Розвідка: Бойовики порушують "тишу", підсилюються на трьох напрямках

Бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу зосередились на підтримці боєготовності військ, поповненні боєприпасів та удосконаленні інженерного обладнання переднього краю на трьох напрямках.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, зокрема йдеться про Слов’янський, Донецький та Маріупольський напрямки.

"Слов’янський. У рамках ротації передових підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ до району н.п.Гольмівський переміщено мотострілецький та вогневий взводи. Донецький: до вищого ступеня бойової готовності приводились підрозділи 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ", - повідомили у ГУР.

Чергова батарея реактивного артилерійського дивізіону з’єднання відпрацювала питання умовного знищення цілей сил АТО у районах н.п.Новомихайлівка та Побєда. Також Перевірено готовність протидиверсійного резерву 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

"Маріупольський. Поповнено боєкомплект передових підрозділів 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ", - зазначили у розвідці.

Також бойовики активізували ведення розвідки сил АТО з використанням БПЛА: зафіксовано 7 тактичних БПЛА на ділянках/смугах відповідальності 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка), 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), 100 (Донецьк), 2 (Луганськ), 7 (Дебальцеве) окремих мотострілецьких бригад.

При цьому противник продовжує порушувати режим припинення вогню: на окремих напрямках здійснювались обстріли сил АТО зі стрілецької зброї (у т.ч. ручні та станкові гранатомети), 82-мм і 120-мм мінометів та 122-мм артилерійських систем.

Українська правда