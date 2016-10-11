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Фейгин: РосСМИ получили указание замалчивать дело Сущенка

Вторник, 11 октября 2016, 00:22

Российские СМИ получили темник не вспоминать о задержанном в Москве журналисте Укринформа Романе Сущенко.

Такое мнение высказал адвокат журналиста Марк Фейгин, передает Укринформ.

"Работать по темнику - обычная практика в российских СМИ. Почему сейчас команда молчать? Возможно, потому что Сущенко - реальный журналист, международник. Возможно, почувствовали риск проявления некоторой солидарности. Для этого на какой-то период решили просто замолчать ситуацию. ФСБ свой вердикт вынесла: "Он - шпион, полковник". Все, некоторое время живите с этим", - сказал Фейгин.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенку было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом. Украинский консул встретился с журналистом в Лефортовском СИЗО в Москве 10 октября.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Адвокаты предполагают, что Сущенко могут обменять на задержанного в Ровно вероятного российского шпиона.

Темы: СущенкоРосcияСМИ
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