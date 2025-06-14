Партия ТЦК

Иллюзия скорого мира от Дональда Трампа развеивается, и наши соотечественники вновь настраиваются на долгую войну с российским агрессором. Соответственно, в Украине будет продолжаться недобровольная мобилизация – и ожесточенные споры о ней. Недавний скандал с медиком Романом Замрием, всколыхнувший отечественные соцсети, стал далеко не первым и точно не последним.

Еще в 2024-м стало ясно, что отношение к мобилизационным мероприятиям делит наше общество на два условных лагеря. А нынешней весной в Украине открыто заговорили про "партию уклонистов". Так окрестили людей, зарабатывающих социальный капитал на критике мобилизации и связанных с ней эксцессов.

Однако для баланса стоит рассмотреть и противоположную позицию. Поговорить о людях, которые публично защищают самую непопулярную меру военного времени. О тех, кто безоговорочно поддерживает жесткую мобилизацию, выступает за ее усиление и считает, что война должна стать для Украины действительно тотальной. По аналогии с "партией уклонистов" эту часть общества можно назвать "партией ТЦК".

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Конечно, в первую очередь она ассоциируется с военнослужащими. Для многих из них принудительное вовлечение штатских в войну – это не только залог выживания страны, но и вопрос элементарной справедливости. Если одни украинцы уже четвертый год защищают свое государство и выбиваются из сил, то почему другие продолжают уклоняться от службы в армии и наслаждаются тыловой жизнью? Разве эта вопиющая несправедливость не должна быть устранена любыми средствами, включая самые суровые и радикальные?

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Впрочем, эту же точку зрения нередко отстаивают штатские, которых мобилизация вообще не затрагивает. В рядах условной "партии ТЦК" можно встретить и забронированных, и пенсионеров, и женщин. Именно они становятся идеальными мишенями для "партии уклонистов". Фронтовику, который ежедневно жертвует собой и требует того же от других, оппонировать трудно. Зато критиковать тыловых сторонников тотальной войны и жесткой мобилизации – легко и удобно.

Еще недавно "партия ТЦК" была склонна отрицать мобилизационные эксцессы как распространенное явление. Но теперь акцент смещается с отрицания на объяснение и оправдание. Так называемая "бусификация" признается: но расценивается как вынужденный шаг, вызванный массовым уклонением граждан от выполнения конституционного долга.

Если миллионы военнообязанных мужчин нарушают мобилизационное законодательство, то, по логике "партии ТЦК", у военкомов тоже появляется карт-бланш на любые методы работы. В том числе не всегда законные.

Правда, есть один важный нюанс. "Партия ТЦК" готова толерировать нарушения закона в тех случаях, когда это делается ради общей цели – пополнения вооруженных сил. Но не тогда, когда закон нарушают ради личной выгоды.

Для "партии уклонистов" силовая мобилизация и сопровождающая ее коррупция – это две стороны одной медали. Для "партии ТЦК" это явления совершенно разного порядка. Если в ходе мобилизации к военнообязанному гражданину незаконно применяют физическую силу или незаконно удерживают его под замком, то это может быть оправдано. Но если у гражданина вымогают деньги, обещая отпустить его за взятку, то это преступление, которому оправданий нет.

В общем, позиция условной "партии ТЦК" чем-то напоминает кредо советского киногероя Жеглова: "Вор должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу". Теперь эту старую цитату можно перефразировать: "Уклонист должен служить в армии и защищать страну. И людей не должно беспокоить, каким способом военкомы этого добьются".

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У сторонников жесткой мобилизации есть свои веские аргументы. Самый популярный из них звучит так: люди, которые сегодня прячутся от наших ТЦК, не скроются от российских военкоматов в случае поражения и оккупации Украины. Они станут пушечным мясом для новых имперских войн и умрут где-нибудь под Краковом, Вильнюсом или Берлином. В прошлом году этот довод даже облекли в форму мотивационного ролика: "Якщо не долучитися до свого війська, доведеться воювати в чужому".

Способна ли эта аргументация повлиять на граждан, уклоняющихся от мобилизации? Вряд ли. Для украинского обывателя российский военком – это пока что гипотетическая угроза. А гипотетические риски меркнут на фоне рисков, актуальных здесь и сейчас. Если в данный момент кто-то висит над пропастью и может сорваться вниз, то вам не испугать его смертью от рака через несколько лет. А если военнообязанный гражданин боится умереть под Покровском в ближайшие месяцы, то вы не напугаете его перспективой погибнуть при штурме Варшавы в неопределенном будущем.

Впрочем, аргумент о мобилизации украинцев в российскую армию предназначен не столько для внешнего, сколько для внутреннего пользования. "Партия ТЦК" адресует его не "партии уклонистов", а прежде всего себе.

Как правило, людям, защищающим силовую мобилизацию, тоже не очень приятно видеть отталкивающие сцены силовой мобилизации. Эта часть общества тоже нуждается в моральном подкреплении своей позиции. И напоминание о российских военкомах служит именно этой цели. Да, с военнообязанными мужчинами в Украине не всегда церемонятся. Но если Украина будет проводить мобилизацию в белых перчатках, то те же самые мужчины неизбежно станут добычей Кремля.

Параллельно сторонники жесткой мобилизации стремятся дезавуировать главный довод своих оппонентов – утверждение, будто принудительно мобилизованные никогда не станут хорошими бойцами и не заменят мотивированных добровольцев.

"Партия ТЦК" доказывает, что принципиальной разницы между мотивированными и немотивированными мобилизованными нет. Подчеркивается, что, попав в армию, немотивированный человек быстро привыкает к новым реалиям, втягивается в общее дело, избавляется от прежних страхов и воюет не хуже добровольца. Приводятся успешные примеры перевоспитания вчерашних уклонистов в армейских коллективах. Отрицается наличие корреляции между жесткой мобилизацией и ростом случаев СЗЧ.

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Если "партия уклонистов" ассоциируется с оппозиционными настроениями, то сторонников жестких мер часто отождествляют с действующей властью. Это далеко не так. Наоборот, многие представители "партии ТЦК" инкриминируют украинскому руководству недопустимую пассивность и нерешительность. Считается, что Зеленский и Ко слишком заботятся о собственном рейтинге, неохотно прибегают к непопулярным мерам и перекладывают ответственность на рядовых исполнителей. Поэтому совсем не факт, что на первых послевоенных выборах условная "партия ТЦК" станет опорой нынешней правящей команды.

Зато нет сомнений, что после войны "партия ТЦК" постарается предотвратить политический реванш условной "партии уклонистов". А поскольку электоральный потенциал "уклонистов" действительно высок, усилия "партии ТЦК" будут направлены на нивелирование этого преимущества.

Некоторые сторонники жестких методов уже предлагают ограничить в политических правах лиц, уклоняющихся от защиты государства. Однако реализовать эту идею на практике трудно.

Более реалистичным сценарием выглядит переход к ограниченной демократии, когда будет существенно сужен круг политпроектов, допущенных к выборам. Таким образом, у потенциального избирателя "партии уклонистов" останется право голоса; но он все равно не сможет проголосовать за близких ему деятелей.

Цель оправдывает средства – если она общая, а не своекорыстная. "Партия ТЦК" исповедует этот принцип в разгар военного противостояния и вряд ли откажется от него после завершения боевых действий.

Но прежде обе отечественные партии должны дожить до окончания войны. А если их стихийное противостояние уже сейчас выйдет за рамки допустимого, то их выживание тоже окажется под вопросом.

Споря о мобилизации и ее методах, украинское общество уже перешло ту грань, когда люди способны принять чужую позицию. Но остается надежда, что хотя бы понять чужую позицию все еще можно.

Михаил Дубинянский

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