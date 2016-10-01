В ОБСЕ снова пожаловались на опасность из-за мин

В наблюдательной миссии ОБСЕ заявляют об опасности на территории н.п. Петровское, подконтрольного боевикам "ДНР" и препятствовании работе миссии.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ 1 октября.

"Никаких гарантий безопасности в подконтрольном "ДНР" Петровском - наличие мин", - говорится в сообщении.

В миссии подчеркнули готовность выполнять свои обязанности, акцентировав, что наблюдателям препятствуют.

Ранее 1 октября СММ ОБСЕ заявила, что Вооруженные силы Украины не позволили наблюдателям перейти через мост в Счастье из-за мин.

21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

1 октября в "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), вместе с тем сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался.

По данным ГПСУ, 1 октября утром боевики приостанавливали в одностороннем порядке пропуск лиц напротив контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".

Как сообщил пресс-офицер сектора Луганск, в Луганской области после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка.

Украинская правда