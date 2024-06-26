Сможет ли Тищенко на браслете управлять схемами на Закарпатье?

Одіозний нардеп Микола Тищенко розбив два свої телефонм, коли отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі своїми тітушками колишнього військовослужбовця у Дніпрі. На фото ДБР під час обшуку – коробка готівки.

У прямому ефірі Тищенка відправили на 60 днів під домашній арешт.

Чи світить куму керівника Офісу президента реальна відповідальність – очевидно, ні. Однак, якби правоохоронці не закривали очі на кришування відбудови Тищенком, нардеп міг би понести відповідальність.

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Як відомо, командир "батальйону Пхукет" формально більше не курує Закарпаття. Проте після усіх репутаційних скандалів і зняття його з посади голови Закарпатської організації "Слуги народу" Тищенко все ж продовжує працювати на Заході України, починаючи від ведення бізнесу і закінчуючи перевірками доріг.

Цікавим кейсом у "робочих" справах Тищенка є також стара школа в Мукачівському районі Закарпаття. Йдеться про сотні мільйонів гривень і "свої" фірми, які ведуть до "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького і самого нардепа.

Стара школа корупції

Відбудувати школу в смт Кольчино Мукачівського району планували ще з 2009 року. Після того було декілька невдалих спроб аж до закладення "капсули часу" у 2021-му. Нардепи-мажоритарники тоді дякують команді Президента та особисто Тищенку за старт будівництва школи.

Так, саме тоді Тищенка вислали на Закарпаття керувати обласною організацією СН. Окрім лісу, Тищенко хотів будувати, тож отримав "мандат смотрящого".

Будувати без старих друзів – важко. Тому на допомогу Тищенку прийшов його давній компаньйон Денис Комарницький.

Це підтверджується підрядниками на дорогих об'єктах. Так, і в 2021, і в 2023 році на тендерах з будівництва школи в Кольчино виграють фірми Комарницького. Все стабільно – змінюється лише вартість відбудови з 94 до 267 млн грн та формально замінюють підрядників – замість ТОВ "Адамант" приходить ТОВ "Гарантбуд".

Насправді обидві фірми тісно пов'язані між собою, адже є співзасновниками консорціуму "АДАМАНТ І КІНТЕГРО".

Більше того, вони вояжем слідують в субпідрядах ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", що має ознаки контролю Денисом Комарницьким. Так, саме ця ТОВка отримала від столичної влади Кличка мільярдні тендери на Подільсько-Воскресенський міст та розвʼязку на вул. Богатирській. Це одні з найскандальніших об'єктів у Києві.

ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", не маючи достатньо техніки, часто використовує "Адамант" в якості субпідрядника.

Ще один факт: переїзд компанії "Гарантбуд", яка зараз відбудовує школу, співпав з переїздом Миколи Тищенка на Закарпаття. Більше того, фірму перереєстровують з Києва в смт Кольчино, де вона й відхопила 267-мільйонний підряд. Такі домовленості з перереєстрацією зазвичай робить місцева влада, аби частина податків повернулася в громаду. Хороша схема як для наповнення бюджету, однак погана в реальності, бо може свідчити про домовленості з підрядником.

Нині нардепа часто бачать на Закарпатті, де він обзавівся бізнесом і то вирішує свої бізнесові питання, то зустрічається з керівництвом Мукачівської РВА. Нагадаю, саме в цьому районі фірма, яка має відношення до Комарницького, будує школу.

Скажете, до такого Тищенка вже всі звикли і що тут кримінального?

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21 млн грн – завищення на будматеріалах школи

Ми провели аналіз кошторисів та виявили завищення на цінах на будматеріали для школи у сумі 21 млн грн:

дошки для покриття підлоги – майже в 4 рази дорожчі від ринкових цін (по 94,7 тис. грн за куб.м, тоді як ринкова максимальна ціна – 25,8 тис. грн);

від ринкових цін (по 94,7 тис. грн за куб.м, тоді як ринкова максимальна ціна – 25,8 тис. грн); вікна – у півтора рази дорожчі (купували по 7,6 тис. грн за м2, ринкова ціна – 5,1 тис. грн);

(купували по 7,6 тис. грн за м2, ринкова ціна – 5,1 тис. грн); плити теплоізоляційні – майже вдвічі дорожчі (795 грн за м2 проти 427 грн на ринку).

Завищення цін також виявлені на плитах мiнераловатних, бетонних, блоках дверних, перекриттях, заповнювачах швів, розчинах, повітроводах, сумішах, линолеумі, кабелях та ін. На одній позиції, враховуючи обсяги закупівель, завищення сягають від сотень тисяч до майже 6 млн грн.

21 млн грн – лише на одній школі у маленькому селищі. Але коли ти кум однієї з ключових осіб країни і багаторічний лідер репутаційних скандалів, то все інше вже здається краплею в морі. Однак чаша терпіння вже б мала переповнитися. Як щодо депутатського мандату?

Мартина Богуславець

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