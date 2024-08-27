"Офрек". Президент. Татаров. Чеченцы

На своїй пресконференції президент сказав, що історію про Олега Татарова і чеченців вже розповідав на "офреку" комусь з журналістів "Української правди".

Цим журналістом був я.

Оскільки подробиці "офреку" не розголошуються, то я відповідно їх і не розголошував. Але оскільки президент вже розповів публічно про цей епізод, вважаю, маю право додати деталі.

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Це був день, коли розмови щодо відставки главкома Залужного дійшли пікової точки.

Настільки пікової, що про звільнення Залужного я дізнався в той самий момент, коли (як і всі присутні журналісти) здавав телефон у скриньку біля входу в залу, де мала відбутися зустріч з президентом.

Оскільки я був одним з останніх, мені запропонували сісти в кінці довжелезного столу, але в мене була важлива місія, бо я прийшов на зустріч для того, щоб запитати про стеження за редакцією Bihus.info. Тому я знайшов вільний стілець і приніс його до іншого краю стола, щоб сидіти якщо не навпроти, то хоча б ближче до президента і мати зоровий контакт.

Близько двадцяти журналістів очікували Володимира Зеленського і дуже хотіли подивитись новини, але не мали телефонів. Прессекретар голови держави увімкнув відеозвернення президента про відставку Залужного і поклав телефон посеред столу, щоб усі наполохані і спраглі до подробиць присутні мали змогу зробити бодай ковток інформаційного повітря.

Згодом зайшов президент. Здавалось, він був у гарному настрої. І почалась відверта розмова без камер на кшталт сьогоднішньої пресконференції. Журналісти по черзі вмикали мікрофони і ставили питання.

Президент детально відповідав на кожне, перериваючись на спілкування з помічниками.

Загалом складалось враження, що якихось проблем або питань у державі, які неможливо вирішити, майже немає або немає зовсім. І це було моє найголовніше враження від цієї зустрічі.

Коли черга дійшла до мене, я запитав про те, заради чого прийшов на цю зустріч. Чи дотичний був (заступник голови ОП) Олег Татаров до стеження за редакцією колег і чи був дотичний до цього хтось з офісу президента?

Президент відповів, що у цій ситуації мають розібратися правоохоронні органи, і розповів ту саму історію про чеченців, яка сьогодні закипіла на сторінках усіх медіа. А також про те, що не може звільнити Татарова, бо його "вб'ють росіяни", бо він вбивав чеченців.

Тоді, як і сьогодні, я не дуже зрозумів для чого мені та загалу ця інформація і що з нею робити. Бо звільнення Татарова я не вимагав.

Якщо Олег Юрійович вбивав чеченців (чи правильніше буде – кадирівців) для захисту столиці – низький уклін. Але ж і тоді, і насамперед зараз, питання полягали в іншому. І сьогоднішнє стосувалось не лише Татарова. Нехай пробачить нас Ростислав Шурма. А розголошення такої інформації про Татарова в прямому ефірі і на весь світ, напевне, становить куди більшу загрозу для Татарова, ніж сам факт вбивства чеченців?

Далі зустріч добігла свого логічного завершення. Я швидко вийшов на двір з ОП.

І я, як і інші журналісти, почав надолужувати двогодинну відсутність в мережі читанням новин про звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який, припускаю, також доклався до захисту Києва.

Михайло Ткач

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