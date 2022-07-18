War speeches. Сказки о "нацизме" и "русофобии" от российской пропаганды

Минулого тижня (11–17 липня) у російської еліти продовжувало "палати" від заборони транзиту певної групи вантажів до Калінінградської області через Литву, навіть попри певні послаблення заборон з боку Європейського Союзу. Крім цього, російські дипломати повертали наратив про нацизм в Україні, аргументуючи його абсурдними "доказами".

Також чиновники рф, не придумавши нічого нового, повернулися до перевірених радянських тактик пропаганди і звинуватили США та "колективний Захід" у всіх світових бідах.

Водночас Україна анонсувала створення спеціального трибуналу для розслідування та притягнення до відповідальності вищого російського політичного та військового керівництва за злочини, скоєні на території України. Цей трибунал повинен доповнити роботу Міжнародного кримінального суду, а не створювати альтернативні практики та процедури.

"Тотальна русофобія" та "нацизм в Україні". Абсурд російських топчиновників

24 лютого президент російської федерації владімір путін оголосив "спеціальну воєнну операцію" в Україні. Одним з її завдань він назвав боротьбу з вигаданим російською пропагандою "нацизмом" в Україні.

На думку очільника рф, яку він намагається "продати" своїм виборцям, щоб виправдати вторгнення в сусідню країну, в Україні процвітає та панує нацистська ідеологія. Втім, російська пропаганда виходить за межі здорового глузду. Так, на початку травня мзс країни-агресора потрапило в гучний скандал через свої антисемітські висловлювання, коли сергій лавров заявив, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї.

Висловлювання лаврова викликали негативну реакцію в Ізраїлі, Україні, Німеччині та Італії. Так, міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід назвав слова лаврова найнижчим рівнем расизму щодо євреїв. Натомість Володимир Зеленський зазначив: російський міністр своїми коментарями "перекладає на євреїв провину за злочини нацистів".

Як уже засвідчила війна, перекладання відповідальності за свої злочини – це ключова "фішка" росіян. Наприклад, вони обстрілюють українські міста, внаслідок чого гинуть цивільні, але звинувачують у цьому українську армію. Таке правило можна застосовувати і до російських наративів про "нацизм" в Україні.

Насправді ж проблема нацизму актуальна не в Україні, а в самій росії. Відповідну тезу обґрунтував відомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снейдер. У своїй колонці він довів, що росія за більшістю критеріїв – фашистська країна. Крім того, Снайдер пояснив, що для російського президента "фашист" чи "нацист" – це той, хто виступає проти нього чи його плану знищення України. Українці – "нацисти", бо не визнають себе росіянами та чинять опір.

Тепер повернімося до російських наративів. Після конфузу лаврова російська дипломатія знову повернулася до теми "нацизму" в Україні. Цього разу вони звинуватили у нацизмі УПА та ОУН, які під час Другої світової війни боролися проти німецьких та радянських військ за незалежність України. І знову кожен, хто чинить опір радянській чи російській владі, стає "фашистом" чи "нацистом".

Так, 11 липня заступник постійного представника рф в ООН дмітрій полянскій присвятив темі "нацизму" в Україні цілу доповідь. За його словами, таке явище не нове:"Воскресіння нацизму в Україні відбулося не відразу. Потрібно нагадати, що фашизм у формі гітлерівського крайнього націоналізму – явище не нове для нашої країни. Ще 1941 року німецькі війська, що вторглися в Україну, супроводжувалися українськими націоналістами з Організації українських націоналістів та Української повстанської армії", – сказав він.

Однією з найбільш абсурдних тез у його доповіді була фраза про те, що нащадки українських націоналістів, учасників ОУН та УПА, повернулися до України після розпаду Радянського Союзу та продовжили пропагувати й впроваджувати нацизм в Україні.

"Після поразки нацистської Німеччини українські націоналісти були викорінені в Радянській Україні, але деяким із них вдалося втекти до Європи… Коли предки тих націоналістів і нацистських колабораціоністів повернулися в Україну та розпочали свій повільний, але послідовний мстивий хрестовий похід, який отримав величезний імпульс після незаконного перевороту на Майдані у 2014 році", – сказав російський дипломат.

Та от російський дипломат, висловлюючи такі дурниці, забуває, що літеру "Z", яка стала символом російського вторгнення, під час Другої світової війни як емблему використовували війська Вермахту та СС. Зокрема, ця літера була емблемою 4-ї дивізії СС.

Крім "нацизму", росіяни полюбляють звинувачувати тих, хто дозволив собі діяти всупереч російським інтересам, у "русофобії". Традиційно у немилість росіян потрапила Литва, яка прийняла рішення не пускати вантажі до Калінінградської області. Так, "жиріновський 2.0" дмітрій мєдвєдєв у своєму Telegram-каналі прокоментував рішення ЄС послабити заборону транзиту окремих груп товарів у Калінінградську область росії через територію Литви. Втім, російський політик, відкидаючи здорову логіку та причинно-наслідковий зв'язок, продовжує пов’язувати запроваджені ЄС санкції з уявною "русофобією", а не з агресією рф проти України.

"ЄС неохоче визнав, що вимоги щодо транзиту до НАШОЇ Калінінградської області справедливі. Рідкісний випадок, коли кретинізм і печерну русофобію в Брюсселі перемогли проблиски розуму. Або… пробрав пронос від страху втратити вигідний транзит територією Росії", – сказав мєдвєдєв.

Радянські методички пропаганди та whataboutism у наративі російської еліти

Російські чиновники продовжують свій наратив про бажання США створити однополярний світ, а також про нелегітимність та несправедливість санкцій "колективного Заходу" проти росії. Крім цього, російська еліта не вигадує нічого нового та використовує ті самі прийоми пропаганди, що й Радянський Союз. Зокрема, йдеться про тактику під назвою "whataboutism", спрямовану на дискредитацію опонента твердженням, що той сам не діє відповідно до своєї позиції. При цьому первісні аргументи опонента не спростовують, а їх хибність не доводять. Цю тактику використовують для того, щоб зірвати обговорення одного питання, змусивши замість нього обговорювати інше.

Так, наприклад, речниця російського мзс марія захарова під час брифінгу висловила незадоволення заявами західних країн про необхідність стягнути з росії заморожені активи на відбудову України. Втім, вона не апелювала до дій країн заходу і не намагалася довести, що причин забирати російські кошти немає. захарова натомість спробувала перетягнути увагу на те, що протиправні дії робить нібито не росія, а США. Саме тому вона опублікувала "дослідження" мзс рф про наслідки "військових авантюр" США та їх європейських союзників за останні кілька десятиліть.

"МЗС Росії підготовлено візуалізований інформаційний матеріал про наслідки військових авантюр США та їх європейських союзників за останні кілька десятиліть. Він розміщений на сайті МЗС Росії. У ньому з посиланням на авторитетні джерела наводяться дані про матеріальні збитки Югославії, Іраку, Лівії, Сирії, завдані Вашингтоном та його сателітами. Буде непогано, якщо вони прочитають про себе, а всі інші країни прочитають про них. Не претендуючи на всю повноту підрахунку завданих збитків, навіть їхня приблизна калькуляція свідчить про те, що йдеться про трильйони доларів США", – зазначила захарова.

Також вона заявила, що росія стурбована дестабілізуючою поведінкою США у світі.

"Чи адекватні кроки нинішньої американської адміністрації вже поставили світ на межу енергетичної та продовольчої кризи, кризи безпеки тощо. Ми не бачимо послідовності навіть на концептуальному, доктринальному рівні. Резервів нарощування видобутку зараз не так багато, тож ціни регулюватимуться ринком. Якщо ж ‘Група семи’ спробує реалізувати свої авантюрні плани встановлення ‘стелі’ нафтових цін, то від цього вони можуть і зрости", – зазначила російська дипломатка.

Вслід за речницею мзс дмітрій мєдвєдєв також доєднався до звинувачень США у військових вторгненнях та намаганні встановити англосаксонський світоустрій.

"На теренах інших країн і континентів американці вже не перше століття прагнуть привласнити собі виняткове ‘право сили’, на словах виявляючи повагу до міжнародного чи сакрального права. Американці і справді увірували, що будь-який їхній вчинок, навіть найдикіший, найжорстокіший і найнепристойніший, все одно в результаті отримає індульгенцію. Самі ж собі її й випишуть", – вважає колишній російський президент.

Далі мєдвєдєв продемонстрував весь свій інтелект і звинуватив США в імперіалізмі. Однак, мабуть, несвідомо російський політик дуже влучно описав ситуацію, яка зараз відбувається в сучасній росії.

"Що далі, то складніше тлустим ‘хрякам зі скотарні’ диктувати іншій планеті свої правила. Надмірно роздуті, невиправдані імперські амбіції – правильна ознака, що імперії, розгодованій і нахабній від своєї безкарності, жити залишилося не дуже довго. Так відбувалося завжди", – сказав політик.

Злочин і кара

Минулого тижня Дмитро Кулеба анонсував створення у Гаазі спеціального трибуналу щодо злочинів російської федерації в Україні. Так очільник МЗС закликав міжнародну спільноту та інституції перейти від розмов до дій і підписати відповідний міжнародний договір.

За його словами, необхідність такого кроку вже підтвердили ПАРЄ, Європейський парламент, Парламентська асамблея НАТО і Парламентська асамблея ОБСЄ.

"Для чого потрібен спеціальний трибунал? По суті, це єдина можливість притягнути вище політичне та військове керівництво рф до відповідальності саме за вчинення злочину агресії проти України. Воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду вчинені на території України росіянами підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду", – зазначив дипломат.

Очільник МЗС України розповів, що Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду вже проводить розслідування ситуації в Україні. Однак МКС не має компетенцій розслідувати і переслідувати фізичних осіб за вчинення злочину агресії проти України у зв'язку з правовими обмеженнями, закріпленими в Римському Статуті.

"Це об’єктивна реальність, не існує міжнародного суду або трибуналу, який міг би виконати цю функцію. Створення спеціального трибуналу закриє прогалину", – сказав Кулеба.

За словами Дмитра Кулеби, основою трибуналу стануть норми і підходи, застосовувані Міжнародним кримінальним судом і виписані в Римському Статуті. Так, трибунал буде доповнювати роботу суду, а не створювати альтернативні практики та процеси.

"Ми обов’язково притягнемо росію до відповідальності за всі скоєні злочини. Земля, в буквальному сенсі, горітиме під ногами росіян не лише на фронті, а й під тими росіянами в судах, які винні у злочинах проти українців", – запевнив міністр .

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск проєкту "Книга катів українського народу" – онлайн-платформи, де збиратимуть докази воєнних злочинів і дані про тих, хто їх скоїв.

Після ракетної атаки агресора по Вінниці, внаслідок якї загинуло більше 20 цивільних, Володимир Зеленський вчергове закликав визнати росію державою-терористом.

"Цей день укотре довів, що росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя", – сказав Президент.

Сьомий санкційний пакет та вихід міжнародних компаній з росії. Успіхи України на дипломатичному фронті

У брифінгу Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба виокремив успіхи України на дипломатичному фронті. Він заявив, що спільно з експертною групою Єрмака-Макфола МЗС активно працює над сьомим санкційним пакетом проти росії. Дмитро Кулеба розповів, що українські дипломати активно переконують міжнародні компанії покидати рф і не втрачати свою репутацію.

"Ми системно доносимо інформацію про економічні та репутаційні ризики роботи на російському ринку. Моніторимо дотримання санкцій компаніями країн перебування. Великий відтік з російського ринку вже став найбільшим в історії виходом іноземних компаній з токсичної країни. Такого просто ще не було. За інформацією наших партнерів у Київській школі економіки станом на початок цього тижня вже 1157 компаній вже залишили російський ринок. 469 заявили про припинення інвестицій і ми надалі стимулюватимемо їх повністю вийти з росії", – сказав Кулеба.

Очільник МЗС порівняв вихід російських компаній зі схожими процесами в часи апартеїду в ПАР. За його словами, на той час за понад 20 років з ринку ПАР вийшло лише близько 200 компаній. А за 140 днів варварської війни проти України з російського ринку вийшло в шість разів більше бізнесів. Кулеба також розповів, що країни, які залишаються на російському ринку, мають за барометром довіри мінус 38 пунктів. Натомість компанії, які покинули рф, – плюс 31. Також Кулеба звернувся до компаній, які ще залишаються на російському ринку:

"Вам все одно доведеться це зробити. Інакше ви станете співучасниками злочинів, які вчиняє російська федерація", – зазначив Кулеба.



