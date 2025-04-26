Между свастикой, серпом и молотом

Пока перспективы завершения российско-украинской войны остаются туманными, приближается май месяц и 80-летие завершения Второй мировой войны в Европе. А заодно – пропагандистские спекуляции Кремля, связанные с этим историческим юбилеем.

Еще в начале года группа "Глобальная Украина" опубликовала обращение "До 80-ї річниці перемоги над нацизмом", под которым подписались очень разные люди: от Ярослава Грицака до Владимира Вятровича. Авторы этого текста напоминали о российских манипуляциях вокруг войны 1939-1945 годов. О стремлении Москвы монополизировать победу во Второй мировой. О попытках представить Украину как "прислужницу нацистов". И о том, что радикальный отечественный нарратив, игнорирующий подвиги украинцев в составе Красной армии, исключает Киев из числа победителей Гитлера и тем самым играет на руку РФ.

Чем меньше времени остается до майского юбилея, тем актуальнее становится эта проблема. А потому стоит откровенно поговорить о современном украинском восприятии Второй мировой войны.

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Официально Гитлер и Сталин рассматриваются в Украине как два одинаково жестоких диктатора; как два равноценных источника зла. Но фактически в нашем обществе начинает практиковаться несколько иной подход. Сталинский СССР часто воспринимается как главное зло ХХ века, на чьем фоне гитлеровский Третий Рейх выглядит второстепенным злом.

Причины, способствовавшие распространению именно такого подхода после 24.02.2022, очевидны. Украина подверглась варварской военной агрессии, и наш враг – Россия. Однако с Третьим Рейхом современную Россию можно только сравнивать, проводя параллели между Гитлером и Путиным. А вот Советский Союз считается прямым предшественником современной России; более ранним воплощением той же самой Империи зла. Причем на этой преемственности делают акцент сами россияне, активно эксплуатирующие советскую символику и риторику времен Второй мировой. И в данном случае значительная часть украинского общества соглашается с вражеской логикой.

Иными словами, Третий Рейх для нашего современника – это абстрактное зло, оставшееся лишь на страницах книг и фильмов о далекой войне. А Советский Союз, принявший обличье РФ, – это зло, вылезшее из могилы, продолжающее убивать украинцев и потому более сильное, опасное и страшное.

Отождествление СССР и России как исторического зла №1 и отступление гитлеровской Германии на второй план оборачиваются неизбежной ревизией прошлого.

В новой системе координат альянс с Третьим Рейхом ради борьбы с Советами – это попытка использовать второстепенное зло, чтобы противостоять главному злу. Такая тактика кажется оправданной и не компрометирует людей, когда-то боровшихся с Москвой. Поэтому в сегодняшней Украине возможна глорификация воинов дивизии "Галичина" и национальных активистов, сотрудничавших с Германией в 1940-х.

Зато противостояние Рейху в рядах советской армии начинает выглядеть как борьба со второстепенным злом в интересах главного зла. Служение Кремлю обесценивает любые заслуги, связанные с победой над Гитлером. И потому советские герои войны подлежат деглорификации. Монументы, возведенные в их честь, последовательно демонтируются; а посвященные им урбанонимы переименовываются.

В глазах многих наших сограждан сталинская армия дискредитирована больше, чем немецкие комбатанты. Поэтому вполне естественно, что легендарный пилот-истребитель и Герой Украины Вадим Ворошилов взял себе позывной "Karaya" – в честь аса Люфтваффе Эриха Хартманна. Но трудно представить современного украинского пилота, который бы выбрал позывной "Кожедуб": хотя, в отличие от Хартманна, советский герой был этническим украинцем.

Характерный эпизод имел место в марте 2025-го. В возрасте 101 года скончалась винничанка Ольга Твердохлебова – участница Второй мировой войны и полковница МВД в отставке. Винницкая полиция опубликовала в соцсетях трогательный некролог. Но в этом тексте вообще не упоминалось, в рядах чьей армии в 1940-х воевала Твердохлебова. И природа такой стыдливости понятна: авторы некролога побоялись, что любое упоминание об СССР, о советских спецслужбах или о ленинградской разведшколе бросит тень на покойную.

Представление о главном и второстепенном зле легко проследить в новой отечественной топонимике. Например, абсолютно логичным выглядит исчезновение столичных улиц маршала Малиновского и маршала Рыбалко – и появление улицы Андрея Мельника. Согласно новой исторической парадигме, одессит Малиновский и уроженец Харьковщины Рыбалко воевали против второстепенного зла на стороне главного зла – и это нивелирует их вклад в победу над гитлеровской Германией. А лидер ОУН(м) боролся с главным злом, попытавшись опереться на второстепенное зло: и потому он остается безоговорочным героем.

Представление о главном и второстепенном зле прослеживается и в символическом пространстве. Даже виртуальное использование советской символики, ассоциирующейся с нашим нынешним врагом, – это преступление, которому в Украине не ищут оправданий. Оно влечет за собой реальные уголовные дела и судебные приговоры.

А увлечение эстетикой Третьего Рейха, конечно, не одобряется; но все же выглядит менее серьезным грехом, на который иногда можно закрыть глаза. Особенно если тотенкопфами, черными солнцами или стилизациями под немецкий герб 1930-х-1940-х увлекаются правые активисты, защищающие нашу страну с оружием в руках.

Итак, восприятие СССР как главного исторического зла, а национал-социалистической Германии – как зла номер два; потихоньку становится новым отечественным мейнстримом. И это порождает проблемы двоякого рода: внутренние и внешние.

Во-первых, новая историческая парадигма расходится с личным опытом миллионов украинцев, живших в 1940-е годы. Для значительной части наших предков главным злом выступала именно гитлеровская Германия. Тоталитарный СССР многие жители центральной и восточной Украины воспринимали как "свое" государство: и если он считался злом, то значительно меньшим, чем немецкие оккупанты. Возводя Советский Союз в ранг главного зла, мы де-факто перечеркиваем личные истории этих людей; их подлинные настроения и мотивации.

Правда, почти все участники войны 1939-1945 годов уже ушли из жизни. А в глазах их потомков Вторая мировая заслонена полномасштабной российской агрессией против Украины. Поэтому разрыв между реальными семейными историями 1940-х и новым историческим мейнстримом не кажется слишком серьезной проблемой.

Намного важнее то, что новая историческая парадигма расходится с глобальными нарративами о Второй мировой войне. Восприятие германского национал-социализма как главного зла ХХ века – это не постсоветский, не европейский и даже не западный консенсус. Это общемировой консенсус. И, выстраивая собственную градацию исторических зол, Украина противопоставляет себя не России: мы противопоставляем себя всем и вся.

Нестандартное представление о главном и второстепенном зле не приносит Украине никаких стратегических преимуществ. Оно не может позитивно отразиться на нашем имидже. Оно не прибавит нам симпатиков за рубежом: что наглядно продемонстрировал скандал в канадском парламенте осенью 2023-го. Наоборот, можно лишь надеяться, что иностранные партнеры не станут придираться к особому украинскому взгляду на историю ХХ века, учитывая героизм Украины в XXI веке.

Для некоторых стран память о Второй мировой войне стала мощным инструментом влияния на международной арене. Россия присваивает себе лавры разгрома Гитлера – и позиционирует себя как победительницу главного зла ХХ века. Израиль напоминает о страданиях еврейского народа в годы Холокоста – и позиционирует себя как главную жертву главного зла ХХ века. Польша делает акцент на начале войне в 1939-м и на Варшавском восстании 1944 года – и позиционирует себя как первого и самого отчаянного борца с главным злом ХХ века. Но Украина, отводящая роль главного зла Советскому Союзу и отодвигающая Третий Рейх на второй план, фактически остается за бортом.

В рамках новой исторической парадигмы память о Второй мировой трудно использовать как полноценный инструмент украинского влияния. Теперь это скорее обременительный груз, который наша страна вынуждена тащить на себе в разгар новой войны. И в 80-ю годовщину победы над Третьим Рейхом нести его будет особенно сложно.

Михаил Дубинянский

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