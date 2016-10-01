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Разведка: Боевики нарушают "тишину", усиливаются на 3 направлениях

Суббота, 1 октября 2016, 12:54
Разведка: Боевики нарушают тишину, усиливаются на 3 направлениях

Боевики на временно оккупированных территориях Донбасса сосредоточились на поддержке боеготовности войск, пополнении боеприпасов и совершенствовании инженерного оборудования переднего края на трех направлениях.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в частности речь идет о Славянском, Донецком и Мариупольском направлениях. 

"Славянский. В рамках ротации передовых подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ в район н.п.Гольмивской перемещены мотострелковый и огневой взводы. Донецкий: к высшей степени боевой готовности приводились подразделения 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ", - сообщили в ГУР.

Очередная батарея реактивного артиллерийского дивизиона соединения отработала вопросы условного уничтожения целей сил АТО в районах н.п.Новомихайливка и Победа. Также Проверено готовность противодиверсионного резерва 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ.

"Мариупольский. Пополнился боекомплект передовых подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ", - отметили в разведке.

Также боевики активизировали ведение разведки сил АТО с использованием БПЛА: зафиксированы 7 тактических БПЛА на участках/полосах ответственности 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 100 (Донецк), 2 (Луганск), 7 (Дебальцево) отдельных мотострелковых бригад.

При этом противник продолжает нарушать режим прекращения огня: на отдельных направлениях осуществлялись обстрелы сил АТО из стрелкового оружия (в т.ч. ручные и станковые гранатометы), 82-мм и 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских систем.

Украинская правда

Темы: ДонбассоружиеМинские соглашения
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