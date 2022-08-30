Закрытая Россия: почему Украина до сих пор не решилась повесить на дверь замок?

Президент Зеленський закликав Захід заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Наскільки це прохання є щирим, необхідним, а головне оперативним, враховуючи вже сьомий місяць війни. І що заважає президенту Зеленському подбати про заборону в’їзду росіян бодай на територію України?

Заборона росіянам їздити у Європу, каже Зеленський, це єдиний спосіб відбити у росії бажання захоплювати чужі території.

"Найважливіші санкції – це закриття кордонів… нехай живуть у своєму власному світі, поки не змінять свою філософію, – сказав Зеленський і додав. – Населення вибрало цю владу, і вони з нею не борються, не сперечаються, не кричать".

Щодо самих європейських країн, то поки що вони по-різному ставляться до прохання українського Президента. Скажімо, у Бельгії, Польщі, Латвії, Литві, Чехії, Естонії та Фінляндії підтримуть ідею припинення видачі віз росіянам країнами ЄС. А от Португалія, Німеччина, Кіпр та Греція виступають проти заборони видачі росіянам туристичних віз.

Є країни, які зробили серйозні труднощі для в'їзду росіян ще до такої ініціативи Президента Зеленського. Наприклад, Словаччина приймає заявки від громадян рф виключно на робочі дозволи. А от Данія повністю припинила прийом нових заявок на невизначений термін.

У будь-якому разі на офіційному рівні питання віз для росіян обговорять 31 серпня у Празі під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. На загальноєвропейському рівні заборона в’їзду для російських туристів потенційно може увійти до санкційного пакета ЄС.

Однак зараз, на тлі дискусій про заборону на в’їзд росіян до країн Європи, важливо підняти питання, чому такої заборони досі не існує в самій Україні? І чому досі до цього питання ставились зневажливо?

Ми просимо Європу закрити двері для росіян, хоча самі лише нещодавно спромоглися хоча б почати їм видавати візи! Тобто в Європу росіянам зась, а в Україні "нехай шастають"?

Нагадаймо, ще минулого року восени Президенту Зеленському пропонувалося заборонити в’їзд росіян в України. Активіст Сергій Стерненко – автор петиції, яка за 10 днів набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Проте розгляд далі розгорнутої відповіді не пішов. А от сама відповідь доволі цікава. Особливо, якщо її читати з висоти сьогоднішнього дня, коли в Україні вже майже півроку триває повномасштабна війна.

Так-от, Президент Зеленський спочатку подякував усім причетним за ініціювання "запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму". А далі зазначив, що "від початку агресії Російської Федерації проти України навесні 2014 року було запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні та забезпечення національних інтересів України у сфері безпеки та оборони".

І найголовніша, як на мене, теза у відповіді: "Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, у тому числі громадянами Російської Федерації, підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території нашої держави.

За наявності правових підстав подорожуючим забороняється в'їзд в Україну у визначеному законодавством порядку.

Окремим механізмом, що ефективно використовується Україною для невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці нашої держави з боку окремих громадян Російської Федерації, є застосування до таких осіб спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), зокрема заборон в'їзду на територію України".

Президент Зеленський, по суті, запевнив у своїй відповіді, що держава і так вживає усіх заходів, щоб не допустити на територію України так званих поганих росіян.

Тобто у листопаді минулого року нас цілком запевнили, що кордон на замку, відповідні заходи вживаються ще з 2014 року, ворог не пройде, можна не хвилюватися. При цьому, лише у нещодавньо опублікованому розслідуванні The Washington Post під назвою "5 речей, які вам потрібно знати про провали російської розвідки перед вторгненням в Україну" йдеться, що перед повномасштабним вторгненням управління ФСБ, яке займалося Україною, значно розширилося.

Чисельність відділу збільшилася приблизно з 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні вторгнення в Україну. Команди ФСБ були закріплені за регіонами України та мали мережі сплячих агентів усередині країни.

І ще одна ключова теза "The Washington Post": "Озираючись назад, українські офіційні особи бачать нагромадження як раннє попередження про те, що Росія закладала основу для нападу".

Тобто все ж таки не спрацювала обіцяна завіса?

До слова, нині на сайті Президента з кінця травня 2022 розміщено петицію про заборону в’їзду росіян в Україну на наступне півстоліття.

"На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів.

Задля безпеки кожного українця зараз і у майбутньому, ми пропонуємо повністю закрити в´їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні", – зазначає автор петиції Андрій Кузьмін.

Петиція набрала відповідну кількість голосів, однак поки що відповіді на неї з боку глави держави не було.

Людмила Євсєєнко, директор Фонду Інновацій та Розвитку-Україна