського бізнесу. Він, зокрема, проінформував громадськість про підготовку міжнародною експертною групою рекомендацій щодо дій в енергетичному секторі, зокрема щодо впровадження повного ембарго на російську нафту.

Аналогічні вимоги щодо санкцій проти енергетичного сектору росії неодноразово протягом тижня озвучили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та інші посадові особи України.

Топтемою тижня для української сторони стала продовольча безпека країни та світу.

"Україна постачає зерно майже для 400 млн людей на планеті. Блокування експорту української аграрної продукції вже призводить до зростання цін на продовольство у світі. Як наслідок, це може викликати посилення голоду й політичну нестабільність у низці регіонів планети", – заявив Президент Володимир Зеленський. Цю проблему інтенсивно обговорювали і на міжнародному рівні. Зокрема, Президент США Джо Байден заявив, що Америка і Європа шукають шляхів експорту продовольчих товарів з України, що є важливою складовою стабілізації цін у світі.

У зв’язку із Днем пам’яті і примирення Президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв і звернень, де провів аналогії між злочинами нацистів та російських збройних сил.

У підсумку всіх публічних заяв України та росії можна констатувати відсутність ознак будь-якого прогресу у переговорах між ними і сконцентрованості сторін на власних, кардинально відмінних цілях.

Україна продовжує консолідувати підтримку цивілізованого світу і вимагати посилення санкцій, натомість росія займається зміцненням власної пропагандистської рамки та пошуку нових виправдань своїй агресії. Втім, публічні заяви держави-агресора засвідчують, що вона досі сподівається сісти за стіл переговорів із "колективним Заходом" і залишає простір для маневру.

Громадянська мережа ОПОРА створила онлайн-інструмент "War Speeches" для відстеження офіційної позиції та публічного дискурсу держави-окупанта щодо перебігу війни проти України та прогнозування майбутніх агресивних планів рф. У фокусі нашого моніторингу – насамперед заяви і виступи посадових осіб росії, а також офіційні документи владних інституцій. Крім детальної хронології публічних позицій, презентованих на вебсайті, ми пропонуємо тижневі аналітичні висновки щодо основних змін у публічній риториці сторін військового протистояння.